Qué se sabe de “La Venada”, el presunto nuevo líder del Cártel de Los Reyes tras la caída del “R5″

Jesús Ochoa Chávez, alias "La Venada", sería el nuevo líder del Cártel de Los Reyes tras la caída del "R5". (Tomada de X: @HEARST_BB)

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Jesús Ochoa Chávez, alias “La Venada”, sería el nuevo líder del Cártel de Los Reyes, luego de que la organización perdiera a sus dos cabezas principales en menos de un mes: Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringua”, detenido el 1 de agosto, y Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, abatido la noche del 30 de agosto en un operativo militar en Tocumbo, Michoacán.

De acuerdo con un organigrama extraoficial de la organización, difundido por la cuenta especializada en seguridad @HEARST_BB, ubica a “La Venada” en tercer lugar dentro del bloque de “Líderes”, justo después de “Poncho” y “El Wicho”, y por encima incluso de los dos hijos del primero, identificados como “El 20” y “El Junior”.

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Debajo del bloque de líderes, el mismo documento describe cuatro niveles adicionales de mando dentro del Cártel de Los Reyes. El segundo escalón corresponde a los “Jefes de Seguridad”: William Álvarez (“El Maniako”), Alan Alexis Valencia Haro (“Alillan”), Omar (“Macuchin”) y Bryan Lemus (“El R10”).

Organigrama del Cártel de los Reyes, que opera en Michoacán. (X/@HEARST_BB)

Un tercer nivel, denominado “Lugartenientes de Mayor Confianza”, agrupa a Antonio Sandoval (“Tercer Elemento”), Jesús Sandoval (“Chuchito Nini”, abatido junto al “R5″) y Antonio “Tony” Pérez (“El Bravo”).

Un cuarto nivel de “Lugartenientes” incluye a Christian Ruiz Haro (“El Tapicero”), Juan Caballero (“El Punky”), Antonio Barragán Chávez (“El Michoacano”, hermano de “R5”), Pablito Fernández (“El Terror”) y Alberto Lemus (“El Beto”, hermano de “El R10”).

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El nivel más bajo del organigrama, bajo el rubro “Algunos de los Operadores”, documenta al menos cuatro relaciones familiares adicionales dentro de la estructura: dos hermanos identificados solo como “El Caldo” y “El Caldillo”; Valdo Fernández (“Alma Grande”) y Omar Fernández (“El Ondeado”), también hermanos entre sí; una persona identificada únicamente como “El Federal”, señalada como cuñado de “R5”; y Fernández (“Lucho”), hermano de “El Terror”. El listado incluye además a Cesar Barragán (“El Chuy”).

¿Qué se sabe de La Venada?

(Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

La aparición pública más documentada de “La Venada” ocurrió el 5 de febrero de 2022, durante una presentación del cantante Lupillo Rivera en el Palenque de Los Reyes, Michoacán.

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Según reportó el medio especializado Borderland Beat, en un video de ese evento aparece bebiendo y cantando junto al “R5″ y a José Artemio Maldonado, alias “El Michoacano”, entonces prófugo tras escapar meses antes del Centro de Readaptación Social de Tula, Hidalgo.

Según los clips en redes, mientras Lupillo Rivera cantaba “Paloma Negra”, el cantante se acercó a brindar con “El Michoacano”, quien se levantó de su asiento para ofrecerle un trago de su bebida. En las imágenes también supuestamente se identificó al entonces diputado federal por el PRD, Francisco Huacus, quien negó públicamente haber estado presente en el evento.

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Un brazo armado propio

Gente de La Venada, uno de los brazos armados del Cártel de Los Reyes. (Captura de pantalla)

Además de su posición en el organigrama de liderazgo, distintas cuentas de redes sociales documentan la existencia de una célula identificada como “Gente de la Venada” (GDLV), descrita como brazo armado subordinado a la estructura de “El Wicho” dentro del Cártel de Los Reyes y la alianza de Cárteles Unidos.

En videos y fotografías en redes sociales, los integrantes de dicha organización criminal usan los emojis de venado para hacer referencia al grupo armado. A estos se les ve operando por lugares de Los Reyes y Cotija a bordo de vehículos con blindaje artesanal, conocidos como tipo “monstruo”.

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Fuentes no oficiales señalan a “La Venada” como presunto responsable de parte de la violencia registrada desde 2021 en Tangamandapio y, particularmente, en la comunidad indígena de Tarecuato, según reportes en la red X (antes Twitter).

La región documentó una cadena de hechos violentos ese año que podrían coincidir con la pugna entre el Cártel de Los Reyes contra otros grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 14 de julio de 2021, un comando armado atacó a balazos la jefatura de tenencia de Tarecuato, incendió al menos seis comercios con bombas molotov. Días después, el 21 de julio, cinco hombres fueron hallados torturados y ejecutados en un camino rural del mismo municipio.

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Gente de La Venada, uno de los brazos armados del Cártel de Los Reyes. (Captura de pantalla)

El hecho más grave ocurrió el 1 de noviembre de 2021, cuando un grupo armado asesinó a 11 personas, seis de ellas menores de edad, sobre la carretera que conecta Tarecuato con Los Úcares. De acuerdo con El Universal, las víctimas eran jornaleros que buscaban panales de abeja para elaborar ofrendas de Día de Muertos; todas fueron torturadas y ejecutadas con tiro de gracia.

El entonces fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, confirmó que las víctimas no tenían antecedentes penales.

Con “Poncho” detenido y “El Wicho” abatido, “La Venada” queda como el nombre de mayor rango dentro del organigrama de liderazgo del Cártel de Los Reyes.

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A diferencia de “El Wicho”, “La Venada” no cuenta con corridos a su nombre o destacados, ni con una presencia documentada en redes sociales más que la que se le atribuye en el organigrama extraoficial de la cuenta @HEARST_BB.

El “R5″ lideró sólo un mes

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Wicho” o “R5”, encabezó el Cártel de Los Reyes durante apenas cuatro semanas. Asumió el control de la organización tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringua”, el 1 de agosto.

A la izquierda, Alfonso Fernández Magallón, "Poncho la Quiringua", detenido el 1 de agosto de 2026 en Michoacán. A la derecha, Luis Enrique Barragán Chávez, "R5" o "El Güicho", abatido el 30 de agosto de 2026 en el mismo estado. Crédito: Especial

Antes de asumir el liderazgo formal, Barragán Chávez ya operaba como la mano derecha de “Poncho” dentro de la estructura criminal. Mientras Fernández Magallón se encargaba de las redes de contrabando de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, “El Wicho” era responsable de reclutar pistoleros y armar el brazo de choque del cártel, según documentos judiciales estadounidenses.

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Antes de dedicarse a actividades delictivas, formó parte de los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán para enfrentar a Los Caballeros Templarios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3,000,000 de dólares por información que condujera a su detención, anunciada en agosto de 2025 cuando Washington presentó cargos contra cinco dirigentes de Cárteles Unidos. Barragán Chávez estaba acusado desde julio de 2023, en el Distrito de Columbia, por conspiración para traficar drogas y armas de fuego, luego de una investigación que se originó en 2019 a partir de un accidente automovilístico en Knoxville, Tennessee.

Ronald Johnson reconoce a México por el abatimiento del "R5", líder del Cártel de Los Reyes. RRSS

En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro lo sancionó de forma adicional por su participación en la extorsión a productores de aguacate en Michoacán.

Según el comunicado emitido por la Sedena el 1 de septiembre, la operación que terminó con su vida se ejecutó tras trabajos de inteligencia de la XII Región Militar. Personal del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con la Armada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil de Michoacán, llegó hasta la ranchería Rodeo del Pinal para detenerlo.

El documento señala que los elementos “fueron agredidos con disparos de arma de fuego” y repelieron la agresión, dejando como saldo la muerte de “El Güicho” y de un acompañante, identificado extraoficialmente como un adolescente conocido como “Chuchito Nini”.

En el lugar se aseguraron dos fusiles automáticos, cartuchos y cargadores de diversos calibres, y una cuatrimoto, de acuerdo con el mismo comunicado. Los cuerpos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y según reportó Quadratín Michoacán, fue la pareja sentimental de Barragán Chávez quien acudió a reclamar su cadáver ante las autoridades.