Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos (RS)

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Aldo Rendón dejó La Casa de los Famosos México el pasado martes 1 de septiembre de 2026 para iniciar un tratamiento médico reversible que, según explicó, no le permite entrar y salir del reality.

Aunque el estilista no confirmó un diagnóstico, la aparente ictericia, la inflamación en los pies y sus antecedentes de problemas hepáticos y biliares harían necesario descartar una descompensación del hígado, una obstrucción biliar o una infección en un hospital.

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El polémico famosos anunció su salida durante una transmisión inusual del programa, fuera de los días habituales de nominación o expulsión. El integrante del cuarto Tulum rompió en llanto al comunicar su decisión a sus compañeros.

“Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando”, dijo Aldo Rendón.

El estilista insistió en que se encuentra bien y sostuvo que abandonar la competencia es la decisión más responsable. Galilea Montijo lo recibió después en el foro y pidió que priorizara su salud.

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Aldo Rendón presenta síntomas que ameritan estudios de hígado y vías biliares

Aldo Rendón presenta síntomas que ameritan estudios de hígado y vías biliares (LCDLFM)

Aldo Rendón no ha detallado cuál es el padecimiento por el que iniciará tratamiento ni ha difundido un parte médico. Por esa razón, no es posible afirmar que tenga insuficiencia hepática ni establecer que su salida se deba a una enfermedad específica.

La combinación de síntomas observados en los últimos días, como ojos y piel amarillentos, inflamación en los pies, fatiga y antecedentes de problemas en el hígado y la vesícula, abre varias posibilidades que requieren una valoración médica especializada.

La coloración amarilla en piel y ojos se conoce como ictericia. Ocurre cuando la bilirrubina se acumula en el cuerpo. Puede relacionarse con alteraciones en el funcionamiento del hígado, pero también con un bloqueo en los conductos biliares, una infección o problemas en la destrucción de glóbulos rojos.

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El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos señala que la ictericia y el edema en piernas, tobillos o pies aparecen entre los síntomas que pueden presentarse cuando una enfermedad hepática avanza. La institución también incluye la confusión, el sangrado fácil y la acumulación de líquido en el abdomen entre las señales que requieren atención clínica.

En el caso de Rendón, una consulta hospitalaria permitiría revisar si la inflamación de los pies se relaciona únicamente con la gota que comentó dentro de la casa o si existe retención de líquidos por una causa hepática, renal, cardiaca o nutricional.

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Los análisis podrían medir bilirrubina, anemia y función renal

(Captura de pantalla/LCDLF)

Una valoración de este tipo suele incluir una biometría hemática para conocer los niveles de hemoglobina y glóbulos rojos. También puede contemplar pruebas de bilirrubina, enzimas hepáticas, glucosa, coagulación, función renal y electrolitos.

Los médicos pueden solicitar un ultrasonido abdominal, una tomografía u otros estudios de imagen si necesitan revisar el hígado, la vesícula, los conductos biliares o la presencia de líquido en el abdomen. El NIDDK refiere que los análisis de sangre y los estudios de imagen son herramientas para detectar daño hepático y valorar sus posibles causas.

La anemia también forma parte del historial médico que Rendón ha compartido. El estilista contó que descubrió el padecimiento antes de entrar al reality, luego de buscar la causa de un cansancio persistente y sueño excesivo.

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La anemia implica una cantidad menor a la habitual de glóbulos rojos o hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno por el cuerpo. Puede provocar agotamiento, debilidad, palidez, falta de aire, mareo, dolor de pecho o desmayo cuando es severa.

El NIDDK advierte que la anemia grave puede poner en riesgo la vida y debe atenderse de inmediato si aparecen síntomas como dificultad para respirar.

En una persona con antecedentes hepáticos, los especialistas también buscarían descartar sangrado interno, deficiencias nutricionales u otras causas que expliquen una disminución en los niveles de hemoglobina.

El antecedente de hígado y vesícula eleva la necesidad de vigilancia

El famosos ha relatado públicamente que alrededor de 2010 enfrentó una crisis de salud vinculada con consumo excesivo de alcohol. Según sus propios testimonios, llegó a beber hasta dos botellas de tequila al día durante periodos de una semana.

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El estilista ha dicho que aquella etapa derivó en una infección grave que afectó su vesícula y puso en riesgo otros órganos. La duración de su hospitalización ha variado en sus relatos: ha hablado de periodos de hasta seis meses y, en otras ocasiones, de alrededor de mes y medio.

(Captura de pantalla/LCDLF)

Ese antecedente no confirma que enfrente actualmente una recaída o una falla hepática. Sí explica por qué una aparición reciente de ictericia tendría que ser revisada con mayor cuidado por personal médico.

Si los estudios detectaran una enfermedad hepática descompensada, el manejo podría incluir líquidos y medicamentos intravenosos, vigilancia frecuente de laboratorios, tratamiento de infecciones y control de líquidos retenidos. En cuadros con alteraciones neurológicas, los médicos también vigilan el riesgo de encefalopatía hepática, que puede causar confusión, cambios de conducta o somnolencia.

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La Asociación Estadounidense para el Estudio de las Enfermedades del Hígado explica que el tratamiento de la encefalopatía hepática incluye identificar y corregir factores que la desencadenan, como infecciones, además de usar fármacos indicados por especialistas.

Queratocono, sordera y gota no explicarían por sí solos una hospitalización

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, Rendón también habló del queratocono, una enfermedad progresiva que adelgaza y modifica la forma de la córnea. El padecimiento afecta la visión y puede requerir lentes especiales, procedimientos médicos o cirugía, según su avance.

El estilista nació además con sordera en el oído izquierdo. Se trata de una pérdida auditiva congénita con la que ha vivido desde su nacimiento y que no ha relacionado con su salida del reality.

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Días antes de abandonar el programa, presentó un ataque de gota. Ese Pérez comentó que Rendón llevaba varios días con los pies hinchados. La gota provoca dolor, inflamación y enrojecimiento por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones.

Aldo Rendón comunica su decisión de abandonar el programa de televisión La Casa de los Famosos México rodeado de sus compañeros. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

El queratocono, la sordera unilateral y un episodio aislado de gota no suelen requerir hospitalización por sí solos. La preocupación médica se concentra en la posible coincidencia de ictericia, edema, fatiga o anemia con los antecedentes que el propio Rendón ha contado sobre su hígado y vesícula.

Ante señales como confusión, vómito con sangre, heces negras, dolor abdominal intenso, fiebre, falta de aire o desmayo, la atención de urgencias es necesaria. Hasta ahora, Aldo Rendón únicamente ha dicho que su padecimiento es reversible y que iniciará un tratamiento fuera de la competencia.