Así puedes observar la Luna, Saturno y las estrellas gratis: el plan nocturno que pocos conocen en la CDMX

Un plan nocturno gratuito conecta a la Ciudad de México con el firmamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Sociedad Astronómica de México abre las puertas de su sede en Parque de los Venados para que el público observe la Luna, Saturno y las estrellas de forma gratuita a través de telescopios profesionales, cada miércoles de 19:00 a 21:00 horas.

La actividad se realiza en Avenida División del Norte, esquina con Miguel Laurent, en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

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La organización, fundada en 1902, es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la divulgación de la astronomía.

La Sociedad Astronómica de México ofrece observación gratuita con telescopios profesionales cada miércoles. (X/@CulturaCiudadMx)

Cuenta con tres sedes en la Ciudad de México y una más en Chapa de Mota, Estado de México, donde opera el Observatorio Las Ánimas.

Sede, horarios y cómo llegar a la Noche de Observación Astronómica

Durante la Noche de Observación Astronómica, los asistentes pueden mirar a través de telescopios profesionales objetos como la Luna, Saturno y otros cuerpos celestes visibles a simple vista y con instrumentos ópticos.

La actividad depende de las condiciones del clima: el cielo debe estar despejado para garantizar visibilidad.

La actividad se realiza en Parque de los Venados, en la alcaldía Benito Juárez.

Esta actividad puede hacerse gratuitamente en la sede de Parque de los Venados, según informa la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en su cuenta de X.

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Las citas son todos los miércoles de 19:00 a 21 horas y puede llegarse fácilmente desde la estación de metro Parque de los Venados (Línea 12), División del Norte (Línea 3).

La observación nocturna se realiza todos los miércoles de 19:00 a 21:00 horas.

Las estaciones cercanas de Metrobús son División del Norte o Eugenia, ambas de la Línea 3.

Esta sede también alberga el Planetario Joaquín Gallo y el auditorio Francisco Gabilondo Soler.

Charlas con astrónomos y observación segura del Sol los sábados

Los sábados de 11:00 a 14:00 horas, la sociedad organiza Charlas Estelares, ponencias impartidas por astrónomos y físicos profesionales sobre los misterios del universo y el desarrollo de la astronomía en México.

La divulgación científica es, según la propia organización, su principal objetivo.

La observación solar se realiza los sábados, de 11:00 a 14:00 horas. (Facebook/Sociedad Astronómica de México)

En el mismo horario de los sábados se realiza Una Mirada al Sol, actividad en la que el público observa la estrella más cercana a la Tierra de forma segura.

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La sociedad cuenta con telescopios especiales diseñados para revelar manchas solares y detalles de la superficie solar sin riesgo para la vista.

El mismo horario de las charlas se aprovecha para observar manchas solares en vivo. (X/@CulturaCiudadMx)

Talleres de construcción de telescopios abiertos al público

En la sede Álamos ofrece talleres permanentes de óptica y mecánica, donde los visitantes pueden participar en la elaboración de espejos y el ensamblaje de telescopios.

Estos talleres están abiertos al público los lunes y miércoles de 20:00 a 22:00 horas.

La agenda semanal combina observación nocturna, charlas y astronomía solar en un mismo lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sociedad también ofrece el programa Astronomía para Niños, conocido como Grupo Cri-Cri, orientado a acercar la ciencia a públicos infantiles.

Un espacio abierto sin costo de entrada

A diferencia de otros puntos de observación astronómica en la capital, que llegan a cobrar cuotas de acceso, la Noche de Observación Astronómica en Parque de los Venados no tiene costo.

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La actividad está dirigida a cualquier persona interesada en el firmamento, sin requisito de experiencia previa ni equipo propio.

En las charlas se cuenta con profesionales del campo astronómico. (X/ @CulturaCiudadMx)

La sociedad recomienda a los interesados confirmar la realización de la actividad ante condiciones climáticas adversas, ya que la observación depende de que el cielo esté despejado.

Los interesados en confirmar horarios o resolver dudas sobre las actividades pueden comunicarse al número 52 1 55 3560 2056 o escribir al correo sociedadastronomicademexicoac@gmail.com.

La actividad de observación requiere cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización también mantiene actualizada su página oficial, sociedadastronomicademexico.org, y su cuenta de Facebook, donde publica avisos sobre cancelaciones por clima.

Eventos astronómicos que la sociedad difunde cada mes

La Sociedad Astronómica de México publica de forma mensual un calendario de eventos astronómicos relevantes, como fases lunares, lluvias de meteoros y eclipses.

También transmite eventos astronómicos en vivo a través de sus canales digitales.

La sociedad opera tres sedes en la Ciudad de México y una más en el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su acervo incluye fotografías capturadas por sus propios socios con telescopios modernos, entre ellas imágenes de nebulosas y otros objetos del espacio profundo tomadas desde distintos puntos del país y del extranjero.

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