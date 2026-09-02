Game over: joven se arrojó a laguna con cocodrilos durante batalla de Farmaear Aura en Mazatlán, Sinaloa

En Mazatlán, Sinaloa, varios jóvenes interactúan junto a una laguna por la noche. Uno de ellos realiza movimientos acrobáticos antes de ingresar al agua. La laguna es un hábitat conocido de cocodrilos. Este incidente se registra en el contexto de una "batalla de Farmear Aura", donde un joven se arrojó a la laguna sin medir el riesgo de un ataque animal. Las imágenes captan la secuencia de los hechos.

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El Farmear aura ha despertado la creatividad en muchos jóvenes de la Generación z y Alpha, incluso detonaron memes, sin embargo llegó a otro nivel de riesgo cuando un grupo de jóvenes protagonizó en Mazatlán, Sinaloa, una batalla junto a la Laguna del Camarón y uno de ellos se arrojó al agua. Pese a las advertencias por la presencia de cocodrilos, el adolescente se aventó sin pensar, una acción que provocó asombro y críticas porque expuso su vida en una zona donde autoridades y vecinos ya habían alertado sobre el riesgo.

El video mostró a cerca de cinco o seis jóvenes en una plaza ubicada a la orilla de la laguna, en una zona urbana y turística de la ciudad. Mientras competían con acrobacias y otras maniobras para destacar, uno de ellos corrió y se lanzó al cuerpo de agua.

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La grabación también dejó ver que el mismo joven repitió la acción dos veces. Salió con el pantalón mojado, pero continuó en la competencia sin detener la dinámica del grupo.

La laguna se ubica en una zona turística de más de <b>2 kilómetros</b>

Los jóvenes farmeaban tranquilos pero uno de ellos en un impulso se aventó a la laguna llena de cocodrilos y no pensó que pudieran morderlo o matarlo

La Laguna del Camarón es un cuerpo de agua natural de más de 2 kilómetros de extensión en Sinaloa. Se localiza en una franja paralela al malecón, al área del Parque Central y al antiguo acuario de Mazatlán.

La escena llamó la atención porque el sitio no es un espacio cualquiera para realizar retos virales o clavados improvisados. Protección Civil de Mazatlán y cuerpos de rescate habían alertado a la población para no ingresar a nadar ni hacer este tipo de actividades dentro de la laguna, con el fin de evitar contacto con cocodrilos y reducir la posibilidad de un ataque.

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Ese fue el dato central del episodio: el joven se metió a una zona donde ya existían avisos de riesgo por fauna silvestre. La crítica en redes sociales se concentró en esa decisión, ya que varios usuarios consideraron que arriesgó la vida por un juego y por intentar imponerse en la competencia.

Las batallas de aura llevaron retos físicos a espacios públicos

Este video muestra al creador de contenido Kunno participando en un torneo de 'Farmear Aura' en la Alameda Central de la Ciudad de México.

Las llamadas batallas de aura se habían extendido durante las últimas semanas entre jóvenes que buscaban ganar popularidad frente a espectadores y usuarios de redes. La práctica consistía en “farmear aura”, una expresión vinculada con exhibir talentos, bailes, trucos o movimientos corporales para sobresalir sobre otras personas.

En el caso de Mazatlán, algunos participantes realizaron acrobacias y otro incluso trepó un poste antes de que el joven que buscaba destacar decidiera saltar a la laguna. Esa secuencia convirtió una dinámica de exhibición en una acción de riesgo dentro de un cuerpo de agua con reportes constantes de reptiles en la orilla.

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Vecinos y trabajadores de la zona habían informado de manera recurrente sobre apariciones de cocodrilos cerca de la laguna. Aunque en Mazatlán no se mencionaron ataques dentro de este caso, sí se señaló que en otras áreas del Pacífico y del Golfo se registraron incidentes graves y avistamientos urbanos.

Entre los estados con episodios graves aparecieron Jalisco, Colima y Nayarit. Ese antecedente reforzó la preocupación por lo ocurrido en Mazatlán, donde una tendencia viral terminó por colocar a un joven dentro de un entorno que ya era señalado como peligroso.

Eugenio Derbez intenta sumarse a la tendencia de farmeo de aura (Eugenio Derbez/Instagram)

Un joven se arrojó dos veces a la Laguna del Camarón durante una batalla de aura en Mazatlán, pese a advertencias por cocodrilos.

La laguna tiene más de 2 kilómetros y se ubica en una zona urbana y turística paralela al malecón, el Parque Central y el antiguo acuario.

Protección Civil de Mazatlán y cuerpos de rescate habían pedido no nadar ni hacer retos virales en el sitio para evitar ataques o contacto con reptiles.

¿Qué deben saber los padres sobre “farmear aura”?

Lo que ocurre se ha convertido en tendencia: las batallas de “farmear aura” son un fenómeno viral que redefine la manera en que la Generación Z busca reconocimiento y prestigio, tanto en la calle como en las redes sociales. Esta práctica ha transformado la forma en que los jóvenes compiten y se vinculan, desplazando desafíos peligrosos y reemplazándolos por una competencia de carisma y presencia.

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¿Qué es “farmear aura”? El origen y sentido de una tendencia viral

El término “farmear aura” surge de la combinación de dos conceptos centrales en la cultura digital. Por un lado, está el verbo “farmear”, tomado del inglés “to farm”, habitual en videojuegos como League of Legends y Pokémon Unite para describir la acción de repetir tareas y acumular recursos o experiencia. Por otro, aparece “aura”, que en el lenguaje de la Generación Z representa el conjunto de atributos simbólicos que una persona proyecta: carisma, seguridad, magnetismo, estilo.

El psiquiatra Harry Campos Cervera, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), fue consultado por Infobae y precisó: “Es un lenguaje que viene de TikTok, de las redes, y significa particularmente destacarse, llamar la atención, pero brillar. El aura significa la brillantez, lo que nos rodea, lo que llama la atención, pero a la vez es una forma de llamar la atención sin llamar la atención”. Es decir, implica sobresalir de manera sutil, sin buscar la exposición explícita. Se trata de “acumular puntos de presencia” en espacios públicos o virtuales a través de gestos, actitudes y poses que incrementan el carisma ante los ojos de los demás.

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Para Martín Wainstein, psicólogo y profesor consulto de psicología social de la Universidad de Buenos Aires, la novedad reside más en el código que en el fondo del fenómeno. “Farmear aura es una forma nueva de nombrar algo bastante antiguo, que yo lo definiría como la producción social de prestigio”. El especialista cita al sociólogo Erving Goffman y su teoría sobre la presentación del yo. Según Wainstein, farmear aura significa “hacer cosas que aumentan simbólicamente el propio prestigio, la idea de mostrarse seguro, interesante, atractivo, incluso indiferente a la opinión de los demás, algo así como ser canchero”.

Las batallas de “farmear aura” se consolidan como una tendencia viral entre adolescentes, redefiniendo la búsqueda de reconocimiento y prestigio

“En la vida social todos hacemos en alguna medida una presentación de nosotros mismos frente a los demás. Elegimos qué mostrar, qué ocultar, qué gestos nos representan. Esta es una versión contemporánea, juvenil, de una presentación social del yo. La palabra farmear, que está en los videojuegos, introduce esta idea actual de que el prestigio aparece casi como algo que uno puede acumularlo, perderlo, contabilizarlo”, detalló Wainstein, quien dirige la Especialización en Psicología Clínica Sistémica de la UBA.

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