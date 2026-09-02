Las historias de traileros LGBT mexicanos detrás de la cinta “En el camino”, la película que va para los Premios Oscar (RS)

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En el camino lleva a los tráileres, las carreteras y los traileros LGBT mexicanos a la carrera por el Óscar 2027 al retratar, desde Ciudad Juárez, la vida de hombres que enfrentan machismo, clandestinidad y soledad en el transporte de carga.

La película de David Pablos llega a renta digital después de que la AMACC la elige como representante de México para Mejor Película Internacional.

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La ceremonia número 99 de los Premios Óscar se celebra el 14 de marzo de 2027. La elección coloca a la producción de Pablos en la ruta de los principales reconocimientos internacionales, tras su paso por Venecia, Valladolid y Morelia.

La cinta acumula 13 nominaciones a los Premios Ariel 2026, la mayor cifra entre las 151 producciones inscritas. Compite en categorías como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Coactuación Masculina, Mejor Revelación Actoral y Mejor Guion Original.

David Pablos documenta durante una década las rutas del norte

En el camino es una road movie de 93 minutos filmada por completo en Ciudad Juárez, Chihuahua. David Pablos invierte 10 años en documentar las experiencias de camioneros que recorren las carreteras del norte mexicano.

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El director recoge testimonios de hombres que transitan un sector donde la homosexualidad suele permanecer oculta. El gremio del transporte de carga arrastra códigos de masculinidad rígidos, con burlas, violencia y rechazo hacia quienes se apartan de la imagen tradicional del trailero.

En ese ambiente, algunos hombres viven una doble vida. Mantienen vínculos familiares o relaciones heterosexuales mientras encuentran, durante sus trayectos, espacios breves para expresar deseos y afectos que no muestran en sus comunidades.

La película no presenta esa reserva como un misterio abstracto. La coloca en cabinas, fondas, paraderos y cruces carreteros donde los personajes buscan una conversación, una compañía o un lugar para pasar la noche sin dar explicaciones.

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Pablos trabaja con un reparto integrado en 99% por actores naturales, según ha explicado. La decisión acerca la película a los rostros y formas de hablar que el director encontró durante su investigación en las rutas fronterizas.

Las cachimbas aparecen como puntos de encuentro clandestino

Las cachimbas, paraderos y restaurantes al pie de carretera ocupan un sitio central en las historias de traileros LGBT. Son lugares de descanso para choferes que pasan días lejos de casa, pero también funcionan como puntos de encuentro marcados por la discreción.

En esos espacios convergen camioneros solos, trabajadores de los negocios y jóvenes en condiciones precarias. Algunos recurren al trabajo sexual de supervivencia, mientras otros buscan afecto o sexo lejos de la vigilancia de familiares, compañeros de trabajo o autoridades locales.

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La relación entre el deseo y la clandestinidad atraviesa el relato de En el camino. La historia sigue a Veneno, un joven que vive entre paradores, vende droga al menudeo y ofrece favores sexuales a camioneros que cruzan por la frontera norte.

Víctor Prieto interpreta a Veneno en su primer trabajo frente a cámara. El personaje convence a Muñeco, un trailero solitario, de llevarlo en su unidad. Lo que comienza como un acuerdo de conveniencia se convierte en una relación que ambos deben esconder.

La cinta de David Pablos plantea la premisa que dos hombres pueden encontrarse, reconocerse y acompañarse pese a todas las adversidades que el entorno presente. (Foto cortesía: Animal de Luz Films)

Osvaldo Sánchez interpreta a Muñeco, un transportista con esposa e hijos. Su personaje expresa la tensión entre la vida familiar que sostiene fuera de la carretera y el vínculo que construye durante un trayecto que modifica sus planes.

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La cabina del tráiler funciona como casa y refugio

Las cabinas de los tráileres son más que una herramienta de trabajo. Para muchos conductores se convierten en casa móvil, dormitorio, comedor y espacio de descanso durante jornadas que pueden extenderse por varios estados.

En el universo que aborda la película, ese espacio también permite una intimidad que los personajes no encuentran en otros lugares. Las luces neón, los adornos, la música y los objetos personales transforman la cabina en una extensión de quien la maneja.

Ahí pueden establecerse reglas distintas a las del pueblo, la familia o el sitio de carga. La cabina ofrece una frontera momentánea frente a las miradas ajenas, aunque nunca elimina los peligros que acompañan el trayecto.

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La historia de Veneno y Muñeco toma esa ruta. Veneno arrastra una deuda con grupos criminales, mientras Muñeco enfrenta el riesgo de que su vida fuera del tráiler choque con la relación que sostiene en carretera. La huida se vuelve la única salida para ambos.

El desarraigo también forma parte de estas experiencias. Los recorridos largos separan a los choferes de sus familias y los colocan en rutas donde hay inseguridad, consumo de sustancias y violencia. La búsqueda de compañía aparece como una respuesta a esa distancia.

Venecia, Morelia y los Ariel colocan a la cinta rumbo al Óscar

En el camino tuvo su estreno mundial el 4 de septiembre de 2025 en la sección Orizzonti del Festival Internacional de Cine de Venecia. La película obtuvo el premio a Mejor Película de esa sección y el Queer Lion Award, destinado a obras con temática LGBTQ+.

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Después pasó por la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid y el 23 Festival Internacional de Cine de Morelia. En Morelia, Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez recibieron los premios a Mejor Actor, mientras Ximena Amann ganó Mejor Fotografía.

La película llegó a salas mexicanas el 3 de junio de 2026, distribuida por Cinépolis Distribución. Se exhibió en 173 pantallas, permaneció 11 semanas en cartelera y registró 55,073 asistentes antes de su salida a plataformas digitales.

En el camino de David Pablos. (Instagram)

El filme está disponible para renta o compra en Prime Video, Apple TV, YouTube Movies y Claro Video, de acuerdo con la disponibilidad para México. Hasta ahora no existe una fecha confirmada para su incorporación a un catálogo por suscripción.

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