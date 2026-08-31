Luna en cuarto menguante: día y hora para observar sus montañas y cráteres con binoculares básicos

Un hombre observa la Luna en fase de cuarto menguante a través de unos binoculares durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Luna entra en su fase de cuarto menguante este 4 de septiembre de 2026, un momento que permite observar sus montañas y cráteres con solo binoculares sencillos.

La mitad del disco lunar estará iluminada, lo que reduce el deslumbramiento y facilita distinguir detalles en el relieve, según el calendario astronómico de septiembre.

Esta fase, junto con otros fenómenos celestes como el equinoccio de otoño, marca el inicio de noches más largas y cielos despejados, ideales para salir y mirar hacia arriba.

Cuarto menguante: 4 de septiembre de 2026

El 4 de septiembre, la Luna mostrará la mitad de su superficie iluminada desde la perspectiva de la Tierra. Durante el cuarto menguante, la luz es tenue y no interfiere con la observación de formaciones como picos, valles y cráteres.

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Este tipo de iluminación favorece a quienes solo cuentan con binoculares sencillos, ya que las sombras proyectadas sobre la superficie lunar resaltan los accidentes geográficos.

La observación es posible desde cualquier punto del país, siempre que el cielo esté despejado y no haya fuentes de luz artificial cercanas.

La luna en cuarto menguante muestra su forma iluminada parcialmente, marcando el inicio de una nueva fase lunar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el calendario astronómico, este es uno de los mejores momentos del mes para quienes buscan iniciarse en la astronomía sin necesidad de equipos especializados. Un dato relevante es que la Luna permanecerá visible durante la madrugada, lo que permite planear salidas nocturnas o madrugadas de observación.

Fases lunares de septiembre: fechas clave

La agenda astronómica de septiembre incluye las cuatro principales fases de la Luna. El ciclo inicia con el cuarto menguante el 4 de septiembre. La Luna Nueva llega el 11 de septiembre; en esta fecha, el satélite natural no se verá en el cielo, lo que favorece la observación de estrellas y objetos débiles, ya que la oscuridad será máxima.

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Posteriormente, el 18 de septiembre ocurre el cuarto creciente, cuando vuelve a verse la mitad del disco lunar iluminada, pero en sentido inverso al menguante. El 26 de septiembre se presencia la Luna Llena, conocida este mes como la Luna de Cosecha, por coincidir con el equinoccio de otoño y ser tradicionalmente utilizada por agricultores para trabajar de noche bajo su luz intensa.

Estas fechas permiten organizar actividades nocturnas y aprovechar las mejores condiciones según el interés de cada observador. El calendario lunar es útil para quienes desean planificar salidas para ver estrellas, buscar planetas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

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Equinoccio de otoño: 23 de septiembre de 2026

El evento astronómico más importante del mes es el equinoccio de otoño, que ocurrirá el 23 de septiembre. Ese día, el Sol se ubicará directamente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan la misma duración en todo el planeta.

Foto: Cuartoscuro

Tras el equinoccio, las noches comienzan a alargarse progresivamente, fenómeno que modifica las rutinas y actividades cotidianas. En la mayor parte de México, el horario permanece sin cambios desde la eliminación del horario de verano en 2022, pero la franja fronteriza norte deberá retrasar el reloj una hora el 1 de noviembre de 2026. El resto del país mantendrá el mismo horario durante todo el año, aunque los atardeceres se adelantarán de manera gradual a partir de septiembre.

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Planetas visibles y consejos para la observación

Durante septiembre, Saturno y Júpiter destacan como los puntos más brillantes del cielo nocturno. A diferencia de las estrellas, estos planetas emiten una luz fija que facilita su identificación a simple vista. Saturno será visible desde el anochecer, y con un telescopio pequeño es posible distinguir sus anillos. Júpiter también se muestra como una fuente luminosa constante durante toda la noche.

Para aprovechar al máximo los eventos astronómicos, se recomienda alejarse de zonas urbanas y buscar lugares con baja contaminación lumínica. Espacios como la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, El Pinacate en Sonora o el desierto de Real de Catorce en San Luis Potosí ofrecen condiciones excepcionales para la observación astronómica. En el centro y sur del país, áreas naturales alejadas de las ciudades permiten una vista clara tanto de la Luna como de las estrellas y planetas.

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Calendario astronómico: septiembre para la observación nocturna

El calendario lunar y los eventos celestes de septiembre ofrecen diversas oportunidades para quienes desean observar el cielo. La secuencia de fases lunares, el equinoccio y la visibilidad de planetas como Saturno y Júpiter convierten este mes en uno de los más atractivos para la observación astronómica en México. Solo basta un par de binoculares, consultar las fechas clave y buscar un lugar cómodo para disfrutar el firmamento.