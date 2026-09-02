México

Colectivos acusan privilegios para extitular de Migración tras aplazar audiencia por el incendio en la estancia de Ciudad Juárez

Diversas organizaciones acusaron que el juez no impuso una sanción a Francisco Garduño por no asistir a su audiencia

El excomisionado del INM Francisco Garduño no asistió a su audiencia por el incendio que dejó decenas de migrantes muertos en Ciudad Juárez. Crédito: SEP
El excomisionado del INM Francisco Garduño no asistió a su audiencia por el incendio que dejó decenas de migrantes muertos en Ciudad Juárez. Crédito: SEP
Guardar

Organizaciones, sobrevivientes y familiares de las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez acusan privilegios para Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que un juez aplazó la audiencia en la que se definirá su situación jurídica, a pesar de que el exfuncionario no acudió a la que tenía prevista esta semana.

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón difirió la diligencia sin fijar una nueva fecha ni imponer una sanción a Garduño por su ausencia, de acuerdo con un comunicado difundido por diversas organizaciones, entre estas Fundación para la Justicia e IMUMI.

PUBLICIDAD

Las organizaciones resaltaron que actuamete dan acompañamiento a 10 sobrevivientes y a 10 núcleos familiares de víctimas fallecidas.

Sostienen que la inasistencia de Garduño no representa un contratiempo de agenda, sino una falta de respeto para quienes perdieron la vida, las y los sobrevivientes, sus familias y los países de origen que esperan respuestas.

El juez evaluaría las condiciones de la suspensión condicional

Después de 18 meses, Víctor Manlio Hernández Calderón debía evaluar si Francisco Garduño cumplió las condiciones que se le impusieron para obtener la suspensión condicional de su proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo de Garduño con ese recurso era eximirse de toda responsabilidad penal por la tragedia ocurrida la noche del 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.

PUBLICIDAD

Unas horas antes de la audiencia, el excomisionado llamó al juez para pedir que su participación fuera en línea, en un acto visible de indiferencia por el proceso, señalan las organizaciones.

El juez difirió la audiencia sin establecer una nueva fecha de programación y sin imponer ningún tipo de sanción al extitular del INM. Las organizaciones cuestionan que no se tomaran medidas ante su ausencia.

“La falta de sanción por parte del juez manda un mensaje claro y doloroso: en México, la justicia es selectiva”, indican en el comunicado.

Las organizaciones sostienen que ninguna de las personas imputadas por esta tragedia ha recibido el trato de privilegio y permisividad, amparada por el Estado mexicano, que consideran reservado para el excomisionado del INM.

El incendio dejó 40 hombres muertos y 27 personas lesionadas

El incendio dejó 40 hombres muertos, 27 personas con lesiones permanentes y 15 mujeres sobrevivientes. Las organizaciones señalan que, a la fecha, las mujeres no han sido reconocidas como víctimas por el Estado mexicano.

Durante la identificación de las víctimas asistentes, por vía remota, una representante familiar de una víctima fallecida de Guatemala revocó la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La representante señaló la falta de acompañamiento real y de protección de sus derechos a la información y a la justicia.

También otorgó la representación a las organizaciones que acompañan a las otras familias y sobrevivientes.

Las organizaciones señalan que continuarán acompañando a las víctimas en su exigencia de verdad, justicia y reparación integral del daño. Añaden que no quitarán el dedo del renglón hasta que la impunidad deje de ser la regla.

Las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez merecen que no existan distinciones de poder, plantean las organizaciones.

Temas Relacionados

OrganizacionesFrancisco GardiñomigraciónCiudad Juárezmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morir sin testamento en México puede costarle a tu familia miles de pesos y tus bienes pueden pasar al gobierno

Tras un juicio con intervención del Ministerio Público, un juez puede declarar que no existe heredero, ni siquiera colaterales hasta cuarto grado; entonces el patrimonio se adjudica al Fisco Federal o a asistencia social, según la entidad

Morir sin testamento en México puede costarle a tu familia miles de pesos y tus bienes pueden pasar al gobierno

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Exhiben a presunto joven ebrio tras choque y lo llaman Lord Polanco: “No sabes quién soy”

El comportamiento del conductor durante la discusión provocó críticas y llevó a usuarios de redes sociales a buscar información sobre su identidad

Exhiben a presunto joven ebrio tras choque y lo llaman Lord Polanco: “No sabes quién soy”

La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes llama al reality “la Casa de los Fracasos” tras la salida de Aldo Rendón

En semanas previas, la actriz señaló a la productora Rosa María Noguerón y dijo que se intenta provocar enfrentamientos entre habitantes para levantar la audiencia; también cuestionó hasta dónde puede llegar esa estrategia

La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes llama al reality “la Casa de los Fracasos” tras la salida de Aldo Rendón

Enrique Inzunza afirma que “no cambia de principios” tras salir de la bancada de Morena

El legislador afirma que respaldará propuestas sin reservas solo si fortalecen la independencia del país

Enrique Inzunza afirma que “no cambia de principios” tras salir de la bancada de Morena
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

Quién es Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia en Edomex

Multihomicidio en Edomex: asesinan a tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar

AMLO llevó a México al clímax de la “Narcocracia” y Sheinbaum mantiene el pacto, acusa Anabel Hernández

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Quién es Tatiana Vanessa Almanza García, la colombiana de 32 años desaparecida tras recorrer cinco estados de México

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como el juez de hierro

Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como el juez de hierro

La Casa de los Famosos México 2026: Gala Montes llama al reality “la Casa de los Fracasos” tras la salida de Aldo Rendón

Manelyk González llega a La Granja VIP 2 y se convierte en una de las nuevas habitantes

Lucía Méndez revela el secreto detrás de su “cuerpazo” a los 71 años y deja a todos con la boca abierta

Yuridia en el Estadio GNP: clima, rutas y transporte público para llegar al concierto

DEPORTES

Hormiga González se estrena como goleador en Europa: Olympiacos suma sus primeros puntos en la Copa de Grecia tras golear al AEL FC por 4-0

Hormiga González se estrena como goleador en Europa: Olympiacos suma sus primeros puntos en la Copa de Grecia tras golear al AEL FC por 4-0

¿Qué falta para que el América oficialice el fichaje de Carlos Álvarez?

Erick Portillo hará historia al participar en la Final de la Diamond League en Bélgica

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: esta fue la última vez que el mexicano no peleó en septiembre

Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey: a qué hora y dónde ver el quinto partido de la zona norte de la LMB