México

El Metro CDMX celebra a lo grande su 57 aniverario con jornada de conciertos gratis: días, horarios y artistas que estarán

Aarón y su Grupo Ilusión serán de las agrupaciones que pondrán a bailar al público durante la programación de festejos

Fotomontaje de un grupo de hombres con trajes oscuros sobre una vista aérea nocturna de calles iluminadas y un edificio circular.
Interpuesto, Royal Club, Aarón y su Grupo Ilusión, Luca Orozco y Juan Manuel Torreblanca forman parte del cartel confirmado hasta ahora. (Composición fotográfica/Redes sociales)
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Grandes conciertos, se aproximan con los festejos de aniversario del Metro de la Ciudad de México que prepara 4 días de conciertos gratuitos en la Glorieta de los Insurgentes por sus 57 años de operación.

Cabe aclarar que mientras el Sistema de Transporte Colectivo (STC) aún no publica una cartelera institucional, varios artistas y la estación pública Reactor 105 anunciaron su participación.

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Las presentaciones confirmadas abarcan del 2 al 5 de septiembre, aunque no todas las fechas ni horarios difundidos coinciden con un documento no verificado que circula en redes sociales. La sede señalada en los anuncios es la Glorieta de los Insurgentes, junto a la estación Insurgentes de la Línea 1.

Aarón y su Grupo Ilusión/Facebook

Eventos y artistas confirmados por sus participantes

Hasta el momento, Juan Manuel Torreblanca, Aarón y su Grupo Ilusión, Interpuesto y Royal Club comunicaron en sus cuentas de redes sociales que participarán en los festejos por el aniversario del Metro.

Torreblanca anunció una presentación el miércoles 2 de septiembre. Aarón y su Grupo Ilusión informó que actuarán el jueves 3 de septiembre, mientras que Interpuesto confirmó un concierto gratuito el sábado 5 de septiembre a las 16:00 horas.

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Royal Club también señaló que será parte de las actividades del aniversario. En su primer anuncio, la agrupación no precisó la fecha ni el horario de su actuación.

Reactor 105, emisora del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), informó que se sumará a la celebración en la Glorieta de los Insurgentes los días 2, 4 y 5 de septiembre. La publicación de la estación no incluyó un cartel de artistas, horas de presentación ni detalles sobre su participación.

La confirmación de Reactor 105 y los anuncios de las agrupaciones permiten establecer que habrá actividades en al menos tres días. El 3 de septiembre figura en las comunicaciones de Aarón y su Grupo Ilusión, pero no en la publicación de la emisora.

Fotografía de trece hombres sonrientes con sacos oscuros dentro de un marco dorado, superpuesta sobre una vista aérea de una plaza urbana.
Aarón y su Grupo Ilusión informó que actuaría el jueves 3 de septiembre, mientras que Interpuesto confirmó un concierto gratuito el sábado 5 de septiembre a las 16:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programación día por día

Glorieta de los Insurgentes CDMX - 25 septiembre
Un día después, el 3 de septiembre, el cartel incluye a Luca Orozco a las 11:00 horas y a Aarón y su Grupo Ilusión a partir de las 12:00 horas, en un festejo que la propia banda promovió entre sus seguidores en redes sociales. (YouTube/ OBRAS CDMX)

El 2 de septiembre, a las 11:00 horas, se presentará Juan Manuel Torreblanca, cantautor originario de la Ciudad de México con más de una década de trayectoria independiente.

Un día después, el 3 de septiembre, el cartel incluye a Luca Orozco a las 11:00 horas y a Aarón y su Grupo Ilusión a partir de las 12:00 horas, en un festejo que la propia banda promovió entre sus seguidores en redes sociales.

El cierre llega el 5 de septiembre, cuando Interpuesto y Royal Club se presentarán de manera gratuita a las 16:00 horas, según confirmaron ambas agrupaciones en sus cuentas oficiales.

Programación de conciertos por el 57 aniversario del Metro

El metro de la CDMX
Lugar: Glorieta de Insurgentes, cruce de Avenida Insurgentes y Avenida Chapultepec, alcaldía Cuauhtémoc. Costo: Entrada libre. Foto: Google Maps

La celebración musical en la Glorieta de Insurgentes se organiza de la siguiente manera:

  • 2 de septiembre, 11:00 horas: Juan Manuel Torreblanca
  • 3 de septiembre, 11:00 horas: Luca Orozco
  • 3 de septiembre, 12:00 horas: Aarón y su Grupo Ilusión
  • 5 de septiembre, 16:00 horas: Interpuesto
  • 5 de septiembre, 16:00 horas: Royal Club

Lugar: Glorieta de Insurgentes, cruce de Avenida Insurgentes y Avenida Chapultepec, alcaldía Cuauhtémoc. Costo: Entrada libre.

Un grupo de hombres con anteojos oscuros mira hacia abajo en torno a la cámara, con logotipos y el texto Próxima estación Insurgentes al centro
Integrantes de la agrupación musical Royal Club posan en contrapicado para anunciar un evento en la estación Insurgentes del Metro de la Ciudad de México. (Royal Club Ska/Facebook)

La tabla que circula en redes sociales no está confirmada

Un documento compartido en redes sociales presenta una posible programación de actividades escénicas para los días 2, 3, 4 y 5 de septiembre. La imagen contiene los logotipos del Gobierno de la Ciudad de México y del STC Metro.

El documento no fue publicado en los canales oficiales del Metro. Por esta razón, la información sobre artistas, días y horarios debe considerarse como una posibilidad hasta que el organismo emita una confirmación propia.

La tabla coincide con algunos anuncios difundidos por músicos y grupos. También incluye a La Sonora Dinamita, Los Askis, Liran’ Roll, Grupo Saya, Anxolotes y otros proyectos que no han confirmado de forma individual su presencia.

Tabla de horarios con la programación de actos musicales del 2 al 5 de septiembre y logotipos oficiales en la parte superior
Presunto programa del Gobierno de la Ciudad de México publica el programa de actividades escénicas con horarios y artistas para el 57 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro. (Redes sociales)

Posible programación de conciertos en la Glorieta de los Insurgentes

Miércoles 2 de septiembre

  • 11:00 horas: Juan Manuel Torreblanca
  • 11:40 horas: Rafael Meza “Pehuenche”
  • 12:10 horas: Barbie Williams
  • 13:00 horas: Kumbia Live
  • 14:00 horas: Internacional Orquesta la Típica
  • 15:00 horas: Jamaica Sonora
  • 16:00 horas: Liran’ Roll

Jueves 3 de septiembre

  • 11:00 horas: Luca Orozco
  • 12:00 horas: Norteños Band
  • 13:00 horas: La Sonora Dinamita
  • 14:10 horas: Son Tepito
  • 15:00 horas: Sonora Son de Vida
  • 16:00 horas: Aarón y su Grupo Ilusión

Viernes 4 de septiembre

  • 10:00 horas: Coro del Metro
  • 11:00 horas: Grupo Saya
  • 12:10 horas: Perfume con Aroma de Mujer
  • 13:00 horas: Acto protocolario
  • 13:20 horas: Los Askis
  • 15:00 horas: Anxolotes
  • 16:00 horas: Royal Club

Sábado 5 de septiembre

  • 11:00 horas: Banda del Metro
  • 12:10 horas: La Orquesta Loca de Ian Rodríguez
  • 13:00 horas: Los Karmann Ghia
  • 14:10 horas: Dance OG, MetroRock 2025
  • 15:00 horas: Yeos Band
  • 16:00 horas: Interpuesto

La tabla fija a Aarón y su Grupo Ilusión a las 16:00 horas del 3 de septiembre, aunque la agrupación había difundido previamente una presentación para ese día a las 12:00 horas.

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