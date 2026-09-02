Grecia Quiroz anuncia baja de policías de Uruapan que no pasaron examen de control de confianza

Medios locales reportaron que los uniformados fueron citados en la Casa de la Cultura, donde sus mandos les notificaron sobre su despido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, anunció que algunos elementos de la Policía Municipal dejarán de desempeñar sus funciones debido a que no acreditaron los exámenes de control y confianza o no cumplen actualmente con todos los requisitos establecidos por las autoridades de seguridad.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la alcaldesa respaldó el proceso encabezado por el secretario de Seguridad Pública Municipal, Omar Guadarrama, como parte de una revisión para fortalecer la corporación.

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Aunque el gobierno municipal no precisó en su posicionamiento cuántos policías serán separados de sus funciones, reportes periodísticos difundidos este martes señalaron que decenas de elementos fueron notificados de su baja.

Revisión y fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal

De acuerdo con el comunicado de la alcaldesa, la decisión forma parte de un proceso de revisión y fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal.

Quiroz explicó que algunos integrantes de la corporación no continuarán en funciones por dos motivos principales:

No acreditar los exámenes de control y confianza.

No reunir actualmente la totalidad de los requisitos establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La presidenta municipal sostuvo que la seguridad pública requiere decisiones responsables y apegadas a la normatividad, por lo que respaldó las acciones emprendidas por Omar Guadarrama al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

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La alcaldesa también reconoció el trabajo realizado por los agentes que serán separados de la corporación y señaló que la determinación administrativa no pretende descalificar sus trayectorias personales.

“Esta determinación no busca descalificar trayectorias personales”, señaló Quiroz, al explicar que el objetivo es cumplir con las obligaciones legales y administrativas que corresponden a una institución encargada de la seguridad de la población.

La información disponible hasta ahora no establece oficialmente cuántos elementos dejarán sus cargos de manera definitiva. Sin embargo, durante la jornada se registraron protestas de policías inconformes con las bajas.

La Jornada reportó que alrededor de 150 uniformados fueron despedidos y que algunos manifestantes afirmaron tener más de 20 años de servicio.

Grecia Quiroz busca aumentar el número de policías en Uruapan

Pese a la depuración de elementos que no cumplen con los requisitos, Grecia Quiroz aseguró que uno de los objetivos de su administración es incrementar el estado de fuerza de la Policía Municipal.

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La alcaldesa reconoció que Uruapan necesita más policías en las calles, aunque señaló que el crecimiento de la corporación debe realizarse mediante procesos de capacitación, certificación y profesionalización.

En este sentido, planteó que la estrategia contempla incorporar a mujeres y hombres capacitados, certificados y comprometidos con la seguridad de las familias del municipio.

La postura de la administración municipal puede resumirse en tres objetivos:

Incrementar el número de elementos disponibles para labores de seguridad.

Garantizar que los policías cumplan con los requisitos y certificaciones correspondientes.

Fortalecer la profesionalización y confiabilidad de la corporación.

“Queremos más policías, pero también mejores condiciones, mayor profesionalización y una corporación cada vez más sólida y confiable”, afirmó la presidenta municipal.

La separación de elementos ocurre, además, en un momento particularmente complejo para la seguridad y la gobernabilidad de Uruapan, municipio que continúa bajo la atención pública por las investigaciones relacionadas con el asesinato del exalcalde Carlos Manzo y por los recientes conflictos políticos que involucran a la actual administración.

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Tensión por el caso Carlos Manzo y conflictos políticos

La revisión de la Policía Municipal ocurre en un contexto de tensión institucional y política en Uruapan.

El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, mantiene abiertas distintas líneas de investigación.

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, acusó este viernes una campaña de ataques políticos en su contra tras el tercer requerimiento de la Fiscalía de Michoacán por los celulares de Carlos Manzo. Foto: Redes Sociales

En los últimos días, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) volvió a requerir a Grecia Quiroz los teléfonos celulares que pertenecían a su esposo, en el marco de las diligencias para esclarecer el homicidio. Se trata del tercer requerimiento realizado por la autoridad ministerial.

Ante esta situación, Quiroz acusó una presunta persecución política y afirmó que existe un intento organizado para retirarla de la vida pública. La alcaldesa relacionó las presiones institucionales con sus aspiraciones políticas y mencionó entre ellas auditorías, denuncias, recortes presupuestales, reformas legales y campañas de desprestigio.

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La investigación del homicidio también ha generado señalamientos sobre personas que formaron parte del entorno de Carlos Manzo. Entre ellas aparece Samuel García Rivero, exfuncionario municipal procesado por su presunta participación en el caso.

De acuerdo con información publicada por Infobae, la exsecretaria particular de Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez, amplió su declaración ante la Fiscalía y solicitó que se investigaran aspectos relacionados con la relación laboral y personal entre García Rivero y Grecia Quiroz.

La alcaldesa, por su parte, ha negado haber recomendado o protegido a García Rivero y ha sostenido que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento del asesinato.

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Exsecretaria de Carlos Manzo denuncia despido tras declarar ante la Fiscalía

La tensión alrededor del Ayuntamiento de Uruapan aumentó este martes 1 de septiembre luego de que Yesenia Méndez Rodríguez, quien fue secretaria particular de Carlos Manzo, denunciara que fue despedida de la administración municipal después de ampliar su declaración ante la Fiscalía de Michoacán.

Méndez aseguró que fue notificada verbalmente de su separación laboral por parte de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento y cuestionó si su salida podría estar relacionada con los señalamientos que realizó dentro de las investigaciones por el homicidio de Manzo.

Yesenia Méndez acusa posible represalia tras declarar por el caso Carlos Manzo.

La exfuncionaria afirmó que ingresó a trabajar al Ayuntamiento en 2017 y que cuenta con una base laboral desde 2021. Tras su declaración ministerial, pidió que se investigaran diversos aspectos relacionados con Samuel García Rivero, entre ellos su relación con Grecia Quiroz, el acceso que habría tenido a información sobre la agenda de Carlos Manzo y su posterior incorporación al gobierno municipal.

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Méndez Rodríguez sostuvo que su separación laboral no debería impedir que los señalamientos sean investigados y adelantó que defenderá sus derechos por las vías correspondientes.

La exsecretaria también aclaró que sus declaraciones no constituyen una acusación directa contra Grecia Quiroz por el asesinato de Carlos Manzo, sino una solicitud para que las autoridades determinen si existen elementos que deban incorporarse a la investigación.

Por su parte, Quiroz ha rechazado los señalamientos sobre una supuesta protección a García Rivero y aseguró que el Ayuntamiento ha colaborado con las autoridades en las investigaciones.

En este escenario, la decisión de depurar la Policía Municipal de Uruapan se suma a una serie de movimientos institucionales que mantienen bajo escrutinio a la administración de Grecia Quiroz. El gobierno municipal sostiene que el objetivo de las bajas es garantizar que los elementos cumplan con los controles y requisitos establecidos, al mismo tiempo que busca ampliar el estado de fuerza con nuevos agentes capacitados y certificados.

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