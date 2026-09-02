Una adolescente de 14 años, un joven y su papá fueron asesinados durante el secuestro de otros tres familiares en Guanajuato

Un padre de familia y sus dos hijos fueron asesinados mientras se llevaron a otros tres integrantes de su familia secuestrados alrededopr de las 23 horas del lunes 31 de agosto en la calle Leona Vicario de la Colonia El Deportivo en Salamanca, Gunajuato Foto: (Familiares Facebook)

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Un comando armado asesinó a tres integrantes de una familia y secuestró a otras tres personas cerca de la medianoche del lunes 31 de agosto en Salamanca, Guanajuato, en un ataque dentro de una vivienda de la colonia El Deportivo que, de acuerdo con el director de Seguridad Pública municipal, habría estado ligado a la disputa por la plaza entre grupos criminales.

Entre las víctimas mortales estuvo una menor de 14 años. Los otros dos fallecidos fueron hombres adultos, localizados dentro del domicilio con impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

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El ataque ocurrió en una casa de la calle Leona Vicario, donde un grupo de hombres armados llegó a bordo de varios vehículos e irrumpió por la fuerza. Ya dentro, los agresores dispararon contra los habitantes de la vivienda y después sacaron a tres personas por la fuerza para llevárselas con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades por las detonaciones. Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

El sujeto confesó el ataque en contra de su compañera sentimental - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al entrar al inmueble, los agentes encontraron a dos hombres y a la adolescente tirados en el piso. Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a las víctimas y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

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El jefe policial vinculó el ataque con la disputa criminal en Salamanca

Más tarde llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado y personal de la Agencia de Investigación Criminal para procesar la escena e iniciar las indagatorias por el homicidio múltiple y la privación ilegal de la libertad de tres personas.

Hasta ese momento, la Fiscalía de Guanajuato no había dado a conocer la identidad de las personas asesinadas. Tampoco se informó sobre el paradero de quienes fueron sacados de la vivienda por los agresores.

Este martes, el director de Seguridad Pública de Salamanca, Juan Pablo Ramírez Talavera, confirmó que en el ataque hubo tres personas asesinadas y tres privadas de la libertad. El mando policial sostuvo que el hecho estuvo relacionado con la pugna entre grupos criminales por el control del municipio.

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Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ramírez Talavera dijo que esas organizaciones pretendían ingresar a Salamanca y “tomar la plaza”. En su declaración precisó: “Lamentablemente tuvimos la situación durante la noche. Fueron tres personas abatidas, entre ellas una niña de 14 años, y tres personas privadas de la libertad”.

El funcionario agregó que, con base en los datos obtenidos por las autoridades municipales, los vehículos y las personas que participaron en la agresión habrían llegado desde la zona de Villagrán, donde opera el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Esa fue la respuesta central de las autoridades locales sobre lo ocurrido: un ataque de un grupo armado contra una familia dentro de su casa, con saldo de tres homicidios y tres secuestros, en un contexto que el gobierno municipal atribuyó a la pelea por el control territorial.

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Guanajuato acumuló una cadena de homicidios múltiples en 2026

El ataque en Salamanca se sumó a una secuencia de homicidios múltiples registrados en Guanajuato durante 2026. Uno de los casos más recientes ocurrió antes de esta agresión en el municipio de Santiago Maravatío, donde fueron localizadas cinco personas sin vida con impactos de arma de fuego.

Patrullas de la Policía Nacional Civil de Guatemala acordonan una escena del crimen en una calle de ciudad durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese hecho, la Fiscalía dio a conocer que las víctimas fatales fueron cuatro hombres y una mujer, todos sin identificar hasta ese momento. El caso se incorporó a una lista de asesinatos colectivos en distintos municipios del estado.

El 29 de mayo de 2026, en Salamanca, cinco personas fueron asesinadas a balazos y otras dos resultaron lesionadas durante un ataque en la zona centro de la ciudad. Dos días después, el 31 de mayo, un padre y su hijo fueron asesinados mientras atendían su puesto de carnitas en Valle de Santiago.

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El 1 de junio de 2026, también en Salamanca, cuatro hermanos murieron después de una riña por una herencia. Uno de ellos mató a sus familiares y luego se disparó.

Otro de los episodios más letales ocurrió el 27 de enero de 2026 en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca. Ahí, un grupo armado abrió fuego contra asistentes a un partido de futbol y dejó 11 muertos y 12 heridos.

Policías acordonan una calle mojada en México con cinta de "No Pase" y luces de patrulla, tras el asesinato de un agente durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese ataque ocurrió en medio de una disputa abierta entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el cristal, las rutas del Bajío y el control territorial. Esa referencia colocó a Salamanca como uno de los puntos más golpeados por la violencia criminal en la entidad.

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El 20 de junio de 2026, en San Luis de la Paz, varias personas fueron atacadas a balazos afuera de un establecimiento comercial. Tres murieron y cuatro quedaron lesionadas.

Ese mismo día, en la comunidad de San Juan de Razos, en Salamanca, personas que convivían cerca de un campo de futbol fueron sorprendidas por hombres armados que dispararon en su contra y escaparon. El 12 de julio de 2026, en Pénjamo, un ataque durante una convivencia familiar dejó cuatro personas muertas y dos heridas de gravedad.

De acuerdo con las autoridades, en ese caso las víctimas fueron ubicadas, obligadas a hincarse y después les dispararon frente a los demás asistentes. El 29 de julio de 2026, en Valle de Santiago, cuatro integrantes de una familia fueron asesinados dentro de su vivienda por un comando armado.

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Dos de esas víctimas, un padre y su hijo, trabajaban como Servidores de la Nación en la delegación Guanajuato de la Secretaría del Bienestar. El 19 de agosto de 2026, en Irapuato, cuatro futbolistas amateurs fueron asesinados a balazos y otros tres resultaron heridos de gravedad al finalizar un partido comunitario.

Los primeros reportes señalaron que los jugadores fueron emboscados por grupos armados en dos puntos distintos de la comunidad Ejido de Malvas.

Tres integrantes de una familia fueron asesinados dentro de su casa en Salamanca, incluida una menor de 14 años.

Otras tres personas fueron privadas de la libertad por los agresores, que habrían llegado desde Villagrán.

El gobierno municipal relacionó el ataque con la disputa por la plaza entre grupos criminales en Guanajuato.