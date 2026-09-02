Padres de Ayotzinapa niegan hallazgo de 20 bolsas con restos y exigen pruebas científicas

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron que Ángel Aguirre permanezca toda su vida en la cárcel Crédito: X/ @en_plano

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Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desmintieron el supuesto hallazgo de más de 20 bolsas con restos humanos vinculadas al caso, mediante un comunicado en el que calificaron la información de “falsa e imprecisa”.

Los familiares advirtieron que no recibieron ninguna notificación oficial al respecto, pese a que días antes se habían reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a funcionarios directamente responsables de las investigaciones, quienes tampoco les informaron sobre un descubrimiento de esa magnitud.

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El rechazo se produce a días de cumplirse 12 años de la desaparición de los estudiantes, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y en medio de la difusión de versiones no confirmadas que, según los propios familiares, generan confusión entre las familias y la sociedad.

Ante estos señalamientos, los familiares destacaron que desconocen el punto del río San Joaquín al que hace referencia la información difundida. Tampoco reconocen como confirmado el vínculo entre esos restos y los 43 estudiantes desaparecidos.

Familiares de víctimas de desaparición llegan al antimonumento de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La versión que circuló en medios describía fragmentos humanos localizados en distintos puntos de los municipios de Cocula e Iguala, incluida la funeraria El Ángel. Según información difundida por medios como Reto Diario y recogida por la agencia EFE, esa funeraria operaba con un horno crematorio clandestino sin registro oficial.

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Los padres advirtieron que la versión mezcla datos de diferentes etapas de la investigación. Esa mezcla, afirmaron, produce confusión y revictimiza a las familias que llevan casi 12 años en búsqueda activa.

La existencia de restos con exposición térmica en el basurero de Cocula ya formaba parte del expediente desde las primeras investigaciones, según información publicada por sociedad-noticias.com. En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había recuperado más de 60 mil fragmentos óseos en ese basurero y en el río San Juan, de los cuales se tomaron muestras para estudios genéticos en la Universidad de Innsbruck.

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La reunión con Sheinbaum no incluyó información sobre los restos

Los familiares precisaron que en su reunión con la presidenta Sheinbaum participaron funcionarios con responsabilidad directa en el caso. Estuvieron presentes el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y representantes de la Secretaría de Gobernación.

Ninguno de esos funcionarios les comunicó el supuesto hallazgo durante el encuentro. Para los padres, esa omisión resulta significativa dado el peso de la información que circuló en los días posteriores.

La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, había informado en agosto que ordenó un “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado” de las actuaciones existentes en el caso, según Milenio. La FGR indicó que ese trabajo abrió nuevas líneas de investigación, aunque sin confirmar resultados definitivos.

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Hasta la fecha, ningún resultado pericial confirma que los fragmentos recuperados de las más de 20 bolsas pertenezcan a alguno de los 43 estudiantes. Los estudios antropológicos, forenses y genéticos aún están en curso.

Los especialistas independientes no se negaron a analizar restos, según los familiares

Los padres rechazaron también la versión de que especialistas independientes que acompañan la investigación desde 2014 se hayan negado a realizar pruebas sobre los restos encontrados. Esa afirmación, que circuló junto a la noticia del supuesto hallazgo, fue calificada por los familiares como parte de la información “falsa e imprecisa”.

Los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa participan en una manifestación para conmemorar el 11.º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes, en Ciudad de México, México, el 26 de septiembre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Por el contrario, los familiares afirmaron que las familias, sus representantes y los expertos del caso tienen interés en que cualquier resto localizado sea sometido a las pruebas científicas correspondientes. El objetivo es establecer el origen y la identidad de esos fragmentos de forma rigurosa.

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Los padres exigieron que toda información vinculada al paradero de sus hijos se maneje con rigor, responsabilidad y sustento científico. Subrayaron el daño que las versiones sin respaldo generan en familias que llevan casi 12 años en espera de respuestas concretas.

La periodista Elia Almanza, en declaraciones al programa de Julio Astillero recogidas por el portal julioastillero.com, alertó sobre el riesgo de que los supuestos hallazgos se utilicen para cerrar la investigación. Almanza advirtió que elementos similares ya habían sido revisados en etapas anteriores del proceso y pidió tomar la información con cautela.

La analista consideró preocupante que, después de más de una década, las familias regresen a un escenario de incertidumbre. Señaló, además, que la narrativa que rodea a los nuevos hallazgos retoma elementos de la llamada “verdad histórica”, la versión oficial desacreditada que el Gobierno de Enrique Peña Nieto presentó en 2014.

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A 12 años de Iguala, los familiares reiteran su exigencia de verdad y justicia

Los familiares reiteraron que seguirán exigiendo investigaciones serias y resultados verificables. Insistieron en que cualquier posible hallazgo relacionado con los estudiantes debe ser comunicado primero a las familias y respaldado por análisis científicos antes de su difusión pública.

La postura de los padres se produce a menos de un mes del 12 aniversario de la desaparición de los normalistas. La fecha marca un nuevo ciclo de presión pública sobre las autoridades para dar respuestas concretas a un caso que permanece sin resolución.

El caso Ayotzinapa es considerado uno de los episodios de violación a los derechos humanos más graves de la historia reciente de México. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos movilizó protestas en todo el país y generó escrutinio internacional sobre las instituciones de seguridad y justicia mexicanas.

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Los padres dejaron en claro que no aceptarán conclusiones que no estén respaldadas por evidencia científica verificable e independiente. La exigencia de los familiares permanece intacta: verdad, justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.