Futbolistas mexicanos en Europa: ¿Cuántos juegan y en qué equipos están en 2026?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El futbol mexicano tendrá nuevamente presencia en varias de las ligas de Europa durante la temporada 2026-27. En total, hasta el momento, 22 jugadores están repartidos entre clubes de España, Italia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Rusia, Escocia y otros países del continente.

La lista tiene de todo: futbolistas que ya llevan varios años jugando en Europa, otros que cambiaron de equipo para esta temporada y jóvenes que apenas comienzan a abrirse camino fuera de México. Entre ellos están Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Johan Vásquez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Armando González, además de varios nombres que buscan ganarse un lugar en sus respectivos equipos.

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Mexicanos que juegan en Europa

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

España

Obed Vargas – Atlético de Madrid

Obed Vargas dejó al Seattle Sounders de la MLS para incorporarse al Atlético de Madrid, club del que es aficionado. Uno de los motivos que lo impulsaron fue la posibilidad de compartir vestidor con Antoine Griezmann, a quien considera su máximo ídolo.

Aunque inicialmente se habló de una posible cesión, el conjunto dirigido por Diego Simeone decidió mantenerlo en su plantilla. Su llegada también representó una oportunidad para pelear por un lugar en la convocatoria definitiva de México para la Copa del Mundo 2026.

Álvaro Fidalgo – Real Betis

Álvaro Fidalgo llegó al Real Betis después de su etapa con América. El mediocampista ya cuenta con la nacionalidad mexicana, aunque todavía no ha realizado el One-Time Switch para cambiar de federación.

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El español dejó al conjunto azulcrema después de conquistar el tricampeonato, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. En el Betis llegó para competir por un lugar en el mediocampo.

Alex Padilla – Athletic Club

El guardameta regresó al Athletic Club después de su préstamo con Pumas. El conjunto de Bilbao decidió repescarlo tras la salida a préstamo de Julen Agirrezabala al Valencia.

Sin embargo, Unai Simón continúa como el portero titular, mientras que Padilla tiene participación principalmente en la Copa del Rey.

Italia

(REUTERS/Matteo Ciambelli)

Johan Vásquez – Genoa

El defensa mexicano ya dejó atrás su periodo de adaptación en Italia. Desde su llegada al Genoa, ha conseguido hacerse de un lugar en la defensa del conjunto de la Serie A, incluso pese a los cambios que ha tenido el equipo en el banquillo.

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Inglaterra

(Wolves)

Raúl Jiménez – Wolverhampton

Raúl Jiménez continúa su carrera en Europa después de recuperar el nivel mostrado antes de la lesión en la cabeza que sufrió en noviembre de 2021.

Después de sus últimas temporadas con el Fulham, el delantero fue confirmado como refuerzo del Wolverhampton para la Championship 2026-27. Su objetivo será ayudar a los Wolves a regresar a la máxima categoría del futbol inglés.

Turquía

(Instagram / @edsonnalvarez)

Edson Álvarez – West Ham

Edson Álvarez pasó dos temporadas con el West Ham antes de ser cedido al futbol turco. Su llegada al conjunto de Estambul se produjo después de haber sido una petición de José Mourinho, aunque el técnico portugués dejó el cargo poco tiempo después.

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El mediocampista no consiguió tener la regularidad esperada en Turquía y regresará a Londres para la temporada 2026-27, cuando el West Ham competirá en la Championship.

Bélgica

Heriberto Jurado – Cercle Brugge

El canterano del Necaxa dio el salto al futbol europeo para continuar su carrera con el Cercle Brugge, de la Primera División de Bélgica.

El mexicano quedó vinculado con el club hasta 2028, además de contar con una opción para ampliar el acuerdo por una temporada más.

Países Bajos

(AZ Alkmaar)

Mateo Chávez – AZ Alkmaar

El lateral izquierdo dejó Chivas para incorporarse al AZ Alkmaar, club en el que Héctor Moreno comenzó su aventura europea en 2007.

En su segunda temporada con el equipo neerlandés, Chávez ha tenido dificultades para entrar en las convocatorias.

Stephano Carrillo – FC Dordrecht

Stephano Carrillo llamó la atención desde el Mundial Sub 17 por su capacidad goleadora y potencia física. Después de regresar a Santos y debutar con gol, fue contratado por el Feyenoord.

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El delantero llegó a debutar como sustituto de Santiago Giménez, aunque todavía no consiguió marcar en Primera División. Por ello, fue cedido al FC Dordrecht, de la segunda categoría de Países Bajos, para la temporada 2025-26.

Daniel Lajud – Roda JC

Daniel Lajud comenzó una nueva etapa en Países Bajos después de terminar su paso por el Panetolikos, de la Primera División de Grecia.

El delantero veracruzano se incorporó al Roda JC, mientras que a nivel internacional representa a la Selección de Líbano.

Portugal

(@fcporto / Instagram)

Santiago Giménez – Porto

Después de año y medio en el AC Milan, Santiago Giménez cambió de rumbo y se incorporó al Porto.

El delantero dejó el futbol italiano después de una temporada 2025-26 en la que únicamente consiguió un gol en liga, por lo que buscará recuperar su mejor versión en Portugal.

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Gilberto García – GD Chaves

Gilberto García fue anunciado como refuerzo del GD Chaves, equipo de la segunda categoría del futbol portugués.

Ivo Vázquez – GD Chaves

Ivo Vázquez también fue presentado como nuevo jugador del GD Chaves. El conjunto portugués cuenta con el empresario mexicano Arturo Lomelí como propietario.

Patricio Salas – Famalicão

El delantero mexicano dejó al América para continuar su carrera en Europa con el Famalicão de Portugal, al que llegó a préstamo.

Chipre

(@antonioportales)

Antonio Portales – PAC Omonia 29M

Después de jugar en Escocia durante 2025, Antonio Portales encontró un nuevo destino en Europa.

El defensa mexicano se incorporó al PAC Omonia 29M, conjunto que compite en la máxima categoría de Chipre. El club no debe confundirse con el Omonia Nicosia, uno de los equipos más laureados del país.

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Bosnia

Jorge Guzmán – FK Željezničar

Jorge Guzmán fue el último mexicano en incorporarse al futbol europeo de acuerdo con la información proporcionada.

El jugador fue anunciado por el FK Željezničar, equipo de la Primera División de Bosnia que terminó quinto durante la campaña 2025-26 y cuenta con seis títulos de liga en su historia.

Grecia

(Olympiacos FC)

Armando González – Olympiacos

Armando González dio el salto al futbol europeo después de formarse y consolidarse con Chivas.

El delantero se convirtió en referente ofensivo del Guadalajara desde su debut profesional en el Clausura 2024 y posteriormente llegó al Olympiacos. Con el conjunto rojiblanco consiguió 29 goles, además de conquistar el título de goleo del Apertura 2025.

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También formó parte de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial 2026.

Dinamarca

(REUTERS)

Rodrigo Huescas – Copenhague

Rodrigo Huescas encontró estabilidad con el Copenhague después de su salida de Cruz Azul.

El canterano de La Máquina sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, pero continúa siendo considerado una apuesta a futuro por el conjunto danés, que lo contrató por cinco temporadas.

Rusia

(Instagram/ @lc24)

Luis Chávez – Dynamo

Luis Chávez se ha consolidado como uno de los jugadores habituales del Dynamo de Rusia.

El mediocampista llegó al club en medio de dudas relacionadas con el bloqueo deportivo impuesto por la UEFA debido al conflicto armado. Aunque se habló de un posible regreso a México con Chivas o Pachuca, continuará con el Dynamo, donde tiene contrato hasta junio de 2027.

César Montes – Lokomotiv

César Montes ya completó su proceso de adaptación al futbol ruso después de llegar al país en septiembre de 2024.

El defensa mexicano dejó atrás su complicada etapa con el Almería, donde no consiguió la regularidad esperada, y actualmente continúa como uno de los elementos habituales en la defensa de la Selección Mexicana.

Escocia

(REUTERS/Lee Smith/File Photo)

Julián Araujo – Celtic

Julián Araujo llegó al Celtic en busca de los minutos que no consiguió con el Bournemouth.

El mexicano estuvo fuera durante casi seis meses debido a una cirugía en el tendón de la corva. Ya recuperado, busca retomar su nivel en el futbol escocés.

Aldahir Valenzuela – Dundee

Aldahir Valenzuela forma parte del programa de intercambio entre Rayados de Monterrey y el Dundee, acuerdo establecido desde noviembre de 2024.

Antes que él, otros canteranos del conjunto regiomontano, como César Garza y Víctor López, también pasaron por este proyecto. Valenzuela pertenece a la generación 2007 y ha tenido participación con la Selección Sub 20.