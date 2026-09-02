México

Mauricio Ochmann podría reemplazar a Carlos Rivera en ¿Quién es la Máscara? Lo que se sabe

Columnistas de espectáculos y el periodista Alex Kaffie sostienen que el actor entraría a la octava temporada, pero Televisa no se pronuncia sobre cambios en los investigadores y tampoco hay postura pública de los involucrados

Un hombre con chaqueta de cuero negra sentado frente a una máscara decorativa y el texto ¿Quién es la máscara?
El actor Mauricio Ochmann participa en una sesión de prensa frente al logotipo del programa de televisión ¿Quién es la máscara?. (Composición/imagenes Televisa VIX)
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El actor Mauricio Ochmann se perfila como el nuevo integrante del panel de investigadores de la octava temporada de ¿Quién es la Máscara?. Hasta el momento, Televisa no ha confirmado esta información de manera oficial.

De acuerdo con columnistas de espectáculos, Ochmann ocuparía el lugar del cantante Carlos Rivera, quien participó durante seis temporadas consecutivas del reality. La cadena tampoco se ha pronunciado sobre la salida de Rivera ni sobre la llegada del actor a su puesto.

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La mexicana cuenta con una nominación gracias al éxito arrollador del programa '¿Quién es la Máscara? sexta temporada. Crédito: Instagram/@anahi

El origen del rumor sobre Ochmann

El periodista Alex Kaffie fue quien difundió por primera vez la posible incorporación de Ochmann, en una columna publicada el 4 de agosto. Kaffie afirmó de forma textual: “El que entra en su lugar a ¿Quién es la máscara? va a ser Mauricio Ochmann”.

Ni el actor ni Rivera han confirmado o desmentido públicamente esta versión. Tampoco existe, por parte de Televisa, una postura oficial sobre la conformación final del panel de investigadores para la nueva temporada.

En redes sociales circulan fotografías en las que Ochmann aparece junto a Anahí y Juanpa Zurita, imágenes que alimentaron la especulación sobre su ingreso al programa, aunque no constituyen una confirmación formal.

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Quiénes seguirían en el panel

Quién es la Máscara
A esa lista se suma un dato adicional: circula también la posibilidad de que la cantante Yuri regrese al panel de investigadores para esta nueva edición. Como en el resto de los movimientos, no hay confirmación oficial sobre su incorporación. (@eslamascara)

De confirmarse la llegada de Ochmann, el panel de investigadores quedaría integrado además por Anahí, que llegaría a su tercera temporada en el programa, y Juanpa Zurita, quien participa desde la primera edición del reality. Ana Brenda Contreras también continuaría en su rol de investigadora.

A esa lista se suma un dato adicional: circula también la posibilidad de que la cantante Yuri regrese al panel de investigadores para esta nueva edición. Como en el resto de los movimientos, no hay confirmación oficial sobre su incorporación.

El conductor Omar Chaparro se anticipa nuevamente en la conducción del programa, siguiendo el formato de las temporadas anteriores.

Indicios que alimentan la expectativa

Se ha señalado además que las grabaciones de esta octava temporada podrían comenzar este jueves 3 de septiembre, aunque tampoco existe una fecha confirmada por parte de la producción. (Instagram/@anahi)
Se ha señalado además que las grabaciones de esta octava temporada podrían comenzar este jueves 3 de septiembre, aunque tampoco existe una fecha confirmada por parte de la producción. (Instagram/@anahi)

Un mensaje del productor Gabo Lojero, encargado de las redes sociales de Anahí, invitó al público a asistir de manera gratuita a las grabaciones del programa a través de un correo electrónico. El aviso no incluyó fecha oficial ni detalles sobre el elenco de investigadores.

Ese mensaje funciona como una confirmación indirecta de la participación de Anahí en la nueva temporada, aunque no aporta información oficial sobre la incorporación de Ochmann ni de Yuri.

Se ha señalado además que las grabaciones de esta octava temporada podrían comenzar este jueves 3 de septiembre, aunque tampoco existe una fecha confirmada por parte de la producción.

Fecha estimada de estreno

Quién es la Máscara
(X Quién es la Máscara)

La fecha de estreno de la octava temporada apunta al último trimestre de 2026, con octubre como mes tentativo.

El programa suele salir al aire una vez que concluye la temporada en curso de La Casa de los Famosos México en Las Estrellas.

Sus proyectos recientes y vida personal

El actor considera que los realities televisivos distorsionan la realidad y funcionan con conflictos artificiales impuestos por la producción.
Mauricio Ochmann cuestiona la autenticidad de los reality shows y defiende su preferencia por la ficción cinematográfica. Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

Al margen de su posible llegada a ¿Quién es la Máscara?, Ochmann atraviesa un momento de exposición mediática por su reencuentro profesional con Aislinn Derbez, su expareja. Ambos protagonizan la película Hasta el Fin del Mundo, estrenada el 23 de julio, donde interpretan a Manuel y Esmeralda, dos personas que se reencuentran quince años después de conocerse tras un accidente ferroviario.

La cinta, dirigida por Emiliano Castro Vizcarra, marca el regreso de Ochmann y Derbez a la pantalla grande juntos desde su separación, oficializada en 2020. Durante la promoción, ambos actores alimentaron especulaciones sobre un posible reencuentro sentimental. Ochmann llegó a declarar: “La moneda está en el aire”.

Derbez, por su parte, matizó los rumores en una entrevista con De Primera Mano: “De alguna manera seguimos juntos. Seguimos siendo equipo, somos familia”. En el podcast de la actriz, La Magia del Caos, Ochmann agregó: “El amor que tú y yo nos tenemos no lo entiende nadie”.

La cercanía entre ambos se trasladó también al plano familiar. Durante este verano, Ochmann y Derbez viajaron junto a su hija Kailani a la Costa Amalfitana, en Italia; a Los Cabos, en Baja California Sur, y finalmente a Hawái, donde revivieron un recorrido que ya habían hecho ocho años atrás, cuando la niña tenía apenas cuatro meses.

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