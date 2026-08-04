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Cuáles son los mejores olores para calmar la ansiedad

En la cultura mediterránea, el uso de hierbas aromáticas y especias en la cocina y en infusiones no solo es una cuestión de sabor, sino también de salud emocional

Mujer dormida en una cama, junto a un buró con planta de lavanda, un difusor de aromaterapia emitiendo vapor y un frasco de aceite de lavanda.
La aromaterapia con aceite esencial de lavanda mejora de manera significativa la calidad del sueño en adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Sabías que algunos olores pueden ayudarte a calmar la ansiedad en cuestión de minutos?

El cerebro asocia ciertos aromas naturales con estados de tranquilidad y bienestar, y por eso la aromaterapia es una herramienta cada vez más utilizada para combatir el estrés y la inquietud.

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En la cultura mediterránea, el uso de hierbas aromáticas y especias en la cocina y en infusiones no solo es una cuestión de sabor, sino también de salud emocional.

Muchas de estas fragancias forman parte de tradiciones milenarias para relajar cuerpo y mente, y su eficacia se ha mantenido vigente generación tras generación.

Mujer lee un libro en un sofá beige, con un difusor de aceites esenciales emitiendo vapor y una vela dorada sobre una mesa de mármol en primer plano.
Una mujer se relaja leyendo un libro en un sofá beige, acompañada de un difusor de aceites esenciales y una vela aromática que crean un ambiente sereno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olores que ayudan a calmar la ansiedad

La lista de aromas que favorecen la relajación es amplia, pero estos son algunos de los más efectivos y tradicionales en España:

  1. Lavanda: Considerada una de las plantas más calmantes, su olor es ideal para reducir la tensión y favorecer el sueño.
  2. Melisa (toronjil): Muy apreciada en infusiones, su fragancia cítrica y herbal relaja el sistema nervioso.
  3. Menta o hierbabuena: Refrescante y vivificante, ayuda a despejar la mente y disminuir la sensación de agobio.
  4. Romero: Su aroma, además de estimular la memoria, aporta serenidad y equilibrio.
  5. Azahar (flor de naranjo): Utilizado en infusiones y dulces típicos, su fragancia evoca calma y dulzura.
  6. Canela: Su olor cálido es reconfortante y ayuda a reducir la ansiedad.
  7. Manzanilla: Muy popular, sobre todo en infusión, su fragancia ligera y floral relaja y facilita el descanso.
  8. Limón y cítricos: El olor de la piel de limón o naranja aporta energía positiva y combate el estrés.

Estas fragancias pueden utilizarse de diferentes formas: en infusiones, aceites esenciales, ramilletes frescos, o incluso incorporadas en la cocina diaria.

Colocar unas ramas de lavanda, romero o melisa en la habitación o preparar una infusión con manzanilla y piel de naranja puede ser el primer paso para recuperar la calma.

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Consejos técnicos y de uso

  • Lavanda y melisa: Ideales para el dormitorio; unas gotas de aceite esencial en la almohada o en un difusor ayudan a conciliar el sueño.
  • Menta y romero: Útiles en la ducha o en baños de vapor, aportan frescor y despejan la mente.
  • Azahar y canela: Perfectos en infusiones nocturnas; su fragancia se libera al prepararlas con agua caliente.
  • Manzanilla y cítricos: Infusiones suaves para tomar a lo largo del día, especialmente en momentos de mayor nerviosismo.
aromaterapia
aromaterapia (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué funcionan?

El olfato está directamente conectado con las áreas del cerebro que regulan las emociones. Por eso, los aromas agradables y familiares pueden generar una respuesta inmediata de relajación, ralentizando el ritmo cardíaco y favoreciendo la sensación de seguridad.

¿Cuánto duran los efectos?

El efecto calmante de los olores puede sentirse en pocos minutos y prolongarse durante horas, especialmente si se mantienen en el entorno (difusores, saquitos aromáticos) o se consumen en infusión.

¿Hay contraindicaciones?

En general, estos aromas naturales son seguros, pero es importante evitar el uso excesivo de aceites esenciales concentrados, especialmente en niños y embarazadas, y comprobar que no haya alergias.

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