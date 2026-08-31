El remedio casero para verter en la coladera de la cocina y eliminar el olor a cañería de noche

Las bacterias en la tubería liberan sulfuro de hidrógeno, el gas responsable del olor característico a huevo podrido o drenaje, según el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Riverside. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco vertida en la coladera de la cocina antes de dormir elimina el olor a drenaje que generan las bacterias acumuladas en la tubería, según recomiendan el Departamento de Salud de Mississippi y la extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa.

El procedimiento no requiere productos comerciales y actúa durante la noche.

La coladera de la cocina es uno de los puntos con mayor concentración de bacterias patógenas en el hogar.

La coladera de la cocina es uno de los puntos con mayor concentración de bacterias patógenas en el hogar, según la extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa advierte que fregaderos y desagües son focos de Salmonella, E. coli y Listeria monocytogenes, microorganismos que se acumulan en los residuos de comida y grasa adheridos a las paredes internas de la tubería.

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Receta de limpiador para eliminar el olor a cañería de la cocina

El Departamento de Salud del Estado de Mississippi, Estados Unidos, publica este procedimiento en su portal oficial, bajo el nombre de Limpiador de drenajes de cocina:

El primer paso es verter media taza de bicarbonato de sodio directo en la coladera seca.

Agregar media taza de vinagre blanco, que generará efervescencia de inmediato. Dejar actuar 15 minutos con la coladera tapada para que la reacción trabaje hacia adentro de la tubería.

El olor a drenaje se intensifica de noche porque el fregadero permanece sin uso por varias horas, de acuerdo con el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Riverside. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verter después una tetera llena de agua hirviendo y dejar reposar toda la noche sin usar el fregadero. Repetir si es necesario.

La extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa refuerza el procedimiento y eleva la proporción de vinagre: media taza de bicarbonato por una taza de vinagre blanco, con un reposo de 10 a 15 minutos antes del enjuague con agua hirviendo.

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Ambas instituciones coinciden en que la aplicación nocturna maximiza los resultados porque la mezcla actúa sin interrupciones.

La grasa vertida por el fregadero se solidifica en la tubería y atrapa residuos que alimentan a las bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la coladera de la cocina huele mal?

El olor característico proviene de un proceso biológico. El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Riverside, dependencia gubernamental de California, explica que las bacterias forman una biopelícula —una colonia de microorganismos adherida a las paredes de la tubería— que al descomponer materia orgánica libera sulfuro de hidrógeno, amoníaco y metano.

El tapón de la coladera acumula residuos que también generan mal olor y debe limpiarse periódicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos gases son los responsables del olor a huevo podrido o a drenaje. El olor se intensifica de noche porque el fregadero permanece sin uso por varias horas.

La misma dependencia señala que el sifón en forma de U ubicado debajo del fregadero retiene agua para bloquear los gases del drenaje; cuando no corre agua, esa barrera se debilita y los gases suben con mayor facilidad.

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Un colador sobre la coladera es la primera línea de defensa contra la acumulación de residuos en la tubería, recomienda el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Riverside. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grasa que se vierte por la coladera agrava el problema. Al enfriarse, se solidifica en las paredes de la tubería, atrapa residuos de comida y crea el ambiente ideal para que las bacterias se reproduzcan.

El cloro no debe usarse junto con estos ingredientes

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) advierte que mezclar cloro con vinagre o con bicarbonato de sodio genera compuestos altamente tóxicos, entre ellos gas de cloro y cloroformo.

Mezclar productos de limpieza sin conocer sus reacciones puede generar compuestos tóxicos, advierte el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, el procedimiento con bicarbonato y vinagre debe aplicarse en una coladera que no haya tenido contacto reciente con cloro ni con ningún destapacaños comercial.

La extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa señala explícitamente que no debe usarse este método si hay restos de un producto comercial en la tubería.

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Cuatro hábitos evitan que el olor a drenaje regrese

El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Riverside recomienda colocar un colador sobre la coladera para atrapar residuos de comida antes de que entren a la tubería.

Mantener el desagüe limpio y sin residuos orgánicos reduce la acumulación de bacterias que generan olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nunca verter grasa por el fregadero. Al enfriarse, la grasa se solidifica en las paredes del tubo y atrapa residuos que alimentan a las bacterias.

Limpiar periódicamente el tapón de la coladera, donde también se acumulan residuos que generan mal olor.