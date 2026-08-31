México

El remedio casero para verter en la coladera de la cocina y eliminar el olor a cañería de noche

Esta receta simple recomendada por dos universidades elimina el aroma a drenaje que aparece cuando la tubería acumula grasa y restos de comida

Fregadero de acero inoxidable con un desagüe atascado por residuos, gotas de agua en la superficie y una mano con guante amarillo.
Las bacterias en la tubería liberan sulfuro de hidrógeno, el gas responsable del olor característico a huevo podrido o drenaje, según el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Riverside. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco vertida en la coladera de la cocina antes de dormir elimina el olor a drenaje que generan las bacterias acumuladas en la tubería, según recomiendan el Departamento de Salud de Mississippi y la extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa.

El procedimiento no requiere productos comerciales y actúa durante la noche.

La coladera de la cocina es uno de los puntos con mayor concentración de bacterias patógenas en el hogar.

Fregadero de cocina de acero inoxidable con grifo, escurreplatos, platos blancos, vaso, esponja amarilla y encimera de granito bajo una ventana que mira a un jardín
La coladera de la cocina es uno de los puntos con mayor concentración de bacterias patógenas en el hogar, según la extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa advierte que fregaderos y desagües son focos de Salmonella, E. coli y Listeria monocytogenes, microorganismos que se acumulan en los residuos de comida y grasa adheridos a las paredes internas de la tubería.

PUBLICIDAD

Receta de limpiador para eliminar el olor a cañería de la cocina

El Departamento de Salud del Estado de Mississippi, Estados Unidos, publica este procedimiento en su portal oficial, bajo el nombre de Limpiador de drenajes de cocina:

El primer paso es verter media taza de bicarbonato de sodio directo en la coladera seca.

Agregar media taza de vinagre blanco, que generará efervescencia de inmediato. Dejar actuar 15 minutos con la coladera tapada para que la reacción trabaje hacia adentro de la tubería.

Infografía con ilustraciones de un fregadero, botellas, tazas medidoras y textos explicativos sobre la limpieza de la cañería.
El olor a drenaje se intensifica de noche porque el fregadero permanece sin uso por varias horas, de acuerdo con el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Riverside. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verter después una tetera llena de agua hirviendo y dejar reposar toda la noche sin usar el fregadero. Repetir si es necesario.

La extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa refuerza el procedimiento y eleva la proporción de vinagre: media taza de bicarbonato por una taza de vinagre blanco, con un reposo de 10 a 15 minutos antes del enjuague con agua hirviendo.

PUBLICIDAD

Ambas instituciones coinciden en que la aplicación nocturna maximiza los resultados porque la mezcla actúa sin interrupciones.

Hombre de perfil en una cocina, lavando platos en el fregadero. La estufa y encimeras están repletas de ollas, sartenes y utensilios sucios.
La grasa vertida por el fregadero se solidifica en la tubería y atrapa residuos que alimentan a las bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la coladera de la cocina huele mal?

El olor característico proviene de un proceso biológico. El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Riverside, dependencia gubernamental de California, explica que las bacterias forman una biopelícula —una colonia de microorganismos adherida a las paredes de la tubería— que al descomponer materia orgánica libera sulfuro de hidrógeno, amoníaco y metano.

Mujer con delantal y jersey lava tabla de cortar de plástico blanca en fregadero de metal con esponja, agua y jabón, cerca de una ventana.
El tapón de la coladera acumula residuos que también generan mal olor y debe limpiarse periódicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos gases son los responsables del olor a huevo podrido o a drenaje. El olor se intensifica de noche porque el fregadero permanece sin uso por varias horas.

La misma dependencia señala que el sifón en forma de U ubicado debajo del fregadero retiene agua para bloquear los gases del drenaje; cuando no corre agua, esa barrera se debilita y los gases suben con mayor facilidad.

Mujer sentada en el suelo sucio de una cocina desordenada, con la cabeza entre las manos. Hay esponjas y productos de limpieza, además de platos sucios en el fregadero.
Un colador sobre la coladera es la primera línea de defensa contra la acumulación de residuos en la tubería, recomienda el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Riverside. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grasa que se vierte por la coladera agrava el problema. Al enfriarse, se solidifica en las paredes de la tubería, atrapa residuos de comida y crea el ambiente ideal para que las bacterias se reproduzcan.

El cloro no debe usarse junto con estos ingredientes

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) advierte que mezclar cloro con vinagre o con bicarbonato de sodio genera compuestos altamente tóxicos, entre ellos gas de cloro y cloroformo.

Una ilustración dividida muestra vinagre blanco, esponjas y un limpiacristales a la izquierda, y frascos de laboratorio con símbolos de advertencia a la derecha.
Mezclar productos de limpieza sin conocer sus reacciones puede generar compuestos tóxicos, advierte el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, el procedimiento con bicarbonato y vinagre debe aplicarse en una coladera que no haya tenido contacto reciente con cloro ni con ningún destapacaños comercial.

La extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa señala explícitamente que no debe usarse este método si hay restos de un producto comercial en la tubería.

Cuatro hábitos evitan que el olor a drenaje regrese

El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Riverside recomienda colocar un colador sobre la coladera para atrapar residuos de comida antes de que entren a la tubería.

Una mujer sonriente lava verduras en un colador bajo el grifo de una cocina moderna. Al fondo, dos ollas humean en la hornalla. Luz natural entra por la ventana.
Mantener el desagüe limpio y sin residuos orgánicos reduce la acumulación de bacterias que generan olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nunca verter grasa por el fregadero. Al enfriarse, la grasa se solidifica en las paredes del tubo y atrapa residuos que alimentan a las bacterias.

Limpiar periódicamente el tapón de la coladera, donde también se acumulan residuos que generan mal olor.

Temas Relacionados

Trucos CaserosVinagreBicarbonato De SodioLimpiezaDesagueFregaderoHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Higinio Martínez se queda con la Presidencia del Senado: Morena lo respalda por unanimidad

El senador mexiquense encabezará la Mesa Directiva durante el próximo periodo de sesiones, en sustitución de Laura Itzel Castillo

Higinio Martínez se queda con la Presidencia del Senado: Morena lo respalda por unanimidad

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de agosto

El reality está en su primera semana, pero los fans tienen especulaciones

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de agosto

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se relajan horas antes de la quinta eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se relajan horas antes de la quinta eliminación

El Buen Fin 2026 ya tiene fecha: conoce cuándo arranca y cómo aprovechar los mejores descuentos

Descuentos, promociones y un sorteo fiscal de hasta 250 mil pesos en el Buen Fin 2026

El Buen Fin 2026 ya tiene fecha: conoce cuándo arranca y cómo aprovechar los mejores descuentos

SOMOS exige al gobierno de Sheinbaum reconocer las desapariciones como emergencia nacional

El partido afirma que el país rebasa las 133 mil personas no localizadas

SOMOS exige al gobierno de Sheinbaum reconocer las desapariciones como emergencia nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Nezahualcóyotl a Reforma: la historia de los Cacos 13 y su reciente enfrentamiento

De Nezahualcóyotl a Reforma: la historia de los Cacos 13 y su reciente enfrentamiento

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: capturan a joven implicado en ataque armado en la Venustiano Carranza

Captura de “El Chava”: Comando Norte de EEUU asegura que cooperación protege la soberanía de México

Por disputa entre grupos criminales: Fiscalía de Sonora atribuye incendio de ring en Hermosillo al narcomenudeo

El CJNG no sólo pierde sicarios: ofensiva de agosto golpea mandos regionales y redes de extorsión

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de agosto

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de agosto

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se relajan horas antes de la quinta eliminación

Hijo de Cepillín enfrenta a Ernesto Laguardia por comentarios sobre su papá en La Casa de los Famosos México

Your Name regresa a cines en México: cuándo y dónde verla en su 10° aniversario

Acusan a Danna y Belinda de plagiar canción de Paulina Rubio en ‘Dolce Vita’: esta sería la comparación

DEPORTES

Johan Vásquez suma otra derrota en Serie A y se va al fondo de la tabla

Johan Vásquez suma otra derrota en Serie A y se va al fondo de la tabla

Por qué la FMF homenajeó al Ejército Mexicano y fuerzas armadas en el Estadio Azteca

Chucky Lozano ignora saludo de su exentrenador de San Diego, Mikey Salas, en derrota del LA Galaxy

Cruz Azul Leyendas vence a Femex Tecámac: afición responde al llamado y Chaco Giménez el jugador con más ovación

Armando González debuta con el Olympiacos con victoria en la Liga de Grecia