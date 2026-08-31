¿Cómo preparar enchiladas queretanas? la versión cremosa de este platillo tradicional que comen en Querétaro

Un plato de barro contiene enchiladas queretanas con salsa roja, crema y queso, acompañadas de arroz, frijoles y ensalada sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las enchiladas queretanas ocupan un lugar especial en la gastronomía del estado.

Este platillo, reconocido por su combinación de tortillas bañadas en salsa roja, pollo desmenuzado y una guarnición de papa y zanahoria, refleja la tradición culinaria local.

Su historia se remonta a la época colonial, cuando las cocinas queretanas integraron ingredientes indígenas y europeos para dar forma a una receta que hoy es símbolo de identidad y orgullo regional.

Un plato de barro con enchiladas queretanas bañadas en salsa roja, crema, queso fresco y cebolla reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo preparar enchiladas queretanas?

Las enchiladas queretanas son un platillo típico del estado de Querétaro, conocido por sus tortillas bañadas en salsa roja, rellenas de pollo y acompañadas de papa, zanahoria y queso fresco. Aquí tienes una receta tradicional:

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Ingredientes

12 tortillas de maíz

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

4 papas medianas, peladas y cortadas en cubos

3 zanahorias, peladas y cortadas en cubos

200 gramos de queso fresco desmoronado

2 chiles guajillo desvenados y remojados

2 chiles anchos desvenados y remojados

1 diente de ajo

1/4 de cebolla blanca

Sal al gusto

Aceite vegetal

Preparación

Cocer verduras: Hierve las papas y las zanahorias en agua con sal hasta que estén suaves. Escurre y reserva. Preparar la salsa: Licúa los chiles guajillo y ancho, el ajo, la cebolla y un poco de agua hasta obtener una salsa homogénea. Cuela la salsa y agrega sal al gusto. Freír las tortillas: Calienta un poco de aceite en un sartén. Pasa cada tortilla por la salsa y fríe ligeramente por ambos lados (unos segundos), solo para suavizarlas y que tomen color. Rellenar y enrollar: Rellena cada tortilla con pollo desmenuzado, enrolla y coloca en un plato. Servir: Acompaña con las papas y zanahorias cocidas, espolvorea queso fresco encima y, si gustas, agrega un poco más de salsa caliente. Opcional: Puedes decorar con lechuga picada y rodajas de cebolla.

Una infografía de Infobae detalla seis consejos del Feng Shui para colocar cactus protectores en el exterior de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la historia de las enchiladas queretanas

Las enchiladas queretanas forman parte de la gastronomía tradicional de Querétaro y reflejan la mezcla de ingredientes indígenas y españoles que caracteriza a la cocina mexicana.

Su origen se remonta a la época colonial, cuando el mestizaje culinario dio lugar a platillos que combinan maíz, chiles y productos de la milpa, con ingredientes traídos de Europa, como el pollo y el queso.

Este platillo surge en las cocinas de las familias queretanas como una forma de aprovechar ingredientes locales y accesibles: tortillas de maíz, chiles secos (guajillo y ancho), pollo y verduras como papa y zanahoria.

La costumbre de bañar las tortillas en salsa y después freírlas responde a la necesidad de conservarlas y darles sabor y textura.

Las enchiladas queretanas se distinguen de otras variantes regionales por el uso de papas y zanahorias cocidas como guarnición, además del queso fresco espolvoreado, lo que les otorga un perfil propio dentro de la amplia variedad de enchiladas mexicanas.

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Tradicionalmente, este platillo se sirve en reuniones familiares y fiestas locales, y es común encontrarlo en fondas y mercados de Querétaro.

Hoy, las enchiladas queretanas son consideradas un símbolo de la identidad culinaria del estado y forman parte de los platillos que se promueven en ferias y eventos gastronómicos para atraer visitantes y preservar la herencia cultural de la región.