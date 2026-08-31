México

¿Cómo preparar enchiladas queretanas? la versión cremosa de este platillo tradicional que comen en Querétaro

Su historia se remonta a la época colonial, cuando las cocinas queretanas integraron ingredientes indígenas y europeos

Plato de barro con enchiladas, arroz y frijoles junto a un vaso con bebida roja, salsa verde y cubiertos sobre una mesa de madera.
Un plato de barro contiene enchiladas queretanas con salsa roja, crema y queso, acompañadas de arroz, frijoles y ensalada sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las enchiladas queretanas ocupan un lugar especial en la gastronomía del estado.

Este platillo, reconocido por su combinación de tortillas bañadas en salsa roja, pollo desmenuzado y una guarnición de papa y zanahoria, refleja la tradición culinaria local.

Su historia se remonta a la época colonial, cuando las cocinas queretanas integraron ingredientes indígenas y europeos para dar forma a una receta que hoy es símbolo de identidad y orgullo regional.

Plato de barro decorado con cuatro enchiladas en salsa roja, cubiertas con queso desmoronado, crema y tiras de cebolla, sobre madera.
Un plato de barro con enchiladas queretanas bañadas en salsa roja, crema, queso fresco y cebolla reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo preparar enchiladas queretanas?

Las enchiladas queretanas son un platillo típico del estado de Querétaro, conocido por sus tortillas bañadas en salsa roja, rellenas de pollo y acompañadas de papa, zanahoria y queso fresco. Aquí tienes una receta tradicional:

PUBLICIDAD

Ingredientes

  • 12 tortillas de maíz
  • 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
  • 4 papas medianas, peladas y cortadas en cubos
  • 3 zanahorias, peladas y cortadas en cubos
  • 200 gramos de queso fresco desmoronado
  • 2 chiles guajillo desvenados y remojados
  • 2 chiles anchos desvenados y remojados
  • 1 diente de ajo
  • 1/4 de cebolla blanca
  • Sal al gusto
  • Aceite vegetal

Preparación

  1. Cocer verduras:
    • Hierve las papas y las zanahorias en agua con sal hasta que estén suaves. Escurre y reserva.
  2. Preparar la salsa:
    • Licúa los chiles guajillo y ancho, el ajo, la cebolla y un poco de agua hasta obtener una salsa homogénea. Cuela la salsa y agrega sal al gusto.
  3. Freír las tortillas:
    • Calienta un poco de aceite en un sartén. Pasa cada tortilla por la salsa y fríe ligeramente por ambos lados (unos segundos), solo para suavizarlas y que tomen color.
  4. Rellenar y enrollar:
    • Rellena cada tortilla con pollo desmenuzado, enrolla y coloca en un plato.
  5. Servir:
    • Acompaña con las papas y zanahorias cocidas, espolvorea queso fresco encima y, si gustas, agrega un poco más de salsa caliente.
  6. Opcional:
    • Puedes decorar con lechuga picada y rodajas de cebolla.
Infografía con una casa de madera, macetas con cactus en la entrada y seis recuadros con ilustraciones explicativas y texto.
Una infografía de Infobae detalla seis consejos del Feng Shui para colocar cactus protectores en el exterior de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la historia de las enchiladas queretanas

Las enchiladas queretanas forman parte de la gastronomía tradicional de Querétaro y reflejan la mezcla de ingredientes indígenas y españoles que caracteriza a la cocina mexicana.

Su origen se remonta a la época colonial, cuando el mestizaje culinario dio lugar a platillos que combinan maíz, chiles y productos de la milpa, con ingredientes traídos de Europa, como el pollo y el queso.

Este platillo surge en las cocinas de las familias queretanas como una forma de aprovechar ingredientes locales y accesibles: tortillas de maíz, chiles secos (guajillo y ancho), pollo y verduras como papa y zanahoria.

La costumbre de bañar las tortillas en salsa y después freírlas responde a la necesidad de conservarlas y darles sabor y textura.

Las enchiladas queretanas se distinguen de otras variantes regionales por el uso de papas y zanahorias cocidas como guarnición, además del queso fresco espolvoreado, lo que les otorga un perfil propio dentro de la amplia variedad de enchiladas mexicanas.

PUBLICIDAD

Tradicionalmente, este platillo se sirve en reuniones familiares y fiestas locales, y es común encontrarlo en fondas y mercados de Querétaro.

Hoy, las enchiladas queretanas son consideradas un símbolo de la identidad culinaria del estado y forman parte de los platillos que se promueven en ferias y eventos gastronómicos para atraer visitantes y preservar la herencia cultural de la región.

Temas Relacionados

enchiladasgastronomía mexicanaQuerétaromexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 30 de agosto

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 30 de agosto

“Cuando vean una ficha no la quiten”: clamor de familiares de personas desaparecidas en marcha de CDMX

Cientos de familiares, colectivos y organizaciones se movilizaron por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

“Cuando vean una ficha no la quiten”: clamor de familiares de personas desaparecidas en marcha de CDMX

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la pre-gala de eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la pre-gala de eliminación

Aloe Vera: el exfoliante natural que transforma tu piel y elimina células muertas

Diversos estudios y experiencias respaldan los beneficios del aloe vera como aliado para mantener la piel sana, suave y libre de impurezas

Aloe Vera: el exfoliante natural que transforma tu piel y elimina células muertas

¿Hay clases mañana 31 de agosto? SEP confirma qué estados comienzan el ciclo escolar

Preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional están regidos por el mismo calendario

¿Hay clases mañana 31 de agosto? SEP confirma qué estados comienzan el ciclo escolar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: capturan a joven implicado en ataque armado en la Venustiano Carranza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de agosto: capturan a joven implicado en ataque armado en la Venustiano Carranza

Natanael Cano Vol. 1 y su relación con “Los Salazar”, la organización que conformó el Cártel Independiente de Sonora

De Nezahualcóyotl a Reforma: la historia de los Cacos 13 y su reciente enfrentamiento

Captura de “El Chava”: Comando Norte de EEUU asegura que cooperación protege la soberanía de México

Por disputa entre grupos criminales: Fiscalía de Sonora atribuye incendio de ring en Hermosillo al narcomenudeo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la pre-gala de eliminación

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la pre-gala de eliminación

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de agosto

Hijo de Cepillín enfrenta a Ernesto Laguardia por comentarios sobre su papá en La Casa de los Famosos México

Your Name regresa a cines en México: cuándo y dónde verla en su 10° aniversario

Acusan a Danna y Belinda de plagiar canción de Paulina Rubio en ‘Dolce Vita’: esta sería la comparación

DEPORTES

Armando “Hormiga” González se muestra insatisfecho en su debut con el Olympiacos: “Lo puedo hacer mucho mejor”

Armando “Hormiga” González se muestra insatisfecho en su debut con el Olympiacos: “Lo puedo hacer mucho mejor”

Rebeca Bernal se acerca al Mancherter United, primera mexicana en la Women’s Super League

Johan Vásquez suma otra derrota en Serie A y se va al fondo de la tabla

Por qué la FMF homenajeó al Ejército Mexicano y fuerzas armadas en el Estadio Azteca

Chucky Lozano ignora saludo de su exentrenador de San Diego, Mikey Salas, en derrota del LA Galaxy