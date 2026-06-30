Por qué el romero en tu escritorio mejora la memoria, según investigadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el romero en entornos laborales ha crecido en la comunidad científica internacional, principalmente por investigaciones en laboratorios que exploran el efecto de sus compuestos volátiles sobre la memoria y la atención.

Equipos de la Universidad de Northumbria, encabezados por el Dr. Mark Moss, han documentado que la inhalación de aceites esenciales de romero puede asociarse con mejoras modestas en la memoria de trabajo y la memoria prospectiva en adultos y niños, bajo condiciones controladas.

PUBLICIDAD

La Escuela de Medicina de Harvard y la Cleveland Clinic reconocen el potencial neuroprotector de esta planta, pero subrayan que la mayor parte de la evidencia disponible se restringe a estudios experimentales o revisiones generales sobre su valor en la dieta.

Los ensayos realizados en la Universidad de Northumbria mostraron que los participantes expuestos a ambientes aromatizados con romero lograron mejores puntuaciones en pruebas de memoria y velocidad de procesamiento que quienes no estuvieron expuestos.

PUBLICIDAD

En estos estudios, el incremento en el rendimiento cognitivo se correlacionó con los niveles sanguíneos de 1,8-cineol, el principal compuesto volátil del romero, según los análisis realizados por el equipo de Moss.

La relación no dependió de la percepción subjetiva del aroma, sino de la absorción real de este compuesto. Los efectos positivos también se observaron en pruebas con escolares de entre 10 y 11 años.

PUBLICIDAD

El mecanismo del romero sobre el sistema nervioso se basa en compuestos volátiles

El 1,8-cineol, también conocido como eucaliptol, es uno de los principales responsables del efecto atribuido al romero.

Según los estudios revisados por el equipo de Mark Moss y publicaciones en revistas especializadas, esta molécula atraviesa la barrera hematoencefálica después de su inhalación y actúa como inhibidor de la acetilcolinesterasa, la enzima que degrada la acetilcolina, neurotransmisor esencial en la atención y la memoria.

PUBLICIDAD

Los análisis de sangre realizados en voluntarios mostraron que la concentración de 1,8-cineol aumentó tras la exposición ambiental, y ese aumento se asoció con mejoras en la velocidad de procesamiento y la precisión en tareas cognitivas.

La vía olfativa humana permite que el aroma del romero llegue directamente a regiones cerebrales como el hipocampo y la amígdala, áreas implicadas en la consolidación de la memoria y la regulación emocional.

PUBLICIDAD

Investigaciones citadas por la Escuela de Medicina de Harvard y especialistas como la Dra. Uma Naidoo destacan que el romero contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, y lo incluyen en recomendaciones alimentarias para preservar la salud cerebral, aunque aclaran que las intervenciones con aceites esenciales en oficinas aún requieren evidencia clínica a gran escala.

El aroma del romero libera 1,8-cineol, compuesto que atraviesa la barrera hematoencefálica y favorece la acetilcolina, neurotransmisor esencial para la memoria y el sistema nervioso. (foto: Freepik)

Potencial antioxidante y neuroprotector del romero

La Escuela de Medicina de Harvard, a través de sus especialistas en psiquiatría nutricional, señala que el romero forma parte de la dieta MIND, recomendada para la protección del cerebro y la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

PUBLICIDAD

El enfoque está centrado en el consumo de hierbas en la dieta, más que en el uso ambiental en oficinas.

Por su parte, el Scripps Research Institute ha explorado en modelos animales los efectos del ácido carnósico, otro compuesto del romero, y ha reportado que puede revertir daños cerebrales causados por estrés oxidativo y acumulación de proteínas tóxicas, pero advierte que estos resultados no pueden trasladarse de manera directa a humanos sin más estudios clínicos.

PUBLICIDAD

Precaución con el uso de aceites esenciales

La Cleveland Clinic reconoce que algunos ensayos sugieren beneficios del romero para la atención y la memoria, aunque enfatiza la necesidad de evitar la ingestión directa de aceites esenciales, debido a posibles riesgos tóxicos.

La recomendación institucional es limitar su uso a la vía inhalatoria y en ambientes controlados, sobre todo en personas sin antecedentes de epilepsia, alergias al romero o enfermedades hepáticas.

PUBLICIDAD

El uso de difusores eléctricos o la presencia de una planta de romero en el escritorio puede considerarse seguro para la población sana, siempre que se eviten exposiciones prolongadas o concentraciones excesivas.

Especialistas de Harvard incluyen el romero en la dieta MIND por su potencial para proteger el cerebro y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Límites de la evidencia clínica

Aunque los datos de Northumbria y de laboratorios europeos son consistentes en señalar una asociación entre la exposición a compuestos volátiles de romero y ciertas mejoras cognitivas, la mayoría de los estudios se realizaron con muestras pequeñas y bajo condiciones controladas.

La extrapolación de estos resultados al entorno laboral cotidiano debe considerarse preliminar.

Instituciones como Harvard y la Cleveland Clinic coinciden en que el romero aporta beneficios antioxidantes y antiinflamatorios en la dieta, pero el uso ambiental en oficinas sigue siendo un campo abierto a nuevas investigaciones.

Las principales agencias reguladoras europeas, como la EFSA, han autorizado el uso de extractos de romero como aditivo alimentario seguro.

Sin embargo, recomiendan precaución en el uso de aceites esenciales concentrados y advierten sobre posibles contraindicaciones en personas con antecedentes médicos específicos.