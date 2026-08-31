¿Hay clases mañana 1 de septiembre por el informe de gobierno de Sheinbaum? Esto dice la SEP

El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum coincide con el segundo día del ciclo escolar 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El martes 1 de septiembre sí hay clases en todas las escuelas de educación básica de México.

El calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 no marca esa fecha como suspensión de labores docentes ni como día de descanso obligatorio, aunque ese mismo día la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta su Segundo Informe de Gobierno.

El ciclo escolar arrancó este lunes 31 de agosto. El 1 de septiembre será apenas el segundo día de actividades para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto en planteles públicos como en escuelas privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El calendario contempla 185 días efectivos de clases en total.

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El calendario de la SEP no marca el 1 de septiembre como suspensión de labores docentes ni como día de descanso obligatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de Sheinbaum no modifica el calendario escolar

La confusión entre padres de familia y alumnos tiene raíz histórica. Durante décadas, el 1 de septiembre fue conocido como el “Día del Presidente”: las transmisiones en cadena nacional interrumpían la programación habitual, se paralizaban actividades no esenciales y el mandatario en turno acudía en persona al Congreso de la Unión para dar un discurso extenso.

Esa dinámica cambió con la reforma constitucional al artículo 69, concretada en 2008. Desde entonces se eliminó la obligación de que el presidente asistiera físicamente al pleno legislativo, y las jornadas laboral y escolar del país transcurren con normalidad el día del informe.

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El 1 de octubre es el único primer día del mes considerado descanso obligatorio vinculado al Ejecutivo federal, pero solo cada seis años; el próximo será en 2030. (Presidencia )

Sheinbaum presentará su segundo informe en el Zócalo de la Ciudad de México, con un acto previsto para las 11:00 horas.

Se espera una concentración masiva en el Centro Histórico de la capital, con cierres viales y operativos de seguridad en las inmediaciones del Zócalo.

El calendario oficial de las autoridades educativas confirma que ese movimiento en la ciudad no suspenderá las actividades en las escuelas.

El acto del informe presidencial tiene fecha para el martes 1 de septiembre a las 11:00 hrs. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer día sin clases del ciclo será el 16 de septiembre

La primera suspensión de labores docentes del ciclo 2026-2027 llega el miércoles 16 de septiembre, por la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Esa fecha sí está marcada como día festivo y de descanso oficial en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que el pago de quien labore ese día devenga una remuneración triple.

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El primer día sin clases del ciclo escolar 2026-2027 será el miércoles 16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo día sin clases en septiembre será el viernes 25, por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esa fecha forma el primer puente del ciclo escolar junto con el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. Las clases se reanudan el lunes 28.

Los días de descanso obligatorio restantes para lo que queda del año son el lunes 2 de noviembre, el lunes 16 de noviembre —en conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana— y el 25 de diciembre, por Navidad.

El calendario oficial de la SEP establece 185 días efectivos de clases para el ciclo escolar 2026-2027. (X/SEP)

En total, el calendario de la SEP programa 185 días efectivos de clases, con cierre del ciclo escolar 2026-2027 el viernes 9 de julio de 2027.

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La LFT tampoco contempla el 1 de septiembre como día de asueto

El artículo 74 de la LFT lista los días de descanso obligatorio en México, y el 1 de septiembre no figura en ese catálogo. La fecha del informe presidencial nunca ha sido considerada inhábil por la legislación laboral vigente.

Eso significa que quienes trabajen ese día no tienen derecho a pago doble ni triple: las percepciones salariales se mantienen conforme a la tarifa ordinaria de un día de trabajo normal.

El artículo 74 de la LFT no incluye el 1 de septiembre como día de descanso obligatorio en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El único primer día del mes que sí aparece como descanso obligatorio vinculado al Ejecutivo federal es el 1 de octubre, pero únicamente cada seis años, por la transmisión de la Banda Presidencial. Ese evento ocurrió por última vez en 2024, cuando Sheinbaum tomó posesión, y no se repetirá hasta 2030.

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