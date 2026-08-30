¿Dónde ver el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum?

El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum se transmite este martes 1 de septiembre a las 11:00 horas desde el Patio de Honor de Palacio Nacional. | Crédito: Cuartoscuro.

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El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se transmitirá el próximo martes 1 de septiembre a partir de las 11:00 horas desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde la presidenta presentará un balance del estado actual de la administración pública federal.

El evento contará con la presencia de gobernadores, legisladores e invitados especiales. Durante la semana, Sheinbaum Pardo anunció que su conferencia La Mañanera del Pueblo se suspendería por motivos de su rendición de cuentas al pueblo mexicano.

Transmisión en vivo desde Palacio Nacional

La audiencia podrá seguir la transmisión del informe a través de los canales oficiales del Gobierno de México y plataformas digitales, incluidos YouTube y redes sociales. El acto inicia a las 11:00 horas y será encabezado por la presidenta, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregará el informe escrito al Congreso de la Unión.

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La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa. Imagen de archivo. EFE/José Méndez

El evento cumple con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga al Ejecutivo a rendir cuentas cada año ante el Legislativo.

Sheinbaum anuncia recorrido nacional tras el informe

Después del mensaje en Palacio Nacional, Sheinbaum iniciará una gira por los 32 estados del país para presentar informes regionales de manera directa. La gira comenzará el 3 de septiembre y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta modalidad busca acercar el balance anual a la población de cada entidad, con eventos públicos y acceso abierto a medios de comunicación.

Principales cifras y mensajes económicos

En el contexto del Segundo Informe, la presidenta difundió el 29 de agosto un spot donde afirma que “subió el salario mínimo y la pobreza laboral está en su mínimo; somos de los países con menos desempleo del mundo; bajó la inflación y el costo de la canasta básica; el peso es de las monedas más fuertes de todo el mundo; y año récord en inversión extranjera directa”.

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Claudia Sheinbaum señala el incremento del salario mínimo y la reducción de la pobreza laboral a su nivel mínimo en México, durante spots por su Segundo Informe de Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cifras, presentadas por Sheinbaum, buscan responder a las dudas sobre el desempeño económico ante el entorno internacional y los aranceles automotrices.

Evolución del formato del Informe de Gobierno

Desde 2008, el presidente ya no asiste de manera presencial al Congreso para rendir el informe, como era la costumbre. Ahora, la entrega del documento se realiza a través de la Secretaría de Gobernación y el discurso se presenta en un formato televisado desde Palacio Nacional o algún recinto público, de acuerdo con la información de Contramuro. Este cambio permite mayor difusión y acceso a la ciudadanía, además de marcar un nuevo protocolo para el ejercicio de rendición de cuentas en México.

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