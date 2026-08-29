Laura Itzel Castillo confía en que Enrique Inzunza seguirá votando a favor de las reformas de Morena

La aún senadora de Morena Laura Itzel Castillo confía en que Enrique Inzunza vote a favor de las reformas de Morena. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX @LauraI_Castillo

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Laura Itzel Castillo, aún presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, habló sobre la separación del legislador Enrique Inzunza de la bancada de Morena, y confió que seguirá votando a favor de las iniciativa que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta semana, Inzunza Cázares informó que decidió continuar como senador “independiente”, ya que nunca fue opción para él solicitar licencia al cargo tras las acusaciones hechas, desde Estados Unidos, en su contra por mantener presuntos nexos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

“Yo también tengo confianza en que él va a votar, como lo hizo siempre, a favor de las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum” y, en ese sentido, “no considero que exista riesgo de no reunir las dos terceras partes de la votación requerida en el caso de reformas constitucionales”, dijo la morenista en una entrevista para La Jornada.

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Separación de Inzunza pone en jaque la mayoría calificada

Cabe señalar que la separación del político sinaloense del grupo parlamentario de Morena sí podría poner en jaque la mayoría calificada que el partido guinda y sus aliados –Partido del Trabajo y Partido Verde– mantienen en la Cámara de Senadores.

Ahora juntan firmas en Change.org para que Inzunza abandone el Senado de la República. (Foto: redes sociales)

El bloque oficialista baja de 87 a 86 votos en el Senado, justo los necesarios para reunir la mayoría calificada –dos terceras partes con asistencia completa de los 128 legisladores–, indispensable para reformas constitucionales.

Si Inzunza vota con la cuarta transformación, la mayoría se mantiene. Sin embargo, en caso de que se ausente, abstenga o vote en contra, el bloque oficialista tendría los votos exactos, que son 86.

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Morenistas cuentan con el voto de Enrique Inzunza

Cabe señalar que Castillo Juárez no es la única morenista, en la Cámara Alta, que confía en que Enrique Inzunza continuará votando en bloque a favor de las reformas que impulsen la bancada mayoritaria y sus aliados, así como la presidenta de la República.

Emmanuel Reyes, senador de Morena, también consideró que el legislador sinaloense no olvidará su compromiso con los votantes que lo llevaron al Senado para respaldar la agenda de la cuarta transformación.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, habló sobre la decisión de Enrique Inzunza. Crédito: X/ @El_Universal_Mx

Mientras que Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que la decisión de separarse de la bancada, por parte de Inzunza Cazares, fue personal, pero eso no descarta que respalde la agenda legislativa del partido oficial.

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Monreal advierte riesgos en el Senado

Contrario a lo dicho por Laura Itzel Castillo y Emmanuel Reyes, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que el voto de Enrique Inzunza sí puede hacer falta para alcanzar la mayoría calificada en el Senado.

“En un extremo estricto se pierde. La mayoría calificada la tenemos con los aliados del Verde y del PT. Ahí es más estricta la mayoría calificada construirla. Apenas es un voto, es una ausencia.

“Pero yo entiendo que él seguirá unido a los principios del movimiento, no lo sé. Pero debe preocupar. No me alegra la situación que está él atravesando, pero es un asunto de la justicia”, comentó el legislador zacatecano el pasado 27 de agosto.

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El diputado de Morena Ricardo Monreal advirtió sobre que Morena podría perder la mayoría calificada en el Senador por la ausencia de Enrique Inzunza. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

Tras las elecciones de 2024, Morena y aliados lograron obtener la mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que es necesaria para aprobar reformas constitucionales.

Ya como independiente, el senador sinaloense no estará obligado a votar en bloque con Morena, pero sí podrá hacerlo, lo que abre la posibilidad de que use su eventual apoyo como elemento de negociación.

Mientras la incertidumbre crece entre las y los legisladores morenistas –porque Laura Itzel Castillo ya se va a la Secretaría de las Mujeres–, se espera que Enrique Inzunza esté presente en el inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre.

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