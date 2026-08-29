México

Criticó el Ozempic y ahora lo usa: funan a La Fatshionista, la influencer que está en contra de las dietas

La influencer mexicana Priscila Arias, reveló que lleva un año usando Ozempic, el mismo medicamento que criticó hace tres años

Primer plano de Priscela Arias sonriendo, con cabello oscuro, pendiente en la nariz, maquillaje, y un tatuaje de rosa en el hombro izquierdo. Fondo claro y desenfocado
La influencer Priscela Arias compartió un emotivo video en redes sociales. (Instagram: Priscila Arias)
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La influencer mexicana Priscila Arias, conocida como La Fatshionista, reveló que lleva un año usando un medicamento Ozempic, el mismo que criticó públicamente hace tres años.

Desatando una ola de acusaciones de hipocresía entre sus más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, tras las constantes críticas La Fatshionista limitó los comentarios.

En el video, Arias explicó que su rechazo inicial al medicamento nació de una experiencia con Redotex, un fármaco que tomó en la adolescencia y que la Cofepris canceló por contener medicamentos psiquiátricos.

Era el enflacagordas tres mil. A mí me jodió muchísimo. Y cuando vi que el GLP-1 se estaba vendiendo igualito, dije: ‘No, gracias, paso’”, relató Priscila.

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El cambio llegó hace un año, cuando sus médicas de cabecera, le presentaron el fármaco desde otro enfoque. “Ni mi peso ni mi talla se mencionaron ni una sola vez en esa conversación”, dijo Arias.

Ante la acusación de contradicción, la influencer no la negó: “Critiqué algo sin conocerlo del todo basada también en mis experiencias pasadas. Y cuando tuve la información, cambié de opinión. Prefiero mil veces eso y ser honesta contigo a seguirme aferrando a pensar igual.”

La Fatshionista reveló que lleva un año utilizando un medicamento para bajar de peso.
La Fatshionista reveló que lleva un año utilizando Ozempic. (IG: lafatshionista)

Los efectos adversos del medicamento

Arias describió la adaptación al medicamento como una etapa con efectos secundarios, las señales de saciedad llegaron de forma intensa, y cuando las ignoraba, el resultado era gastritis y reflujo.

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Sus médicas también la advirtieron sobre el riesgo opuesto: “Me dijeron ‘Güey, abusada, no te va a dar hambre de pronto y se te puede barrer, te puedes empezar a ayunar, a olvidar que tienes que comer’”.

Ese riesgo se materializó. “De repente llegaba que: ‘Ah, cabrón, ya son las ocho de la noche’, y mi cuerpo no tenía hambre”, narró.

Según La Fatshionista pasados los dos meses, los síntomas cedieron.

la fatshionista pedida matrimonio
(Captura de pantalla/@lafatshionista)

Una mejoría en sus estudios y estado de ánimo

Lo que Arias dice haber ganado no tiene que ver con talla ni peso, sino con energía y claridad mental.

“Se disipaba esa neblina mental. Traer unos grilletes de una hueva impresionante, una pinche flojera muy cabrona, que no te deja levantarte. Todo eso se fue”, describió.

La Fatshionista aseguró que sus análisis de hace un par de semanas la dejaron “fucking fabulosa”.

El video cierra con una advertencia a su audiencia: “Por ninguna razón te lo autorecetes porque es la moda en Internet”.

La Fatshionista reveló que lleva un año utilizando un medicamento para bajar de peso.
La Fatshionista señaló que su estado de salud mejoró tras meses utilizando Ozempic. (IG: lafatshionista)

La reacción en redes sociales

La reacción de las redes sociales no se hizo esperar, comentarios como “Por eso no está padre criticar lo que no conoces, que bueno que esto haya sido una lección”, fue uno de los más gustados en la publicación.

Los comentarios apuntaban directamente a la contradicción de Priscila Arias y los comentarios que lanzó a sus compañeras de Seis de Copas en su momento.

“¿Usaba Ozempic y criticó a María y a Diana por ir al nutriólogo?” o “Unas disculpas a las influencer que criticaste duramente por tomar medidas en su salud no estaría mal tampoco”, fueron comentarios con una gran cantidad de “me gusta” en la publicación.

Las críticas en los comentarios continuaron con comentarios como:

  • “Se bajaron todas del barco. Se ve que ya pasó de moda el body positive”
  • “Un año y te miras igual, sé que dices que no lo usas para bajar de peso pero es un medicamento que estimula demasiado la pérdida de peso, ¿en qué consiste que tú no estás bajando?” 
  • “¿Y realmente sí has visto cambios? Yo te veo igual"
  • “Aunque tus estudios salgan bien, recuerda que eventualmente el sobrepeso va dañando tu cuerpo. Lamentablemente cuando los análisis salgan negativos ya será tarde porque el daño estará hecho”
  • “Considero que sí es contradictorio a todo el mensaje que dabas (o al mensaje que entendí)”
la fatshionista pedida matrimonio
(Captura de pantalla/@lafatshionista)

No es la primera vez que Arias enfrenta una tormenta por sus posturas sobre el peso, en enero de 2025 tuvo que desactivar los comentarios en TikTok tras declarar en su podcast Seis de Copas que las tenían “miedo a ser gordos” motivo por el que perseguían la delgadez.

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