UNAM publica resultados del examen de control para ingreso a licenciatura: así puedes consultarlos

UNAM publica resultados del examen de control para ingreso a licenciatura. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este viernes 28 de agosto los resultados del Examen de Control Presencial para el proceso de ingreso a licenciaturas del Ciclo Escolar 2026-2027/1, luego de un proceso que se vio afectado por la realización del examen en línea que llevó a cabo en un inicio la institución.

El comunicado emitido por la Universidad, precisa que a partir de este día, las y los aspirantes podrá consultarlos en el sitio de la Dirección General de Administración Escolar.

Así puedes consultar los resultados de la UNAM

Los casi 50 mil alumnos que fueron aceptados por la UNAM tras el segundo examen que causó indignación e inconformidad para algunos aspirantes, podrán acceder a los resultados de la siguiente forma:

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Cada aspirante deberá ingresar a la página https://www.dgae.unam.mx/ En el sitio, podrá localizar el apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura” Seleccionar “Resultados Examen de Control 2026”. Con el número de folio, cada aspirante entra a “Tu Sitio”.

Quienes fueron seleccionados encontrarán ahí una liga para descargar su carta de asignación y toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como alumno, los datos de alta al IMSS y el comprobante de inscripción.

UNAM da a conocer la ruta para conocer los resultados del examen de control para ingreso a licenciatura.

Para este ciclo, la UNAM recibirá a 49,074 alumnos de primer ingreso: 28 mil 151 vía Pase Reglamentado y 20 mil 923 a través del concurso de selección. La universidad invita a los seleccionados a revisar la página de su facultad o escuela para continuar sus trámites.

Esta es la razón por la que la UNAM realizó un segundo examen de ingreso a los aspirantes

Luego de que se dieran a conocer los resultados del primer examen de ingreso realizado en línea, la distribución de aciertos de 2026 mostró cambios sustanciales frente a los cinco años previos, en especial en los puntajes más altos.

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En carreras de alta demanda como Médico Cirujano, el número de aspirantes con calificación perfecta pasó de ser un caso excepcional a registrar nueve en un solo ciclo, lo que encendió las alertas dentro y fuera de la universidad.

El rector Leonardo Lomelí ordenó la integración de una Comisión Técnica para revisar el procedimiento y los resultados. El organismo, presidido por Eduardo Bárcena García, detectó que las irregularidades abarcaron desde acciones individuales hasta esquemas organizados: distribución de respuestas y resolución completa de exámenes mediante herramientas tecnológicas, entre ellas inteligencia artificial.

Con base en el primer informe de la Comisión, la UNAM resolvió aplicar un examen de control presencial a los aspirantes aceptados en el primer concurso. La evaluación también quedó abierta a quienes alcanzaron el puntaje mínimo requerido entre 2021 y 2026 para el mismo programa, modalidad y plantel. Los lugares de ingreso se asignarían únicamente a partir del resultado de esta segunda prueba.

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Lomelí aclaró que participar en el examen de control no equivale a una acusación de conducta irregular, pues el análisis estadístico solo permite identificar alteraciones generales, no individuales. La universidad suspendió inscripciones y entrega de documentos hasta concluir la aplicación y revisión de la nueva evaluación, y presentó denuncias ante las autoridades por los casos en que se acreditó fraude.

UNAM anuncia resultados de revisión a examen de ingreso 2026

Ante el panorama descrito, la máxima casa de estudios precisó que las fechas de ingreso se recorrían, por lo que a partir de este 28 de agosto, cada persona que realizó el examen de control podrá conocer si fue uno de los asignados en el programa de licenciatura seleccionado, por lo que el ingreso a clases será el lunes 31 de agosto.

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