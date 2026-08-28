La directiva del Club América habría hecho esta oferta a Brian Rodríguez para retenerlo

La posible salida del Rayito mantiene en tensión a las Águilas, con el cierre del mercado internacional cerca y con el uruguayo con la última palabra tras recibir el respaldo del vestidor y la afición. REUTERS/Eloisa Sanchez

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La directiva del Club América atraviesa días de incertidumbre ante la posibilidad de perder a un par de sus estrellas, el principal: Brian Rodríguez.

El club habría presentado una propuesta interna de alto perfil para retener al atacante uruguayo, mientras el Ajax de Ámsterdam presiona con una oferta formal que pone a prueba la capacidad de negociación azulcrema.

Según Andrés Vaca, la dirigencia del América sostendría conversaciones con el entorno de Bria Rodrígue para frenar su salida del club. (Instragram/

El futuro del Rayito mantiene en tensión a directivos y cuerpo técnico. El monto de la oferta europea rondaría los 12 millones de dólares y la decisión deberá tomarse antes de que cierre el mercado internacional.

América habría ofrecido condiciones fuera de lo común

De acuerdo con el periodista Andrés Vaca, la dirigencia sostendría conversaciones activas con el entorno de Brian Rodríguez, buscando frenar su salida inmediata y dejando claro que su permanencia es prioritaria para su proyecto.

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La propuesta incluiría una mejora salarial considerable y beneficios internos poco habituales en la historia reciente de la institución.

El club busca que el uruguayo extienda su contrato , vigente hasta 2029 , bajo condiciones inéditas.

El cuerpo técnico lo mantiene en sus planes inmediatos.

La dirigencia estaría explorando todas las vías para que el atacante permanezca en Coapa.

La oferta del Club América incluiría una mejora salarial considerable y beneficios internos poco habituales para extender el contrato hasta 2029. (Instagram / @ClubAmerica)

En este sentido, la apuesta es retener a uno de sus principales figuras con una oferta que pocas veces se ha presentado en el club y que marcaría un precedente en la gestión de renovaciones.

Ajax acelera la presión y el tiempo se agota

Según diferentes reportes, el Ajax habría formalizado su interés y colocaría al América ante una decisión más que estratégica. La propuesta neerlandesa superaría la valuación de mercado y obligaría a los mexicanos a actuar con rapidez.

El equipo europeo exigiría una respuesta antes del 2 de septiembre , fecha límite para transferencias internacionales.

De aceptar la oferta, las Águilas sólo tendrían hasta el 11 de septiembre para registrar un sustituto en la Liga MX .

El margen para una decisión sería mínimo y la presión es máxima.

El equipo debe ponderar tanto el beneficio financiero inmediato como el efecto que tendría perder a uno de sus titulares en el desempeño deportivo.

El Ajax presentaría una oferta formal que rondaría los 12 millones de dólares por el uruguayo y presiona a la directiva azulcrema. REUTERS/Amanda Perobelli

Este escenario obligaría a la institución azulcrema a acelerar los tiempos de negociación y evaluar todas las implicaciones antes de tomar una decisión definitiva.

El vestidor y la afición muestran su apoyo al Rayito Rodríguez

La posibilidad de salida del uruguayo ha provocado reacciones en todos los niveles del club. El respaldo a Brian es visible tanto en el vestidor como en la afición.

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Compañeros como Rodolfo Cota, Raphael Veiga y Kevin Álvarez han publicado mensajes en las redes de Rodríguez como “No te vayas” y “Se queda”, evidenciando el peso del uruguayo en el grupo.

Compañeros azulcremas expresan su apoyo al Rayito en redes, mientras la afición impulsa una campaña para que se quede en Coapa. (Captura Instagram)

El cuerpo técnico además reconoce su aporte en lo deportivo, mientras la afición también se ha sumado a la campaña digital para que el jugador permanezca.

En este contexto, el tema económico ya estaría resuelto y la decisión final dependería del análisis deportivo que haga el propio jugador. Por ahora, la última palabra la tiene Brian Rodríguez, quien deberá definir si apuesta por la continuidad en Coapa o inicia una nueva etapa en el futbol europeo.

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