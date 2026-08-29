México

El PAN secunda a Morena, lanza a Francisco Pelayo como su “corcholata” en Baja California Sur rumbo al 2027

Sin importar los plazos electorales legales, el blanquiazul y el guinda ya comenzaron a destapar a quienes se convertirán en sus candidatos para los próximos comicios

El PAN secunda a Morena, lanza a Francisco Pelayo como su "corcholata" en Baja California Sur rumbo al 2027. (Foto: PAN)
El PAN secunda a Morena, lanza a Francisco Pelayo como su "corcholata" en Baja California Sur rumbo al 2027. (Foto: PAN)
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El Partido Acción Nacional (PAN) secunda a Morena, en un movimiento por adelantar el nombramiento de quienes en próximas semanas se convertirán en los candidatos para algún cargo público de elección rumbo a los comicios de 2027.

En Baja California Sur, el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, destapó a su primera ‘corcholata’, Francisco Pelayo Covarrubias, quien fue nombrado como Coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad.

“Trayectoria”, lo que el PAN priorizó para designación en BCS

En la misma semana que el partido guinda, encabezado por Ariadna Montiel, designó a cinco de sus coordinadores por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, el PAN arrancó con sus propios nombramientos para la misma figura, pero quienes están en Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en los estados del país.

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En Baja California Sur, el Comité Ejecutivo Nacional eligió a Francisco Pelayo como coordinador estatal, con el argumento de que su trayectoria, competitividad y conocimiento del territorio lo colocan como el perfil idóneo para encabezar la organización panista rumbo a 2027.

El PAN secunda a Morena, lanza a Francisco Pelayo como su "corcholata" en Baja California Sur rumbo al 2027. (Foto: PAN)
El PAN secunda a Morena, lanza a Francisco Pelayo como su "corcholata" en Baja California Sur rumbo al 2027. (Foto: PAN)

El nombramiento se formalizó en un evento en el Comité Directivo Estatal, donde el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, entregó la constancia a Pelayo ante militantes y ciudadanos.

Romero Herrera enmarcó el acto en una ruta nacional: el partido definirá, entidad por entidad, a los liderazgos que encabezarán su trabajo político y territorial. “Hoy estamos aquí para decirte que creemos en ti, nuestro querido hermano, don Pancho Pelayo”, dijo el dirigente al momento de la entrega.

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Pelayo, por su parte, agradeció al partido la apuesta y se comprometió a construir desde BCS una alternativa que coloque a las familias sudcalifornianas al centro. “Tenemos un partido fuerte que hoy abre sus puertas para que, junto a millones de mexicanos, trabajemos para devolverle la grandeza y la esperanza a México y a Baja California Sur”, afirmó el nuevo coordinador.

¿Quién es Francisco Pelayo Covarrubias?

El candidato virtual a la gubernatura de Baja California Sur, Francisco Pelayo, es diputado federal por la primera circunscripción del estado, su perfil curricular detallado en el Sistema de Información Legislativa (SIL) muestra una trayectoria que combina la política panista, la administración municipal y el sector privado.

Pelayo es licenciado en Mercadotecnia y Ventas por la Universidad del Valle de Atemajac. Antes de llegar a la política, se desempeñó como productor agrícola y ganadero, y trabajó en la industria de la construcción y el reciclaje.

Francisco Pelayo Covarrubias fue apoyado por el dirigente nacional del PAN, rumbo a las elecciones de 2027.
Francisco Pelayo Covarrubias fue apoyado por el dirigente nacional del PAN, rumbo a las elecciones de 2027.

Su vínculo con el PAN data de 2005, cuando coordinó la campaña del partido a la presidencia municipal de Comondú. Cuatro años después repitió ese rol en una candidatura a diputación federal. Se registró como integrante adherente del partido en 2011.

En 2012 llegó por primera vez a San Lázaro como diputado federal en la LXII Legislatura, donde integró las comisiones de Infraestructura; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Protección Civil. Al concluir ese encargo, regresó a Baja California Sur: fue tesorero de Comondú y luego presidente municipal del mismo municipio entre 2015 y 2018.

Ese mismo año buscó un escaño en el Senado sin éxito. En 2021 compitió por la gubernatura de BCS, también sin lograrlo. En 2024 encabezó la coordinación estatal de campaña de la candidata del PAN a la presidencia de la República.

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