México

Ella es Daniela Arjona, la nueva novia de Jorge D’Alessio 14 años menor que él

El integrante de Matute confirmó su romance con Daniela Arjona, emprendedora colombiana radicada en Cancún y 14 años menor que él

Jorge D'Alessio ya posa con su nueva pareja
Jorge D'Alessio ya posa con su nueva pareja, Daniela Arjona, en redes sociales. (IG: jorgedalessio))
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Jorge D’Alessio presentó en redes sociales a Daniela Arjona Acosta como su pareja, fundadora de ROD Cycling y residente de Cancún.

La joven, de origen colombiano y 14 años menor que el músico de 51 años, aparece junto a él en imágenes tomadas en el backstage del Payne Arena, en Hidalgo, Texas, durante la gira Disco Stereo Tour de la banda Matute.

La primera fotografía que D’Alessio compartió muestra a Daniela de espaldas, en una tienda de conveniencia, en una segunda imagen, publicada desde el mismo recinto, el cantante escribió “Mi amor” junto a una selfie de ella.

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Daniela respondió desde sus propias redes: “Feliz de compartir todo contigo mi amor”.

Más tarde, tras el concierto, ella publicó: “Unos tacos y vámonos a dormir”, y D’Alessio contestó: “Tacos y tú”.

Jorge D'Alessio y Daniela Arjona
Jorge D'Alessio y Daniela Arjona durante la última presentación de Matute. (IG: jorgedalessio)

Daniela Arjona Acosta, emprendedora con raíces colombianas

Aunque sus redes sociales son privadas, Daniela ha compartido detalles de su trayectoria profesional, es fundadora de ROD Cycling, un estudio dedicado a clases personalizadas de indoor cycling y formación profesional en esa disciplina, según información que ella misma publicó en sus perfiles.

Arjona Acosta es originaria de Colombia pero ya cuenta con nacionalidad mexicana y reside en Cancún, Quintana Roo.

Su perfil profesional incluye experiencia en hospitalidad de alto nivel, housekeeping de lujo, alimentos y bebidas, organización de interiores y atención personalizada a huéspedes.

Daniela Arjona, la nueva pareja de Jorge D'Alessio
Daniela Arjona, la nueva pareja de Jorge D'Alessio, es 14 años menos que él. (IG: jorgedalessio)

La relación se hizo pública el 13 de agosto

Antes de revelar el nombre de Daniela, D’Alessio confirmó su nueva relación el este 13 de agosto a través de sus historias de Instagram.

Publicó una fotografía en la que aparecen tomados de la mano dentro de un automóvil y escribió: “Sí, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito”.

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En ese mismo mensaje, el integrante de Matute se adelantó a los rumores: “NO, ella no es la causante de mi divorcio”.

Añadió que tanto su exesposa como sus tres hijos, Santiago, Patricio y Ana Paula, conocen a Daniela y que todos están bien. Cerró con una petición directa: “Ya déjenme en paz que no le estoy haciendo daño a nadie”.

Jorge D’Alessio y Marichelo Puente -México- 14 agosto
Ambos reaccionaron en redes sociales (IG)

Marichelo Puente descartó una infidelidad

El mismo 13 de agosto, Marichelo Puente, hermana de Anahí e exesposa del cantante, emitió un comunicado en Instagram.

Fue contundente: “Su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación ni con nuestro proceso de divorcio”.

Marichelo también reveló que tanto ella como sus hijos conocen a Daniela y están contentos por Jorge.

“Tanto nuestros hijos como yo conocemos esta nueva etapa de su vida y estamos muy contentos por él. Con este mensaje cierro cualquier comentario de mi parte sobre este tema”, señaló,

Jorge D’Alessio y Marichelo Puente -México- 14 agosto
Ambos reaccionaron en redes sociales (IG)

Marichelo le aconsejó a D’Alessio que hiciera pública la relación

Un detalle que trascendió días después reveló la buena relación que mantienen los exesposos y fue la propia Marichelo quien le aconsejó a Jorge que no ocultara su nuevo romance, pensando también en el bienestar de Daniela.

“Recibí un mensaje de Marichelo y me dijo: ‘Te doy un consejo como amiga, pon algo, porque está feo para ella’”, declaró D’Alessio.

El cantante también contó que su hija lo animó en el mismo sentido. Ambas mujeres, según sus propias palabras, lo impulsaron a hacer pública la relación antes de que los rumores siguieran creciendo.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Marichelo fue quién le aconsejó a D’Alessio que hiciera pública la relación. (Instagram/@jorgedalessio)

La separación de D’Alessio y Marichelo, tras 15 años de matrimonio

Jorge D’Alessio y Marichelo Puente confirmaron su separación en abril de 2026, después de aproximadamente 15 años de matrimonio.

La decisión, dijeron en su momento, fue tomada de mutuo acuerdo y con el bienestar de sus hijos como prioridad.

En junio, Marichelo descartó cualquier posibilidad de reconciliación: “Jorge y yo ya estamos divorciados y no existe ninguna reconciliación. Nos veremos siempre porque es el papá de mis hijos, y por ellos todo, pero entre Jorge y yo no hay nada”.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
En su momento ambos descartaron cualquier posibilidad de reconciliación. (Instagram/@jorgedalessio)

D’Alessio, por su parte, reconoció en encuentros con medios que el fin del matrimonio no tuvo una sola causa. “No fue algo específico, fue mucho”.

En ese mismo periodo llegó a negar que tuviera una nueva relación y señaló que prefería enfocarse en si mismo.

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