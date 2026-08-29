México

Detienen a Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava”, lavador de dinero de “Los Chapitos” sancionado y buscado por EEUU

Fuentes consultadas por Infobae México señalaron que también habría estado operando para “Los Rusos”, brazo armado de Los Mayos en disputa con la organización de los hijos de “El Chapo”

Fue detenido junto con una mujer en Mexicali. Crédito: Gabinete de Seguridad
Fue detenido junto con una mujer en Mexicali. Crédito: Gabinete de Seguridad
Guardar

Salvador Díaz Rodríguez, conocido como “El Chava” y también como “El Gusano”, fue detenido el pasado 27 de agosto en la colonia Rivera Campestre de Mexicali, Baja California, por agentes de la Fuerza de Seguridad Ciudadana (FESC).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la detención este 28 de agosto en sus redes sociales, identificándolo como presunto operador financiero de la facción ”Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, fuentes consultadas por Infobae México previo al anuncio del secretario confirmaron que “El Chava” habría operado para “Los Rusos”, célula armada de la facción de Los Mayos.

PUBLICIDAD

La captura se produjo días después de que el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitiera una alerta de seguridad para Mexicali. El secretario de Seguridad de Baja California, el general Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó que la amenaza derivó del posible empleo de explosivos contra edificios institucionales, y reconoció que habría tenido relación con operativos recientes contra “Los Rusos”.

Harfuch también señaló que la detención derivó de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades de Estados Unidos.

“El Chava” figuraba desde marzo de 2025 en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y enfrentaba una acusación federal por conspiración para lavar instrumentos monetarios ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de California. Harfuch confirmó además que el detenido cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF).

PUBLICIDAD

Junto con él cayó una mujer originaria de Culiacán. Crédito: Especial
Junto con él cayó una mujer originaria de Culiacán. Crédito: Especial

Junto a él fue detenida Kitzuki Yaczely Rocha Sepúlveda, de 26 años, originaria de Culiacán, Sinaloa. Ambos viajaban en un Toyota Corolla color café sobre avenida General Santiago Vidaurri, entre calle de la Candelilla y la carretera Mexicali-San Felipe, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) los interceptaron a las 6:03 de la tarde.

Durante la revisión precautoria al vehículo, los uniformados localizaron una bolsa de plástico transparente con 57 envoltorios con cierre hermético que contenían una sustancia con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 38 gramos.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Los ChapitosÚltima horaLos RusosCártel de SinaloaBaja CaliforniaEEUUOFACMexicaliDetenciónNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Auditoría Superior deja en la impunidad el 99% de los casos de corrupción que investiga

El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados ha logrado muy pocas sentencias entre los años 2015 y 2025

Auditoría Superior deja en la impunidad el 99% de los casos de corrupción que investiga

Irán a prisión preventiva los dos hombres acusados de hacer trampa en el examen de la UNAM

David “N” y Edgar “N” quedaron vinculados a proceso por fraude genérico tras ser acusados de cobrar a aspirantes por responder en su lugar el examen en línea

Irán a prisión preventiva los dos hombres acusados de hacer trampa en el examen de la UNAM

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de agosto: reestablecen circulación en Calzada Ermita Iztapalapa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de agosto: reestablecen circulación en Calzada Ermita Iztapalapa

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 28 de agosto: fuerte lluvia deja inundación severa en la capital y Edomex

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 28 de agosto: fuerte lluvia deja inundación severa en la capital y Edomex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 28 de agosto

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 28 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto: Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto: Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

Golpe al narco en la CDMX: detienen a dos integrantes de “Los Patines” junto con 115 dosis de metanfetamina y un arma

FBI busca a “El Muñeco”, mexicano acusado de traficar fentanilo y otras drogas ocultas en extintores

De pasante a vicefiscal de Sinaloa: el recorrido de Dámaso Castro Zaavedra, señalado por EEUU en la red de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Criticó el Ozempic y ahora lo usa: funan a La Fatshionista, la influencer que está en contra de las dietas

Criticó el Ozempic y ahora lo usa: funan a La Fatshionista, la influencer que está en contra de las dietas

Esto es lo que piensa Marichelo y sus hijos de la nueva novia de Jorge D’Alessio

A 10 años de la muerte de Juan Gabriel: ¿por qué el Divo de Juárez logró conectar con la generación z?

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue el reality hoy 28 de agosto

Ella es Daniela Arjona, la nueva novia de Jorge D’Alessio 14 años menor que él

DEPORTES

En qué canal transmitirán los partidos de Erik Lira en el Mónaco

En qué canal transmitirán los partidos de Erik Lira en el Mónaco

Qué televisora transmitirá los partidos de la Selección Mexicana durante los próximos 8 años

Checo Pérez y Valtteri Bottas protagonizan emotivo festejo de cumpleaños: así fue el tierno momento

La directiva del Club América habría hecho esta oferta a Brian Rodríguez para retenerlo

Checo Pérez, fiel al América: así nació su amor por las Águilas