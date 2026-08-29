Detienen a Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava”, lavador de dinero de “Los Chapitos” sancionado y buscado por EEUU

Fue detenido junto con una mujer en Mexicali. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Salvador Díaz Rodríguez, conocido como “El Chava” y también como “El Gusano”, fue detenido el pasado 27 de agosto en la colonia Rivera Campestre de Mexicali, Baja California, por agentes de la Fuerza de Seguridad Ciudadana (FESC).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la detención este 28 de agosto en sus redes sociales, identificándolo como presunto operador financiero de la facción ”Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, fuentes consultadas por Infobae México previo al anuncio del secretario confirmaron que “El Chava” habría operado para “Los Rusos”, célula armada de la facción de Los Mayos.

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La captura se produjo días después de que el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitiera una alerta de seguridad para Mexicali. El secretario de Seguridad de Baja California, el general Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó que la amenaza derivó del posible empleo de explosivos contra edificios institucionales, y reconoció que habría tenido relación con operativos recientes contra “Los Rusos”.

Harfuch también señaló que la detención derivó de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades de Estados Unidos.

“El Chava” figuraba desde marzo de 2025 en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y enfrentaba una acusación federal por conspiración para lavar instrumentos monetarios ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de California. Harfuch confirmó además que el detenido cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF).

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Junto con él cayó una mujer originaria de Culiacán. Crédito: Especial

Junto a él fue detenida Kitzuki Yaczely Rocha Sepúlveda, de 26 años, originaria de Culiacán, Sinaloa. Ambos viajaban en un Toyota Corolla color café sobre avenida General Santiago Vidaurri, entre calle de la Candelilla y la carretera Mexicali-San Felipe, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) los interceptaron a las 6:03 de la tarde.

Durante la revisión precautoria al vehículo, los uniformados localizaron una bolsa de plástico transparente con 57 envoltorios con cierre hermético que contenían una sustancia con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 38 gramos.

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