México

Golpe al narco en la CDMX: detienen a dos integrantes de “Los Patines” junto con 115 dosis de metanfetamina y un arma

La célula criminal estaría relacionada con homicidios, extorsiones, narcomenudeo y robos en el norte de la capital

El operativo fue realizado por autoridades federales y capitalinas. Crédito: Especial
El operativo fue realizado por autoridades federales y capitalinas. Crédito: Especial
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Un operativo conjunto entre cinco corporaciones de seguridad ejecutó el pasado jueves 27 de agosto tres órdenes de cateo en la colonia El Arenal, alcaldía Venustiano Carranza, donde fueron detenidas dos personas vinculadas a una célula delictiva y se aseguraron 115 dosis de cristal junto con un arma de fuego, de acuerdo con un comunicado conjunto de las instituciones participantes.

Tras una consulta con fuentes de seguridad, Infobae México obtuvo la identidad de los detenidos: Juan Díaz, de 58 años, y Naomi Díaz, de 19, ambos integrantes de la célula “Los Patines”, organización con zona de operación en el norte de la Ciudad de México, presuntamente dedicada a cometer homicidios, extorsiones, narcomenudeo y robos.

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Cinco corporaciones ejecutaron el despliegue en tres inmuebles

En la acción intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Las cinco instituciones actuaron de forma coordinada sobre los tres inmuebles ubicados en la calle Acitli, entre Xaltocan y Maxtla, en la colonia El Arenal.

Droga asegurada tras los cateos. Crédito: Especial
Droga asegurada tras los cateos. Crédito: Especial

La investigación partió de líneas de inteligencia que identificaron los inmuebles utilizados por integrantes de la célula. Mediante vigilancias fijas y móviles se recabaron datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo. Las detenciones se registraron por la mañana del 27 de agosto, a las 07:17 horas.

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Arma asegurada en los cateos contra Los Patines. Crédito: Especial
Arma asegurada en los cateos contra Los Patines. Crédito: Especial

De acuerdo con el comunicado oficial, a los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. El Registro Nacional de Detenciones (RND) consultado este viernes 28 de agosto indica que ambos están en la Fiscalía de Narcomenudeo.

“Los Patines”, una célula con cuatro frentes delictivos en el norte de la CDMX

La organización operaba en el norte de la Ciudad de México con al menos cuatro actividades delictivas:

  • Homicidios
  • Extorsiones
  • Narcomenudeo
  • Robo

Según el RND, Juan Díaz Hernández mide aproximadamente 1.70 metros, tiene tez morena y complexión robusta; al momento de su detención vestía chamarra deportiva gris, playera negra, pants negro y tenis blancos.

Naomi Díaz Cedillo, también registrada como Karla Díaz Cedillo, mide aproximadamente 1.60 metros, tiene tez morena clara y complexión mediana; portaba chamarra deportiva negra, playera blanca, licra negra y tenis blancos.

Luego del golpe al crimen en la capital, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron mediante un comunicado su compromiso de mantener acciones coordinadas con autoridades locales para combatir células delictivas y detener a generadores de violencia.

Venustiano Carranza, alcaldía con historial de operativos contra la delincuencia en 2026

Detenidos por extorsión a comerciante de comida en la CDMX. (Crédito: X | @PabloVazC)
Detenidos por extorsión a comerciante de comida en la CDMX. (Crédito: X | @PabloVazC)

El arresto de los dos integrantes de “Los Patines” no fue un hecho aislado en la alcaldía. Dos días antes, el 26 de agosto, cuatro hombres fueron capturados en la colonia Simón Bolívar después de que presuntamente amenazaran y golpearan a un vendedor de comida para obligarlo a entregar dinero en efectivo. Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, confirmó que la intervención se concretó a partir de la denuncia de la víctima.

Antes de ese incidente, el 19 de agosto, tres personas cayeron en un operativo enfocado en presuntos cobros de piso a comerciantes de La Merced y Moctezuma. En junio, específicamente el día 2, elementos de la policía capitalina arrestaron en Jardín Balbuena a un hombre señalado como probable integrante de una célula con presencia en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, investigada por extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama.

Los cuatro casos ocurrieron en distintas colonias de la misma alcaldía y no existe información oficial que establezca vínculos entre las organizaciones involucradas en cada uno.

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