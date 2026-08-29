México

Así se vivió el homenaje a Juan Gabriel en la CDMX a 10 años de su muerte

El aniversario luctuoso del compositor en la Plaza Garibaldi juntó a distintas generaciones para entonar himnos como Hasta que te conocí, Amor Eterno y El Noa Noa

Asistentes destacaron que el gusto familiar por la música del Divo de Juárez pasó de madres y abuelas a jóvenes, en un encuentro que reafirmó la vigencia del artista dentro y fuera de la Ciudad de México. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)
Asistentes destacaron que el gusto familiar por la música del Divo de Juárez pasó de madres y abuelas a jóvenes, en un encuentro que reafirmó la vigencia del artista dentro y fuera de la Ciudad de México. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)
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La Plaza Garibaldi en la Ciudad de México se llenó este 28 de agosto para recordar a Juan Gabriel a diez años de su fallecimiento.

El aniversario luctuoso reunió a seguidores de distintas generaciones, mariachis, imitadores y familias, quienes convirtieron el sitio en un punto de encuentro para la memoria y la música del Divo de Juárez.

El aniversario luctuoso de Alberto Aguilera Valadez reunió a seguidores, mariachis, imitadores y familias en un homenaje especial al Divo de Juárez. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)
El aniversario luctuoso de Alberto Aguilera Valadez reunió a seguidores, mariachis, imitadores y familias en un homenaje especial al Divo de Juárez. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

Entre flores, canciones y homenajes, quedó claro que su legado sigue arraigado en la vida cultural de la capital.

La estatua de Juan Gabriel como punto de encuentro para el recuerdo, las flores y la voz de sus seguidores

La fecha marcó una década desde la muerte de Alberto Aguilera Valadez, y la plaza reafirmó su papel como santuario popular para los fanáticos del compositor.

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Desde temprano, la estatua de Juan Gabriel fue el centro de las actividades conmemorativas. Decenas de personas acudieron a rendir tributo y mantener vivo su legado.

  • Flores y fotografías adornaron la base del monumento, depositadas por admiradores que llegaron desde distintos puntos de la ciudad.
  • La comunidad organizó una misa, y participaron integrantes del club “Las Viudas de Juan Gabriel”, reconocidas por su presencia anual en el aniversario luctuoso.
  • Mariachis e imitadores interpretaron canciones como Hasta que te conocí y Amor eterno.
La comunidad organizó una misa en Plaza Garibaldi y participaron integrantes del club “Las Viudas de Juan Gabriel” en el aniversario luctuoso. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)
La comunidad organizó una misa en Plaza Garibaldi y participaron integrantes del club “Las Viudas de Juan Gabriel” en el aniversario luctuoso. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

La Plaza Garibaldi permaneció activa durante el resto del día, sumando nuevos visitantes y manteniendo la energía de homenaje constante.

Fans y voces emergentes corean los éxitos del Divo

Conforme avanzó la jornada, la plaza se transformó en escenario para músicos y artistas invitados. El homenaje subió de intensidad y participación popular.

  • Desde las 16:00 horas, la alcaldía Cuauhtémoc ofreció un concierto gratuito frente a la estatua del Divo, con la participación de Eder GaelUnión de Norteños e Hilda Betanzos.
  • Imitadores y músicos agradecieron públicamente a Juan Gabriel, pues su repertorio sigue siendo fuente de reconocimiento para muchos de ellos.
  • Familias y jóvenes corearon éxitos como El Noa Noa y Querida, mientras los vendedores ofrecían souvenirs a los asistentes.
Mariachis e imitadores interpretaron canciones como “Hasta que te conocí” y “Amor eterno” durante el homenaje a Juan Gabriel en Garibaldi. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)
Mariachis e imitadores interpretaron canciones como “Hasta que te conocí” y “Amor eterno” durante el homenaje a Juan Gabriel en Garibaldi. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

La jornada musical concluyó con la plaza llena y un ambiente de pertenencia y nostalgia, reforzando el sentido de comunidad alrededor del histórico compositor.

El encuentro en Garibaldi conecta diferentes generaciones

El homenaje en Garibaldi mostró la fuerza de la tradición y la transmisión generacional del gusto por Juan Gabriel.

  • Asistentes destacaron que muchas personas conocen la música del Divo por influencia de madres, abuelas y figuras cercanas, así como por colaboraciones con artistas como Rocío Dúrcal.
  • La presencia de Jaime Varela, excolaborador del cantante, subrayó la importancia de mantener viva su obra.
  • Mariachis y grupos de fans dieron muestra del arraigo que las canciones de Juanga mantienen en la vida de la capital.
La estatua de Juan Gabriel funcionó como punto de encuentro para flores, fotografías y tributos de admiradores que llegaron desde distintos puntos de la capital. (X/ @Centro_CDMX)
La estatua de Juan Gabriel funcionó como punto de encuentro para flores, fotografías y tributos de admiradores que llegaron desde distintos puntos de la capital. (X/ @Centro_CDMX)

En este sentido, el flujo constante de visitantes y la convivencia generacional confirmaron que la herencia musical del Divo sigue vigente en la Ciudad de México.

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El eco de la celebración en distitos puntos del país y el continente reafirmó el lugar de Juan Gabriel como referente insustituible de la música mexicana, con una vigencia que trasciende fronteras y generaciones.

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