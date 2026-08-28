Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

El cargamento salió desde Monterrey y fue asegurado por las autoridades luego del aterrizaje. Crédito: X - @GDF

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Dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto Leonardo da Vinci, en Roma, Italia, luego de que agentes de la Guardia di Finanza y funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios encontraran 17.415 kilogramos de droga ocultos en el doble fondo de sus maletas.

Las autoridades italianas confirmaron este 28 de agosto que se trataba de un cargamento de Shaboo, un término que para México resulta desconocido.

Los pasajeros, un hombre de 29 años y una mujer de 27, viajaron desde Monterrey con escala en Ciudad de México. Al llegar al aeropuerto romano, los agentes notaron que sus maletas presentaban una estructura inusualmente rígida y un peso anómalo.

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Este 28 de agosto las autoridades revelaron el decomiso realizado en el aeropuerto Leonardo Da Vinci. Crédito: X - @GDF

Según los reportes, ante las preguntas sobre los motivos del viaje y los detalles de su estancia en Italia, los dos pasajeros ofrecieron respuestas vagas y contradictorias. Al abrir las maletas, los agentes encontraron 14 envoltorios perfectamente sellados en un compartimento oculto en el respaldo del equipaje. Ambos fueron trasladados al penal de Civitavecchia.

El shaboo no es una droga nueva: es la metanfetamina

El Shaboo es el nombre con el que se conoce la metanfetamina en cristales en Italia, Filipinas, Japón y buena parte del sudeste asiático. En México y Estados Unidos, la misma sustancia suele ser conocida como cristal, crystal meth o ice. El compuesto es idéntico en todos los casos: clorhidrato de metanfetamina, un estimulante sintético del sistema nervioso central producido a partir de efedrina o pseudoefedrina.

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Metanfetamina distribuida para su venta. (Imagen ilustrativa). Crédito: Especial

No se trata de una droga nueva ni de una sustancia desconocida. El Shaboo es simplemente otra forma de nombrar a la metanfetamina: el mismo compuesto que en México se conoce como cristal llega a Italia con un nombre distinto, adoptado del vocabulario del tráfico en el sudeste asiático.

El informe anual 2025 de la Dirección Central de Servicios Antidroga de Italia (DCSA) lo describe con los tres nombres de manera indistinta. El documento registra el Shaboo como una de las sustancias traficadas por redes criminales de origen asiático activas en territorio italiano, en particular organizaciones chinas y filipinas que la distribuían dentro de sus propias comunidades.

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La forma cristalizada tiene una pureza superior al 80% y efectos que duran hasta 12 horas

De acuerdo con reportes especializados, a diferencia de la metanfetamina en polvo o en pastillas, la versión cristalizada supera habitualmente el 80% de pureza. Se consume principalmente fumada o inyectada.

Cuando se fuma, la sustancia llega al cerebro en segundos y produce una liberación masiva de dopamina que genera euforia intensa, hiperactividad y sensación de invulnerabilidad. Los efectos pueden extenderse entre 8 y 12 horas.

Con el uso prolongado aparecen psicosis, paranoia, alucinaciones, daño cardiovascular severo y deterioro cognitivo. La tolerancia se desarrolla con rapidez: los consumidores necesitan dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto. La DCSA clasifica la metanfetamina dentro del grupo de estimulantes de tipo anfetamínico —conocidos por su sigla en inglés ATS— y la ubica entre las sustancias sintéticas de mayor expansión en Europa.

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Italia registró en 2024 un aumento del 418.90% en incautaciones de drogas sintéticas en dosis y pastillas respecto al año anterior.

En Italia el shaboo llegaba desde Asia; el caso de Fiumicino apunta a una ruta desde México

Las rutas documentadas por la DCSA para el Shaboo en Italia apuntaban hasta ahora a Irán, Filipinas y otras zonas del sudeste asiático. En abril de 2024, la operación “Leon” de los Carabinieri de Roma desarticuló una red que importaba la droga desde Irán, oculta en cajas de alimentos transportadas por turistas que desconocían el contenido. Los detenidos en ese operativo fueron seis ciudadanos iraníes, bengalíes y filipinos.

Decomiso de metanfetamina en México (imagen ilustrativa) Crédito: Marina

El caso de los dos mexicanos de Monterrey representa una procedencia distinta a la documentada. Ambos quedaron arrestados bajo cargos de tráfico internacional de estupefacientes, conforme al artículo 73 del Decreto Presidencial 309/1990 que regula el tráfico de estupefacientes en Italia. El proceso penal se encuentra en fase de investigación preliminar y la responsabilidad de los detenidos solo quedará acreditada si se dicta una sentencia condenatoria firme.

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El informe DCSA 2025 ya advertía sobre la expansión de los cárteles mexicanos en Europa

El mismo informe de la DCSA que documentaba el tráfico de Shaboo o metanfetamina en Italia dedicó un apartado a la expansión de las organizaciones criminales mexicanas en Europa.

El documento señala que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación dejaron de operar únicamente como estructuras de tráfico fronterizo entre México y Estados Unidos para convertirse en redes con presencia activa en varios continentes.

El CJNG y el CDS son las dos organizaciones más peligrosas de México, según la DEA. Imagen: Infobae México

Según el informe, los cárteles mexicanos han instalado laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina en países europeos como España, Países Bajos y Bélgica, donde envían a sus propios “cocineros” para entrenar a socios locales. La DCSA describe un modelo en el que los grupos mexicanos aportan conocimiento técnico y los socios europeos gestionan los laboratorios y la distribución.

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El documento también registra que desde puertos mexicanos del Atlántico —Veracruz, Matamoros y Tampico— y del Pacífico —Mazatlán y Manzanillo— salen cargamentos de droga con destino a Europa, utilizando rutas que pasan por África Occidental y el Sahel antes de llegar al continente.

El informe advierte que la presencia de los cárteles mexicanos en Europa ya no se limita al tráfico de cocaína y se extiende a la producción y distribución de drogas sintéticas, entre ellas la metanfetamina.