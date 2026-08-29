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Esto es lo que piensa Marichelo y sus hijos de la nueva novia de Jorge D’Alessio

El integrante de Matute presentó a su pareja, 14 años menor que él

Marichelo Puente apoya la nueva vida de su ex.
Marichelo Puente apoya la nueva vida de su ex.
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Jorge D’Alessio confirmó públicamente a Daniela Arjona, su novia 14 años menor, a través de Instagram.

Marichelo, su ex, tiene tres hijos: Ana Paula, Santiago y Patricio. Los dos menores, de 14 y 11 años, son hijos de su matrimonio con D’Alessio. Ana Paula, de 22 años, es hija de su primer matrimonio con Eduardo Allende.

Marichelo descartó que Daniela Arjona haya tenido que ver con el divorcio

Marichelo Puente (RS)
Marichelo Puente (RS)

La conductora publicó un comunicado en Instagram el 13 de agosto para frenar las especulaciones que circulaban desde meses antes. El texto fue directo: “Su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación ni con nuestro proceso de divorcio”. Añadió que ella y sus hijos conocen esta nueva etapa de vida de D’Alessio y que están contentos por él.

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Con esa última frase, Puente cerró su postura pública sobre el tema. “Con este mensaje cierro cualquier comentario de mi parte sobre este tema”, escribió.

La conductora también había relatado en una entrevista con la revista Caras que el deterioro de la relación venía de tiempo atrás. “Esto viene de muchas cosas atrás como pareja”, dijo, y agregó: “No fue algo específico, fue mucho”. Sobre si había una persona involucrada en la separación, fue clara: “Que yo sepa, no había una persona en específico”.

D’Alessio confirmó su nueva relación cinco meses después del divorcio

Jorge D'Alessio ya posa con su nueva pareja
Jorge D'Alessio ya posa con su nueva pareja, Daniela Arjona, en redes sociales. (IG: jorgedalessio))

La separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente se formalizó en abril de 2026. Ambos la anunciaron en redes sociales como una decisión tomada de mutuo acuerdo, con el bienestar de sus hijos como prioridad. No dieron detalles sobre las causas.

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Cinco meses después, el 13 de agosto, D’Alessio confirmó en historias de Instagram que había iniciado una nueva relación. “Sí, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito”, escribió. Pidió que la conversación pública no arrastrara a sus hijos.

El cantante dio un paso más este viernes 28 de agosto al publicar una fotografía junto a Daniela Arjona, a quien llamó “Mi amor”. La imagen habría sido tomada en el sanitario de la Payne Arena, en Texas, durante la gira de su banda Matute. Arjona respondió en la misma publicación: “Feliz de compartir todo contigo mi amor”.

Quién es Daniela Arjona, la nueva novia del cantante

Daniela Arjona, la nueva pareja de Jorge D'Alessio
Daniela Arjona, la nueva pareja de Jorge D'Alessio, es 14 años menos que él. (IG: jorgedalessio)

Daniela Arjona es fundadora de ROD Cycling, un estudio de clases personalizadas de Indoor Cycling. Según su propia información en redes sociales, también tiene experiencia en hospitalidad de alto nivel, housekeeping de lujo y atención a huéspedes. Es 14 años menor que D’Alessio y ya lo acompaña en sus giras.

La relación generó reacciones desde que salió a la luz, en parte porque el anuncio del divorcio había reactivado versiones sobre infidelidades que circulaban desde antes. D’Alessio negó esa versión y Marichelo la respaldó públicamente. El cantante también señaló que considera a su exesposa una amiga, y el tono de los comunicados de ambos apunta en la misma dirección: la separación fue un proceso entre ellos dos, sin terceros involucrados.

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