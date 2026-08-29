A 10 años de la muerte de Juan Gabriel: ¿por qué el Divo de Juárez logró conectar con la generación z?

El público disfruta de una proyección gratuita del concierto que el fallecido cantante mexicano Juan Gabriel ofreció en 1990 en Bellas Artes, en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el sábado 8 de noviembre de 2025. (Foto AP/Claudia Rosel)

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Diez años después de su muerte, Juan Gabriel acumula más reproducciones que nunca entre jóvenes que no lo vieron en vida. Dos de sus canciones, Hasta que te conocí y Así fue, se convirtieron en los audios más usados por la generación Z en TikTok durante 2026.

El fenómeno tiene números concretos. Según datos de Spotify, la versión en vivo de Hasta que te conocí grabada en el Palacio de Bellas Artes en 1990 registró un incremento de 258% en reproducciones en México y de 211% en Estados Unidos durante el Mundial 2026, impulsada por los festejos de la afición tras cada partido de la Selección Mexicana. En TikTok, el tema generó más de 200,000 publicaciones en el torneo, con cerca de 700 millones de reproducciones en cuatro semanas.

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“Hasta que te conocí” dejó de ser una balada de desamor

El cantante mexicano Juan Gabriel interpreta una canción durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, con mariachis en el fondo. (YouTube: Juan Gabriel)

La canción fue escrita por el propio Juan Gabriel y apareció en 1986 en su álbum Pensamientos. Cuatro décadas después, los aficionados mexicanos la resignificaron por completo. El verso “era una noche como esta cuando te encontré”, seguido por las trompetas del mariachi, se convirtió en el detonador emocional que miles de usuarios eligieron para musicalizar sus videos de la Selección Mexicana.

La tendencia arrancó de manera espontánea en redes sociales, sin campaña ni estrategia detrás. Los clips mostraban goles, celebraciones en estadios y escenas de la afición reunida en las calles. Spotify confirmó que, en promedio, las reproducciones de todas las versiones del tema aumentan más de 20% tras el silbatazo final de cada partido de México.

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El Ángel de la Independencia se convirtió en el escenario recurrente de esos videos. Cada vez que la Selección ganaba, miles de personas se congregaban en Paseo de la Reforma y los teléfonos grababan la multitud con Hasta que te conocí de fondo. Esas imágenes circularon por TikTok y X, y retroalimentaron la tendencia hasta que la canción se instaló como himno no oficial del Mundial.

“Así fue” y el orgullo de ser mexicano

El cantante mexicano Juan Gabriel en un concierto. EFE/Ulises Ruiz Basurto

La otra canción del Divo de Juárez que encontró una segunda vida en TikTok fue “Así fue”, aunque por un camino distinto. Mientras “Hasta que te conocí” se asoció a la euforia del futbol, “Así fue” se convirtió en el audio de elección para videos que enaltecen la belleza de México: paisajes, tradiciones, comida, pueblos mágicos y atardeceres filmados desde un celular.

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El fragmento más replicado en la plataforma corresponde a los minutos finales de la interpretación en vivo desde Bellas Artes. Jóvenes que descubrieron la canción a través del algoritmo la usaron para musicalizar edits de viajes por el país, generando una asociación directa entre la voz de Juan Gabriel y el orgullo de la mexicanidad. Según Spotify, “Así fue” registró un crecimiento superior al 40% en reproducciones tras el tercer partido de la Selección Mexicana frente a Chequia en el Mundial.

Un catálogo de más de 1,800 canciones que el algoritmo sigue distribuyendo

CIUDAD DE MÉXICO, 28AGOSTO2016.- El cantautor Alberto Aguilera Valadez, mundialmente conocido como , falleció el día de hoy a los 66 años de edad, en Santa Mónica, California, víctima de un infarto. En la imagen "El Divo de Juarez", durante una presentación en el Auditorio Nacional en septiembre de 2015. FOTO: ARCHIVO / DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Lo que explica la permanencia de Juan Gabriel entre los jóvenes no es nostalgia, sino accesibilidad. Su catálogo, compuesto por más de 1,800 canciones, está disponible en todas las plataformas digitales y el algoritmo de TikTok lo distribuye cada vez que un audio se vuelve tendencia. Cuando un video gana tracción, el sistema lo muestra a usuarios que nunca habían escuchado al cantante.

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Alberto Aguilera Valadez, nacido en Parácuaro, Michoacán, vendió más de 150 millones de discos a lo largo de su carrera. Murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a consecuencia de un infarto. Este viernes 28 de agosto de 2026 se cumplen exactamente 10 años de su fallecimiento, y sus canciones registran más escuchas entre menores de 25 años que en cualquier otro momento desde su muerte.