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Checo Pérez y Valtteri Bottas protagonizan emotivo festejo de cumpleaños: así fue el tierno momento

El piloto mexicano tuvo un gesto con su compañero de equipo que desató ternura en redes

(redes sociales)

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La convivencia entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas dentro de Cadillac ha dejado algo más que una relación entre compañeros de equipo.

En medio de la actividad de la Fórmula 1, ambos pilotos protagonizaron un momento que rápidamente llamó la atención por el detalle que tuvo el mexicano con el finlandés, quien celebró recientemente su cumpleaños.

La escena ocurrió durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos, cuando Cadillac compartió un video en el que se observa a Checo Pérez acercarse a Bottas con una bolsa. El finlandés, sorprendido, preguntó por qué recibía el obsequio, a lo que el mexicano respondió de manera sencilla: era por su cumpleaños.

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El regalo de Checo Pérez que sorprendió a Valtteri Bottas

El detalle elegido por Checo Pérez tuvo un componente bastante personal. Al abrir la bolsa, Valtteri Bottas encontró una playera negra que llevaba su nombre y distintas imágenes de su rostro, convirtiendo el regalo en una especie de homenaje particular para el piloto finlandés.

El mexicano no dejó pasar desapercibido el momento (@Cadillac_F1)
El mexicano no dejó pasar desapercibido el momento (@Cadillac_F1)

La reacción de Bottas fue de evidente sorpresa, mientras que Pérez mantuvo el tono relajado que ha caracterizado algunos de sus momentos juntos desde que ambos fueron confirmados como pilotos de Cadillac F1.

El equipo estadounidense apostó por dos pilotos con una amplia trayectoria para afrontar su primera temporada en la máxima categoría. Pérez y Bottas fueron anunciados oficialmente como los encargados de representar a Cadillac durante su estreno en la Fórmula 1, una dupla que combina experiencia, victorias y una extensa presencia en el paddock.

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El cumpleaños de Bottas, por ello, terminó siendo una oportunidad para mostrar el lado más personal de una relación que normalmente está marcada por la competencia interna.

Aunque ambos deben pelear por obtener los mejores resultados para Cadillac, fuera de la pista también han mostrado una convivencia distendida.

El gesto adquiere todavía más relevancia porque Bottas se ha convertido en uno de los personajes más carismáticos de la parrilla.

Su personalidad y sus apariciones fuera de los circuitos lo han acercado a los aficionados, especialmente en México, donde también ha generado simpatía entre los seguidores de la Fórmula 1.

Checo y Bottas, han sido una dupla que se entiende

Más allá del festejo, la relación entre Checo Pérez y Valtteri Bottas también tendrá nuevos capítulos sobre la pista. La pareja atraviesa su primera temporada como compañeros y, pese a las dificultades que ha enfrentado Cadillac, cada carrera representa una nueva oportunidad para establecer quién puede colocarse por delante dentro del equipo.

Pérez y Bottas llevan una buena relación. (@Cadillac_F1)
Pérez y Bottas llevan una buena relación. (@Cadillac_F1)

En los primeros duelos, Pérez ha conseguido algunos resultados destacados dentro de la escudería, aunque todavía busca concretar sus primeros puntos del campeonato.

En Países Bajos, el mexicano terminó en la decimoquinta posición, mientras Bottas no pudo completar la competencia.

Ahora, ambos tendrán que concentrarse nuevamente en la actividad deportiva. El próximo compromiso de Checo Pérez, Valtteri Bottas y Cadillac será el Gran Premio de Italia, programado del 4 al 6 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de la Fórmula 1.

Para Pérez, además, esta etapa representa una nueva oportunidad para demostrar que todavía tiene recorrido en la Fórmula 1. El mexicano regresó a la parrilla en 2026 después de un año fuera y lo hizo como uno de los pilotos experimentados sobre los que Cadillac decidió construir su proyecto.

El tierno festejo entre ambos pilotos deja así una imagen distinta a la habitual competencia de los fines de semana. Checo Pérez decidió celebrar a su compañero con un regalo tan peculiar como personal, mientras Valtteri Bottas recibió el detalle entre sorpresa y buen humor.

En una temporada de enorme exigencia para Cadillac, momentos como este también ayudan a construir la identidad de una escudería que apenas comienza su camino en la Fórmula 1.

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