México

FBI busca a “El Muñeco”, mexicano acusado de traficar fentanilo y otras drogas ocultas en extintores

Juan Carlos Moreno también es identificado con el alias de “Hormigón”, según autoridades estadounidenses

Este 28 de agosto la oficina del FBI en Los Ángeles compartió la ficha de búsqueda. Crédito: FBI
Este 28 de agosto la oficina del FBI en Los Ángeles compartió la ficha de búsqueda. Crédito: FBI
Guardar

El Buró Federal de Investigaciones (FBI , por sus siglas en inglés) de Los Ángeles, California, difundió este 28 de agosto de 2026 en sus canales oficiales la ficha de búsqueda de Juan Carlos Moreno Flores, alias “El Muñeco”, mexicano acusado de traficar fentanilo, metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos. Los narcóticos habrían sido empacados dentro de extintores de incendios y ocultados en cargamentos de chatarra para cruzar la frontera sin ser detectados.

La publicación del FBI revive la búsqueda contra Moreno Flores, también conocido con el alias de “Hormigón”, quien figura entre acusados que permanecen prófugos desde febrero de 2024 y que se presume se ocultan en territorio mexicano.

PUBLICIDAD

La orden de arresto federal en su contra fue emitida el 21 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de California, en Los Ángeles.

Autoridades de EEUU revelaron la descripción de “El Muñeco”

El FBI describió a Juan Carlos Moreno Flores como un hombre de nacionalidad mexicana, nacido el 31 de enero de 1984. Según los datos presentes en su ficha, mide 1.78 metros, pesa aproximadamente 77 kilogramos, tiene cabello castaño y ojos café. La institución lo identifica con dos alias: “El Muñeco” y “Hormigón”.

Ficha de búsqueda completa de "El Muñeco". Crédito: FBI
Ficha de búsqueda completa de "El Muñeco". Crédito: FBI

Los cargos que enfrenta son tres:

  1. Conspiración para importar sustancias controladas y distribuirlas con fines de importación ilegal
  2. Conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas
  3. Posesión con intención de distribuir sustancias controladas

El FBI solicitó que cualquier persona con información sobre el paradero de Moreno Flores se comunique a través del sitio tips.fbi.gov o al número telefónico 1800-CALL-FBI. También es posible contactar a la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano.

PUBLICIDAD

“El Muñeco” está entre siete fugitivos que se presume residen en México

Moreno Flores fue incluido en la acusación formal presentada el 8 de febrero de 2024, en el marco de la Operación Smoke Jumpers, una investigación de dos años dirigida por el equipo especial del FBI en Los Ángeles. La acusación involucró a 17 personas en total, de las cuales 10 fueron detenidas entre el 8 y el 12 de ese mes.

Al momento de la acusación, otros seis señalados permanecían prófugos junto a Moreno Flores: Víctor Daniel Meza Ortiz, alias “Vecino”; Alfredo Araujo Algandar, alias “Puma” o “Compadre”; Francisco Fabián Torres Gaona, alias “Borrego”; Domingo Ruiz Soto, alias “Mingo”; Víctor Ignacio Beltrán Audelo, y Nery Alvarado Alvarado, alias “Martín”.

La Operación Smoke Jumpers aseguró más de 680 mil pastillas de fentanilo en dos años

Durante los dos años que duró la investigación, las autoridades realizaron 13 incautaciones. El saldo fue de 680 mil 992 pastillas de fentanilo, 3 kilogramos de fentanilo en polvo, 17 kilogramos de heroína y 10 mil 418 píldoras con metanfetamina. Las pastillas de fentanilo eran falsificadas y estaban ocultas en los extintores decomisados.

#DEF-Fentanilo-Interior-II
La pastillas de fentanilo las ocultaban en extintores de incendios que eran transportados en camiones que cruzaban la frontera entre México y EEUU (Foto: Archivo DEF)

El entonces fiscal federal del Distrito Central de California Martin Estrada advirtió que los acusados “usaron una red sofisticada para el contrabando de grandes cantidades de fentanilo” y que “cada píldora de fentanilo puede ser letal”. El entonces director adjunto interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, Amir Ehsaei, sostuvo que “las autoridades de aplicación de la ley siguen estando a la altura de los desafíos que plantean las organizaciones de narcotráfico cuyos miembros siempre encuentran nuevas formas de ocultar las sustancias venenosas que importan de México”.

En la investigación participaron, además del FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el Departamento de Policía de South Gate, el sector de Investigación Penal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) e Investigaciones de Seguridad Nacional.

Temas Relacionados

FentaniloMetanfetaminaHeroínaFBIEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de agosto

Desnutrición infantil en México: 14% de los menores de 5 años presenta talla baja

La REDIM señaló que existe un nivel alto de carencia por acceso a una alimentación variada y nutritiva

Desnutrición infantil en México: 14% de los menores de 5 años presenta talla baja

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de agosto? Se modifica horario por el Maratón 2026

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de agosto? Se modifica horario por el Maratón 2026

El enredo legal que sepulta la candidatura de Cabeza de Vaca para 2030

El exfuncionario enfrenta dos principales barreras para su candidatura: residir en otro país, ser considerado prófugo de la justicia y tener una doble nacionalidad

El enredo legal que sepulta la candidatura de Cabeza de Vaca para 2030

Brecha digital, soledad y violencia familiar: los desafíos para los adultos mayores en CDMX

El Consejo Ciudadano indicó que el 58% de las agresiones son cometidas por los hijos

Brecha digital, soledad y violencia familiar: los desafíos para los adultos mayores en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto: cae Hugo Alexis de la Unión Tepito

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto: cae Hugo Alexis de la Unión Tepito

De pasante a vicefiscal de Sinaloa: el recorrido de Dámaso Castro Zaavedra, señalado por EEUU en la red de Los Chapitos

Asesinaron a seis integrantes de una familia por no vender sus tierras en Guerrero

Américo Villareal negó que EEUU lo investigue por presuntos nexos con el crimen organizado junto a Rocha Moya

Esposa de Farías Laguna revela las 2 amenazas de muerte que lo hicieron huir: ahora está vinculado a proceso por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue el reality hoy 28 de agosto

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue el reality hoy 28 de agosto

Oficial: lista completa de todos los participantes de ‘La Granja VIP México 2′

Confirman a ‘La Coreañera’ en la Granja VIP México 2: “Nunca he visto realities”

Banda Machos en la Plaza de Toros CDMX: fecha, preventa y todo para disfrutar su 36 aniversario

Presentan a Sergio Gómez-Villarreal en ‘Sale el Sol’ tras dejar Multimedios

DEPORTES

Metro CDMX ofrecerá horario especial para la Maratón 2026; acceso gratuito para corredores registrados

Metro CDMX ofrecerá horario especial para la Maratón 2026; acceso gratuito para corredores registrados

Eddie Kingston, luchador de AEW se sincera antes de enfrentar a Hechicero y revela que Blue Demon fue su inspiración

UFC Shanghai, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la pelea Nurmagomedov vs Yadong

Rafa Márquez presenta oficialmente a su cuerpo técnico en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

Erik Lira se va de Cruz Azul: reportan que Mónaco ya tendría acuerdo por el futbolista mexicano