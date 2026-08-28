FBI busca a “El Muñeco”, mexicano acusado de traficar fentanilo y otras drogas ocultas en extintores

Este 28 de agosto la oficina del FBI en Los Ángeles compartió la ficha de búsqueda. Crédito: FBI

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI , por sus siglas en inglés) de Los Ángeles, California, difundió este 28 de agosto de 2026 en sus canales oficiales la ficha de búsqueda de Juan Carlos Moreno Flores, alias “El Muñeco”, mexicano acusado de traficar fentanilo, metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos. Los narcóticos habrían sido empacados dentro de extintores de incendios y ocultados en cargamentos de chatarra para cruzar la frontera sin ser detectados.

La publicación del FBI revive la búsqueda contra Moreno Flores, también conocido con el alias de “Hormigón”, quien figura entre acusados que permanecen prófugos desde febrero de 2024 y que se presume se ocultan en territorio mexicano.

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La orden de arresto federal en su contra fue emitida el 21 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de California, en Los Ángeles.

Autoridades de EEUU revelaron la descripción de “El Muñeco”

El FBI describió a Juan Carlos Moreno Flores como un hombre de nacionalidad mexicana, nacido el 31 de enero de 1984. Según los datos presentes en su ficha, mide 1.78 metros, pesa aproximadamente 77 kilogramos, tiene cabello castaño y ojos café. La institución lo identifica con dos alias: “El Muñeco” y “Hormigón”.

Ficha de búsqueda completa de "El Muñeco". Crédito: FBI

Los cargos que enfrenta son tres:

Conspiración para importar sustancias controladas y distribuirlas con fines de importación ilegal Conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas Posesión con intención de distribuir sustancias controladas

El FBI solicitó que cualquier persona con información sobre el paradero de Moreno Flores se comunique a través del sitio tips.fbi.gov o al número telefónico 1800-CALL-FBI. También es posible contactar a la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano.

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“El Muñeco” está entre siete fugitivos que se presume residen en México

Moreno Flores fue incluido en la acusación formal presentada el 8 de febrero de 2024, en el marco de la Operación Smoke Jumpers, una investigación de dos años dirigida por el equipo especial del FBI en Los Ángeles. La acusación involucró a 17 personas en total, de las cuales 10 fueron detenidas entre el 8 y el 12 de ese mes.

Al momento de la acusación, otros seis señalados permanecían prófugos junto a Moreno Flores: Víctor Daniel Meza Ortiz, alias “Vecino”; Alfredo Araujo Algandar, alias “Puma” o “Compadre”; Francisco Fabián Torres Gaona, alias “Borrego”; Domingo Ruiz Soto, alias “Mingo”; Víctor Ignacio Beltrán Audelo, y Nery Alvarado Alvarado, alias “Martín”.

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La Operación Smoke Jumpers aseguró más de 680 mil pastillas de fentanilo en dos años

Durante los dos años que duró la investigación, las autoridades realizaron 13 incautaciones. El saldo fue de 680 mil 992 pastillas de fentanilo, 3 kilogramos de fentanilo en polvo, 17 kilogramos de heroína y 10 mil 418 píldoras con metanfetamina. Las pastillas de fentanilo eran falsificadas y estaban ocultas en los extintores decomisados.

La pastillas de fentanilo las ocultaban en extintores de incendios que eran transportados en camiones que cruzaban la frontera entre México y EEUU (Foto: Archivo DEF)

El entonces fiscal federal del Distrito Central de California Martin Estrada advirtió que los acusados “usaron una red sofisticada para el contrabando de grandes cantidades de fentanilo” y que “cada píldora de fentanilo puede ser letal”. El entonces director adjunto interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, Amir Ehsaei, sostuvo que “las autoridades de aplicación de la ley siguen estando a la altura de los desafíos que plantean las organizaciones de narcotráfico cuyos miembros siempre encuentran nuevas formas de ocultar las sustancias venenosas que importan de México”.

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En la investigación participaron, además del FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el Departamento de Policía de South Gate, el sector de Investigación Penal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) e Investigaciones de Seguridad Nacional.