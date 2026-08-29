En qué canal transmitirán los partidos de Erik Lira en el Mónaco

Erik Lira llegará al Mónaco (X@CruzAzul)

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La llegada de Erik Lira al AS Mónaco toma cada vez más fuerza. Durante este viernes 28 de agosto, distintos reportes periodísticos señalaron que Cruz Azul y el club del Principado habrían alcanzado un acuerdo por el mediocentro mexicano, quien estaría próximo a viajar a Francia para completar los últimos pasos de su incorporación.

El movimiento representaría uno de los principales saltos de un futbolista mexicano al futbol europeo en este mercado, aunque todavía existen detalles por resolver antes de que pueda hacerse oficial.

Más allá de conocer cómo avanza la operación, existe una pregunta que seguramente comenzarán a hacerse los aficionados mexicanos: ¿Dónde se podrán ver los partidos de Erik Lira con el Mónaco?

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¿En qué canal transmitirán los partidos de Erik Lira con el Mónaco?

En caso de que Erik Lira concrete oficialmente su llegada al conjunto francés, los aficionados en México podrán seguir sus actuaciones en la Ligue 1 a través de FOX One, plataforma que transmite el campeonato francés en territorio mexicano.

La programación de FOX One contempla encuentros de la Ligue 1 durante la temporada 2026-27 y también incluye partidos del AS Mónaco.

(REUTERS)

De esta manera, los seguidores del mediocentro mexicano tendrán una opción definida para observar sus primeros pasos en el futbol francés una vez que complete su incorporación al equipo.

La transmisión será especialmente importante durante las primeras semanas del jugador en Europa.

Lira tendrá que adaptarse a un nuevo campeonato, otro ritmo de competencia y las exigencias de un club que busca mantenerse entre los protagonistas del futbol francés.

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Si consigue ganarse rápidamente un lugar en el once titular, sus partidos podrían convertirse en una de las principales referencias para los aficionados mexicanos interesados en seguir su evolución. Cada jornada permitirá observar cómo responde ante un futbol distinto y qué funciones recibe dentro del esquema del entrenador.

Por ahora, la principal certeza para quienes quieran seguir al mexicano es que FOX One será la señal a tener en cuenta para sus compromisos de Ligue 1 con el Mónaco.

Erik Lira está cerca de cumplir su objetivo de jugar en Europa

Mientras se termina de resolver la operación, Erik Lira se encuentra cerca de abandonar Cruz Azul para comenzar su primera experiencia en el futbol europeo.

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El acuerdo entre ambas instituciones contemplaría una cantidad fija cercana a los 8 millones de euros, además de variables, por un porcentaje de los derechos del futbolista.

El jugador mexicano estaría cada vez más cerca del AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, todavía existe un asunto que debe solucionarse antes de que el fichaje pueda quedar completamente cerrado.

El Mónaco necesita liberar una plaza de jugador extracomunitario, por lo que los últimos movimientos de la plantilla podrían resultar determinantes para concretar la llegada del mexicano.

Una vez solucionado ese punto, Lira tendría que completar los exámenes médicos y posteriormente firmar el contrato que lo convertiría oficialmente en jugador del conjunto del Principado.

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El mediocentro ha priorizado durante este mercado la posibilidad de dar el salto al futbol europeo y ahora se encuentra ante una oportunidad importante para continuar su carrera fuera de México.

La llegada al AS Mónaco también significaría una nueva vitrina para el futbolista de 26 años, quien buscará competir por un puesto dentro de un plantel que participa regularmente en las principales competencias del futbol francés y que cuenta con aspiraciones importantes.

Por ello, la atención estará puesta primero en la confirmación oficial de su fichaje y posteriormente en el momento en que pueda disputar sus primeros minutos.

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Cuando eso suceda, los aficionados mexicanos podrán seguir sus partidos de Ligue 1 mediante FOX One, que será la señal encargada de llevar los encuentros del campeonato francés al público en México.