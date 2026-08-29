Qué televisora transmitirá los partidos de la Selección Mexicana durante los próximos 8 años

El convenio incluirá amistosos, eliminatorias y cuartos de final de la Nations League, con emisión en México mediante sistemas de paga y plataformas propias. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)

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Durante los próximos ocho años, los aficionados podrán ver a la Selección Mexicana en más pantallas y plataformas que nunca antes.

El ciclo que inicia en septiembre de 2026 marcará una nueva etapa, tanto en lo deportivo como en la forma en que la afición podrá seguir cada partido, desde televisión abierta hasta streaming.

Claro Sports se suma como nueva televisora de la Selección Mexicana con un acuerdo no exclusivo para 76 partidos en los ciclos 2026-2030 y 2030-2034. REUTERS/Paul Childs

La diversificación en los derechos de transmisión responde a la demanda de los seguidores y a la evolución del mercado audiovisual. Ahora, ver al Tri ya no dependerá de una sola televisora, sino que será posible elegir entre varias opciones según el tipo de encuentro y preferencia personal.

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Claro Sports se suma como nueva televisora de la Selección Mexicana

La llegada de Claro Sports marca el mayor cambio en la transmisión de los partidos del Tri en años recientes.

La empresa transmitirá 76 partidos de la Selección Mexicana durante los ciclos mundialistas 2026-2030 y 2030-2034 , en un acuerdo no exclusivo que amplía la oferta para los aficionados.

Claro Sports difundirá 38 partidos por ciclo, entre amistosos, eliminatorias y cuartos de final de la Nations League.

Las transmisiones sólo estarán disponibles para territorio nacional y se ofrecerán en sistemas de televisión de paga y plataformas digitales propias .

El convenio inicia con la fecha FIFA de septiembre de 2026 , cuando México enfrentará a Colombia , Perú , Estados Unidos y Chile .

Los detalles sobre precios, modalidades de acceso y dispositivos compatibles se anunciarán próximamente.

Los derechos de transmisión del Tri se diversificarán y dejarán de depender de una sola televisora, con opciones en TV abierta, televisión de paga y streaming. (Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Así, el arribo de Claro Sports garantiza que los seguidores de la Selección Nacional tendrán nuevas alternativas para no perderse ningún encuentro clave en la ruta mundialista.

La señal abierta seguirá disponible para la afición

La exclusividad de la TV abierta para los partidos de la Selección Mexicana se mantendrá vigente durante este ciclo.

Esto significa que los encuentros más importantes seguirán llegando a la mayor cantidad de hogares, sin costo y sin necesidad de suscripciones adicionales.

Todos los partidos oficiales y amistosos del Tri se transmitirán por televisión abierta a nivel nacional.

La cobertura incluye eliminatorias mundialistas y torneos organizados por la FMF y la Concacaf .

El acceso gratuito a los partidos garantiza que la afición pueda seguir apoyando desde cualquier parte del país.

Los encuentros oficiales y amistosos seguirán llegando gratis a nivel nacional, con cobertura de eliminatorias mundialistas y torneos de la Federación Mexicana de Futbol y la Concacaf (Foto: Rick Scuteri-Imagn Images)

La cobertura tradicional se mantiene como pilar para el acceso universal a los partidos del combinado nacional y refuerza el vínculo tradicional entre la Selección y sus seguidores.

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Un modelo compartido y multiplataforma

Por primera vez, los derechos de transmisión de la Selección Mexicana se repartirán entre señal abierta, televisión de paga y streaming.

Este modelo compartido permitirá a la afición elegir cómo y dónde ver los partidos, según el rival, la competencia y el tipo de acceso que prefieran.

La señal abierta conserva exclusividad para todos los hogares.

Claro Sports y Prime Video ofrecerán opciones en televisión restringida y digital, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo.

La cobertura multiplataforma responde a la diversidad de audiencias y dispositivos.

El convenio iniciará con la fecha FIFA de septiembre de 2026, cuando el Tri de Rafa Márquez enfrente a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con este esquema, el nuevo proyecto de la Selección Mexicana con Rafa Márquez al mando amplía su presencia y brinda más alternativas para que la afición no se pierda ningún partido durante los próximos años.