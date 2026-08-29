José Eduardo Derbez responde tras negarse a besar a Paola Dalay en medio de rumores de separación

El actor José Eduardo Derbez asiste acompañado por Paola Dalay en medio de rumores de separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Anoche, José Eduardo Derbez asistió a la alfombra roja del proyecto “Hotel todo incluido”. en compañía de su pareja, la modelo Paola Dalay, en torno a especulaciones que aseguran un distanciamiento en la pareja mexicana.

Aunque aparecieron juntos en el evento, el público mantiene los cuestionamientos de si están felices y contentos o algo ocurre en su relación, pues los rumores siguen ahí al observar que José Eduardo no besó a su esposa, aun cuando la gente se lo solicitó.

Mientras se tomaban fotos en el centro de la alfombra, los asistentes quisieron ver un beso de la pareja, pero eso no ocurrió. Incluso, Paola Dalay se retiró del lugar sin dar alguna declaración a los medios de comunicación.

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Por su parte, José Eduardo Derbez explicó el tema del beso y pidió a los reporteros que no sean “voyeritas”. “Mientras nosotros sepamos lo que está pasando en nuestra vida y nuestra relación, lo demás, pues va y viene”, dijo.

“Si en su momento tenemos algo que decir, lo diremos en su momento también”, sentenció el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quien, horas antes, publicó en su cuenta de Facebook una imagen en la que sonríe y abraza a Paola Dalay en medio de las especulaciones de haber terminado su vínculo amoroso.

Reaccionó a los comentarios de Yolanda Andrade

José Eduardo Derbez reaccionó a los comentarios de Yolanda Andrade sobre su mamá. (jose_eduardo92, Instagram)

En otro orden de ideas, José Eduardo Derbez hizo frente a los comentarios de Yolanda Andrade en contra de su mamá Victoria Ruffo, quien en días pasados realizó polémicas declaraciones sobre la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

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Al afirmar que no puede tomar partido sobre esa situación, propuso que Victoria Ruffo y Yolanda Andrade suban al ring y “se den en la torre”, para que arreglen este conflicto. “Que las junten y ya se den en la torre y que, que tengan quien tenga que estar y ya”, sentenció.

¿Qué pasó entre José Eduardo y Paola Dalay?

La pareja asistió a la alfombra roja de Hotel todo incluido en medio de rumores de rompimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay es tema de conversación, dado que existe inquietud de si continúan como pareja o el tema de su hija, Tessa, es lo que acerca a las dos figuras a seguir juntos únicamente en posición de mamá y papá.

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Esta semana, el actor regresó a nuestro país tras grabar en España y hacer el viaje solo, pues su esposa estuvo aquí en México y en ese lapso eliminó las fotografías que anteriormente permitió ver a una mujer enamorada y sonriente.

Al estar rodeado de los elementos de prensa, José Eduardo Derbez aseguró que su relación con Paola Dalay “está bien”, y aunque los rumores tomen fuerza en el medio del espectáculo, afirma que su “relación está sólida”,

“No, no, no, no, todo es... a ver, yo me fui como dijo ella (Paola Dalay), ella tenía cosas de trabajo. Tenemos la alfombra roja, ella va a estar conmigo, me va a acompañar... no, no, todo está muy bien”, declaró el miércoles José Eduardo Derbez.

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“Estamos muy bien, estamos muy contentos”, repitió el actor. “Yo tenía ya este viaje planeado desde hace mucho tiempo, y a ella le salió trabajo y a mí me interesa que ella siga creciendo en su trabajo y en lo que a ella le gusta”, dijo José Eduardo.

“Yo venía de estar fuera de México grabando otras cosas y le expliqué como de: ‘Oye, pues me llevo a la niña, luego nos alcanzas’. Nos iba a alcanzar, pero pues ya no le dio tiempo en esas series, pero estamos muy bien, nuestra relación está sólida”. sentenció.

¿Cómo surgió el amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)

José Eduardo Derbez conoció a Paola Dalay por medio de Instagram. El actor envió un mensaje a la diseñadora de belleza, tras ver una de sus fotos que lo dejaron sorprendido que prefirió arriesgarse para ganar su corazón.

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Al confirmar que ya eran una pareja, los dos nunca se visualizaron formando una familia feliz, sin embargo en junio de 2024 nació su hija Tessa, intensificando su unión sentimental.

Sin embargo, los rumores de ruptura aumentan en su entorno y su reacción durante la alfombra roja puede avivar mucho más que sus fanáticos piensen que algo está ocurriendo con la pareja, pero será en los próximos días cuando haya más noticias acerca de este tema.