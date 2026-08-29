México

José Eduardo Derbez responde tras negarse a besar a Paola Dalay en medio de rumores de separación

Aunque la pareja compareció en una alfombra roja, las sospechas de ruptura siguen vivas, pero el actor salió para aclarar esa cuestión

Un hombre con barba, saco azul y camiseta blanca posa junto a una mujer con vestido verde frente a una pared azul decorada.
El actor José Eduardo Derbez asiste acompañado por Paola Dalay en medio de rumores de separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Anoche, José Eduardo Derbez asistió a la alfombra roja del proyecto “Hotel todo incluido”. en compañía de su pareja, la modelo Paola Dalay, en torno a especulaciones que aseguran un distanciamiento en la pareja mexicana.

Aunque aparecieron juntos en el evento, el público mantiene los cuestionamientos de si están felices y contentos o algo ocurre en su relación, pues los rumores siguen ahí al observar que José Eduardo no besó a su esposa, aun cuando la gente se lo solicitó.

Mientras se tomaban fotos en el centro de la alfombra, los asistentes quisieron ver un beso de la pareja, pero eso no ocurrió. Incluso, Paola Dalay se retiró del lugar sin dar alguna declaración a los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Por su parte, José Eduardo Derbez explicó el tema del beso y pidió a los reporteros que no sean “voyeritas”. “Mientras nosotros sepamos lo que está pasando en nuestra vida y nuestra relación, lo demás, pues va y viene”, dijo.

“Si en su momento tenemos algo que decir, lo diremos en su momento también”, sentenció el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quien, horas antes, publicó en su cuenta de Facebook una imagen en la que sonríe y abraza a Paola Dalay en medio de las especulaciones de haber terminado su vínculo amoroso.

Reaccionó a los comentarios de Yolanda Andrade

José Eduardo Derbez se ha vuelto viral por responder con un ácido comentario a una crítica que le su padre en público.
José Eduardo Derbez reaccionó a los comentarios de Yolanda Andrade sobre su mamá. (jose_eduardo92, Instagram)

En otro orden de ideas, José Eduardo Derbez hizo frente a los comentarios de Yolanda Andrade en contra de su mamá Victoria Ruffo, quien en días pasados realizó polémicas declaraciones sobre la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

PUBLICIDAD

Al afirmar que no puede tomar partido sobre esa situación, propuso que Victoria Ruffo y Yolanda Andrade suban al ring y “se den en la torre”, para que arreglen este conflicto. “Que las junten y ya se den en la torre y que, que tengan quien tenga que estar y ya”, sentenció.

¿Qué pasó entre José Eduardo y Paola Dalay?

Un hombre con barba y chaqueta azul a rayas posa junto a una mujer de cabello oscuro con vestido verde.
La pareja asistió a la alfombra roja de Hotel todo incluido en medio de rumores de rompimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay es tema de conversación, dado que existe inquietud de si continúan como pareja o el tema de su hija, Tessa, es lo que acerca a las dos figuras a seguir juntos únicamente en posición de mamá y papá.

Esta semana, el actor regresó a nuestro país tras grabar en España y hacer el viaje solo, pues su esposa estuvo aquí en México y en ese lapso eliminó las fotografías que anteriormente permitió ver a una mujer enamorada y sonriente.

Al estar rodeado de los elementos de prensa, José Eduardo Derbez aseguró que su relación con Paola Dalay “está bien”, y aunque los rumores tomen fuerza en el medio del espectáculo, afirma que su “relación está sólida”,

“No, no, no, no, todo es... a ver, yo me fui como dijo ella (Paola Dalay), ella tenía cosas de trabajo. Tenemos la alfombra roja, ella va a estar conmigo, me va a acompañar... no, no, todo está muy bien”, declaró el miércoles José Eduardo Derbez.

“Estamos muy bien, estamos muy contentos”, repitió el actor. “Yo tenía ya este viaje planeado desde hace mucho tiempo, y a ella le salió trabajo y a mí me interesa que ella siga creciendo en su trabajo y en lo que a ella le gusta”, dijo José Eduardo.

“Yo venía de estar fuera de México grabando otras cosas y le expliqué como de: ‘Oye, pues me llevo a la niña, luego nos alcanzas’. Nos iba a alcanzar, pero pues ya no le dio tiempo en esas series, pero estamos muy bien, nuestra relación está sólida”. sentenció.

¿Cómo surgió el amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)
Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)

José Eduardo Derbez conoció a Paola Dalay por medio de Instagram. El actor envió un mensaje a la diseñadora de belleza, tras ver una de sus fotos que lo dejaron sorprendido que prefirió arriesgarse para ganar su corazón.

Al confirmar que ya eran una pareja, los dos nunca se visualizaron formando una familia feliz, sin embargo en junio de 2024 nació su hija Tessa, intensificando su unión sentimental.

Sin embargo, los rumores de ruptura aumentan en su entorno y su reacción durante la alfombra roja puede avivar mucho más que sus fanáticos piensen que algo está ocurriendo con la pareja, pero será en los próximos días cuando haya más noticias acerca de este tema.

Temas Relacionados

José Eduardo Derbezmexico-espectáculosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 28 de agosto

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 28 de agosto

Tres días de pérdidas: la Bolsa mexicana termina la semana en rojo

El mercado mexicano retrocedió ante una mayor expectativa de tasas elevadas en Estados Unidos y la fortaleza del dólar

Tres días de pérdidas: la Bolsa mexicana termina la semana en rojo

En qué canal transmitirán los partidos de Erik Lira en el Mónaco

Con la llegada del mediocampista mexicano al conjunto monegasco, muchos aficionados se preguntan dónde se podrá ver la transmisión de sus partidos

En qué canal transmitirán los partidos de Erik Lira en el Mónaco

Temblor hoy 28 de agosto en México: se registra un sismo de magnitud 4.6 en Baja California

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de agosto en México: se registra un sismo de magnitud 4.6 en Baja California

Esto es lo que piensa Marichelo y sus hijos de la nueva novia de Jorge D’Alessio

El integrante de Matute presentó a su pareja, 14 años menor que él

Esto es lo que piensa Marichelo y sus hijos de la nueva novia de Jorge D’Alessio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto: Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto: Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

Golpe al narco en la CDMX: detienen a dos integrantes de “Los Patines” junto con 115 dosis de metanfetamina y un arma

FBI busca a “El Muñeco”, mexicano acusado de traficar fentanilo y otras drogas ocultas en extintores

De pasante a vicefiscal de Sinaloa: el recorrido de Dámaso Castro Zaavedra, señalado por EEUU en la red de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Esto es lo que piensa Marichelo y sus hijos de la nueva novia de Jorge D’Alessio

Esto es lo que piensa Marichelo y sus hijos de la nueva novia de Jorge D’Alessio

A 10 años de la muerte de Juan Gabriel: ¿por qué el Divo de Juárez logró conectar con la generación z?

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue el reality hoy 28 de agosto

Ella es Daniela Arjona, la nueva novia de Jorge D’Alessio 14 años menor que él

El otro rostro de Juan Gabriel: sus temas consagrados por diferentes cantantes

DEPORTES

En qué canal transmitirán los partidos de Erik Lira en el Mónaco

En qué canal transmitirán los partidos de Erik Lira en el Mónaco

Qué televisora transmitirá los partidos de la Selección Mexicana durante los próximos 8 años

Checo Pérez y Valtteri Bottas protagonizan emotivo festejo de cumpleaños: así fue el tierno momento

La directiva del Club América habría hecho esta oferta a Brian Rodríguez para retenerlo

Checo Pérez, fiel al América: así nació su amor por las Águilas