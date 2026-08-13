Últimos días Feria del Elote y la Tortilla 2026: antojitos típicos, variedades exóticas y cartelera musical gratis

La Feria del Elote y la Tortilla 2026 vive su jornada final consolidada como una de las celebraciones más emblemáticas del sur de la Ciudad de México. Desde el 8 y hasta el 16 de agosto, el pueblo originario de San Juan Ixtayopan, en la alcaldía Tláhuac, se convierte en un punto de encuentro para familias, productores y amantes de la gastronomía tradicional mexicana.
Durante esta edición, más de 150 expositores locales ofrecen al público una variedad de antojitos, postres y bebidas elaboradas con maíz criollo, ingrediente central de la cultura alimentaria nacional. Los visitantes encuentran desde elotes preparados, esquites —incluyendo opciones inusuales como esquites con conejo, tuétano o suadero— hasta tamales, tlacoyos, pan de elote, chile criollo, pay de huitlacoche, nieves artesanales y bebidas tradicionales como atoles y chileatoles.
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El video presenta una campaña promocional para 'La Gran Feria del Elote y la Tortilla' en San Juan Ixtayopan.
Oferta cultural, artística y ambiente familiar
La edición 2026 mantiene la apuesta por el ambiente familiar y la promoción de las costumbres locales. Además de la gastronomía, el público disfruta de una cartelera artística que incluye presentaciones en vivo de agrupaciones como Aroma, Los Dandys y el espectáculo de Polymarchs. El espacio también cuenta con juegos mecánicos, demostraciones de cocina tradicional y módulos para conocer el proceso de siembra y cosecha del maíz.
Las actividades culturales buscan reforzar el sentido de identidad y pertenencia, permitiendo que los asistentes se acerquen a la historia de San Juan Ixtayopan, sus barrios y tradiciones centenarias. Habrá exhibiciones de productos elaborados por manos locales, talleres y recorridos temáticos para niños y adultos.
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Cartel Oficial — Gran Feria del Elote y la Tortilla 2026
- Sábado 8 de agosto: Liberio González y OrkésCat
- Domingo 9 de agosto: Grupo Aroma
- Lunes 10 de agosto: Orquesta Hermanos Sánchez
- Martes 11 de agosto: Siguaray
- Miércoles 12 de agosto: Los Dandys + Polymarchs
- Jueves 13 de agosto: Morsa
- Viernes 14 de agosto: Conjunto África
- Domingo 16 de agosto: Hrren Davio “El Romance Hecho Cumbia” + Dirección Orquesta La Típica MX (Gran Baile de Cierre de Feria)
Un evento gratuito, inclusivo y con impacto social
La Feria del Elote y la Tortilla es reconocida por su carácter inclusivo. La entrada libre permite que la experiencia esté al alcance de todos. El único gasto necesario es el consumo de alimentos, bebidas, postres o artesanías, directamente a los productores, sin intermediarios.
El evento es organizado por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en coordinación con autoridades comunitarias y asociaciones de productores. Su impacto económico favorece la continuidad de la agricultura local y el rescate de técnicas culinarias tradicionales.
La Feria del Elote y la Tortilla de San Juan Ixtayopan se ha consolidado como un símbolo de resistencia cultural y un motor de economía solidaria. Quienes asisten este fin de semana no solo disfrutan de la gastronomía, la música y las actividades recreativas, sino que también contribuyen a la preservación de una de las tradiciones más vibrantes y significativas del Valle de México.
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Tradición, historia y orgullo comunitario
San Juan Ixtayopan, uno de los siete pueblos originarios de Tláhuac, mantiene vivas costumbres ancestrales y una estrecha relación con el maíz. El cultivo de este grano se realiza en las 342 hectáreas agrícolas que rodean la localidad, y la feria surge precisamente como una manera de dar valor agregado a la producción local, tradición iniciada en 1993 bajo el nombre de Exposición Culinaria del Elote y la Tortilla.
La historia del pueblo, fundada por tribus chichimecas alrededor del año 1240 d.C., se remonta a una época de economía basada en la agricultura y la pesca, gracias a su ubicación junto al antiguo lago de Chalco. El nombre náhuatl Ixtayopan significa “lugar donde abunda la blancura”, una referencia al suelo blanco y salino de la región.
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A lo largo de los años, la feria ha crecido en alcance e importancia. En ediciones previas, la oferta incluía no solo la venta de alimentos sino también actividades culturales, danzas tradicionales, exposiciones de artesanías y espectáculos como la tradicional Danza de los Viejitos, a cargo de niños del pueblo. El evento también ha servido para exhibir piezas arqueológicas y celebrar otras festividades religiosas y civiles de la comunidad.
Dónde es la Feria del Maíz y la Tortilla 2026
La cita es en La Plaza de la Igualdad, ubicada sobre avenida del Maestro entre Norte del Comercio y Álvaro Obregón, es el epicentro de la feria.
El evento tiene horario extendido de 10:00 a 24:00 horas y la entrada es completamente gratuita, lo que facilita la asistencia de familias enteras y visitantes provenientes de toda la Ciudad de México y municipios cercanos. Se estima que la feria recibe a más de 120 mil personas a lo largo de sus nueve días, generando una derrama económica de entre 6 y 8 millones de pesos y beneficiando directamente a unas 300 familias productoras.
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