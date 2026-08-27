México

El Festival del Frijol toma Los Pinos: dos días de sabor, cultura y actividades gratis en CDMX

Los Pinos se convierte en el punto de encuentro para conocer y saborear el frijol mexicano con actividades para toda la familia

Dos mujeres cocinan con ollas de barro sobre un fogón de leña en un mercado al aire libre con puestos y personas.
La identidad y la cocina mexicana se celebran en Los Pinos con el Festival del Frijol: talleres, cocineras tradicionales y mucho más, sin costo de entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Festival del Frijol 2026 transformará el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México en un espacio de encuentro para quienes buscan disfrutar de la gastronomía, la cultura y la identidad mexicana.

El evento se realizará el 29 y 30 de agosto, de 10:00 a 17:00 horas, con entrada libre para el público de todas las edades.

El propósito central es destacar el valor del frijol como alimento esencial en la vida cotidiana y patrimonio biocultural de México, a través de actividades gratuitas que combinan charlas, talleres, cocina tradicional, presentaciones artísticas y recorridos gastronómicos.

Durante este fin de semana, familias y visitantes podrán acercarse a la historia, la diversidad y la riqueza del frijol, ingrediente que forma parte fundamental de la dieta nacional.

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La celebración no solo invita a degustar platillos, sino que busca generar conciencia sobre la importancia de los saberes ancestrales y la relación del frijol con la milpa y la cultura alimentaria mexicana.

Un recorrido por la tradición alimentaria y la milpa

La programación del festival estará a cargo de Cencalli: Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, una iniciativa dedicada a la difusión de conocimientos tradicionales, investigación y experiencias participativas en torno a ingredientes ancestrales.

El objetivo es acercar a los asistentes a múltiples formas de entender y valorar el frijol, destacando su profundo vínculo con la milpa y las prácticas agrícolas originarias.

El festival ha sido concebido para que tanto niños como adultos participen en actividades lúdicas, talleres y charlas que exploran el papel del frijol en la alimentación y la identidad nacional.

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Esta experiencia será una oportunidad para que las nuevas generaciones reconozcan la relevancia de la biodiversidad y los sistemas agrícolas tradicionales.

Gastronomía viva: cocineras tradicionales y Cocinas de Humo

Uno de los principales atractivos será la presencia de cocineras y cocineros tradicionales, representantes de distintas regiones del país, quienes elaborarán recetas en las Cocinas de Humo.

Los visitantes podrán probar una variedad de platillos, preparados con diferentes tipos de frijol y técnicas culinarias que reflejan la riqueza de los sabores regionales.

Las Cocinas de Humo ofrecerán la posibilidad de saborear desde antojitos típicos hasta preparaciones más complejas, todo bajo la guía de expertas y expertos que preservan las recetas transmitidas de generación en generación.

De este modo, el festival servirá también para reconocer y visibilizar el trabajo de quienes mantienen vivas las prácticas culinarias tradicionales.

Mercado El Solar: productos regionales y cultura alimentaria

El festival incluirá el Mercado El Solar, un espacio donde productores locales expondrán y venderán productos regionales relacionados con la cultura alimentaria mexicana.

Este mercado busca fortalecer el vínculo entre quienes producen el alimento y quienes lo consumen, promoviendo la diversidad y el respeto por los conocimientos asociados a la agricultura y la cocina.

Durante el recorrido por el mercado, los asistentes podrán conocer ingredientes poco habituales en la vida urbana, aprender sobre su origen y métodos de cultivo, y descubrir nuevas formas de integrarlos en su dieta diaria.

La experiencia del mercado complementa la oferta culinaria y educativa del festival, subrayando la relación entre el campo, la cocina y la mesa mexicana.

Una mesa de madera con un mantel colorido tiene cazuelas de barro con frijoles, platos con enfrijoladas, salsa en molcajete, aguacate y tortillas.
Uno de los principales atractivos será la presencia de cocineras y cocineros tradicionales, representantes de distintas regiones del país, quienes elaborarán recetas en las Cocinas de Humo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso, ubicación y transporte

El Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en Calzada del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, será la sede del evento.

La entrada es gratuita y abierta a todo el público, lo que facilita el acceso a familias y visitantes de diversas zonas de la ciudad.

Quienes opten por el transporte público pueden llegar utilizando la Línea 7 del Metro y descender en la estación Constituyentes.

Desde ahí, el recinto se encuentra a unos minutos caminando por Molino del Rey, permitiendo una llegada sencilla y segura.

El frijol como símbolo de identidad y diversidad

El Festival del Frijol 2026 se presenta como una oportunidad para revalorar el papel de este grano en la cultura, la economía y la alimentación de México.

La Secretaría de Cultura ha resaltado que el festival “reconoce la importancia de este grano como alimento fundamental de la identidad, cultura y gastronomía mexicana”.

Un saco de yute con frijoles negros y un letrero de madera sin texto en un puesto de mercado con cestas de granos.
El objetivo del evento es acercar a los asistentes a múltiples formas de entender y valorar el frijol, destacando su profundo vínculo con la milpa y las prácticas agrícolas originarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de la convivencia, el aprendizaje y la degustación, la celebración busca fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo por el patrimonio biocultural mexicano.

La edición 2026 del Festival del Frijol en Los Pinos será un punto de encuentro para quienes desean aprender, saborear y compartir, en un entorno que rinde homenaje a la tradición y la innovación en torno a uno de los ingredientes más representativos de la cocina nacional.

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