Así abandonaron a varios perritos frente a una unidad habitacional de Tlalpan y video causa indignación

Los lomitos, uno con características de labrador y otro similares a un schnauzer, fueron vistos en la zona de Coapa después de ser dejados en la calle.

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La presunta acción de dos hombres que habrían dejado a su suerte a dos perros jóvenes frente a una unidad habitacional de Tlalpan provocó indignación entre habitantes de la zona y usuarios de redes sociales. El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido con la intención de encontrar a los responsables y conseguir ayuda para los animales.

Las imágenes corresponden a calles cercanas a la Unidad Habitacional Narciso Mendoza, en la zona de Coapa, al sur de la Ciudad de México. En la grabación se observa a los dos lomitos caminando junto a quienes aparentemente los acompañaban antes de que fueran dejados en el sitio.

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Las imágenes muestran a los animales caminando junto a dos hombres antes de que presuntamente fueran dejados a su suerte en la vía pública.

Uno de los perros presenta características similares a las de un labrador, mientras que el otro tiene rasgos que recuerdan a un schnauzer. Ambos son descritos como animales jóvenes.

El caso rápidamente llamó la atención debido a que, según lo que se aprecia en el material compartido, los canes no parecían llegar solos al lugar, sino que habrían sido llevados previamente por las personas señaladas.

Vecinos buscan ayudar a los perritos

Los lomitos, uno con características de labrador y otro similares a un schnauzer, fueron vistos en la zona de Coapa después de ser dejados en la calle.

Después de que el video comenzó a circular, habitantes y usuarios de redes sociales empezaron a compartir las imágenes. La intención fue doble: contribuir a que los perros recibieran atención y, al mismo tiempo, aportar información que pudiera ayudar a identificar a quienes presuntamente los abandonaron.

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La difusión del caso generó preocupación por las condiciones en las que habrían quedado los animales después de ser dejados en la vía pública.

El caso ocurrió frente a la Unidad Habitacional Narciso Mendoza y provocó indignación entre habitantes y usuarios de redes sociales.

En situaciones de este tipo, la recopilación de evidencia puede ser importante para que las autoridades determinen qué ocurrió. Fotografías, videos, ubicación, fecha y hora pueden ayudar a documentar los hechos y facilitar una eventual denuncia.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) señala entre las obligaciones de los responsables de animales de compañía la de procurar su bienestar y, si ya no pueden hacerse cargo de ellos, buscarles un nuevo hogar en lugar de abandonarlos en la vía pública.

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¿Abandonar a un perro es delito en CDMX?

Un perro reposa sobre la vereda luego de haber sido maltratado y abandonado (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abandono intencional de un animal de compañía en la Ciudad de México puede tener consecuencias penales. El artículo 350 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal contempla de cuatro meses a un año de prisión y de 150 a 500 días multa para quien, siendo dueño o poseedor, abandone intencionalmente a un animal bajo su cuidado en la vía pública o en un inmueble ajeno.

La legislación también contempla circunstancias que pueden agravar la pena. Entre ellas se encuentran los casos en los que el animal es dejado en lugares que representan un riesgo especial, como caminos vehiculares, tiraderos, contenedores de basura, vías de tren o Metro, cuerpos de agua o zonas despobladas. Si el abandono provoca la muerte del animal, las consecuencias penales pueden aumentar.

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Por ello, si se logra acreditar que los dos perros fueron abandonados deliberadamente, las autoridades tendrían que analizar las circunstancias específicas del caso para determinar si existe alguna responsabilidad.

¿Dónde denunciar el abandono de animales?

La PAOT cuenta con mecanismos para recibir denuncias relacionadas con maltrato y abandono animal. La dependencia explica que puede investigar hechos vinculados con crueldad, maltrato y otras conductas que afecten el bienestar de los animales.

También recomienda que, ante una emergencia, se solicite apoyo al 911, mientras que las denuncias ante la PAOT pueden realizarse por sus canales oficiales.

Para fortalecer un reporte, es recomendable conservar los videos originales, fotografías y todos los datos disponibles sobre el lugar y el momento de los hechos. También resulta importante evitar confrontar directamente a las personas señaladas.

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Hasta ahora, la información difundida sobre el caso no establece públicamente qué ocurrió posteriormente con los dos perros ni confirma la identidad de los hombres que aparecen en las imágenes.

Mientras los vecinos buscan información que permita esclarecer lo sucedido, el video continúa circulando como una denuncia pública sobre el presunto abandono de los animales frente a una zona habitacional de Tlalpan.