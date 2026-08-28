Receta de pan dulce saludable con sólo 4 ingredientes: un desayuno sencillo y muy rico

Los hotcakes saludables de plátano sin azúcar y sin harina sorprenden por su textura esponjosa y su dulzor completamente natural, sin remordimientos. Cada bocado es suave, jugoso y lleno de sabor a fruta madura.
Esta versión moderna de los hotcakes se ha vuelto muy popular entre quienes buscan alternativas sin gluten ni harinas refinadas. Son perfectos para acompañar con frutos rojos, yogur natural o una pizca de canela, junto a un café suave o un vaso de jugo de naranja recién exprimido.
Receta de hotcakes saludables de plátano con 4 ingredientes sin azúcar
Los hotcakes de plátano sin harina utilizan únicamente plátano maduro y huevo como base. La técnica consiste en triturar el plátano hasta hacerlo puré, mezclarlo con huevo batido y cocinar la mezcla a fuego medio en una sartén antiadherente. El resultado: una tortita blanda, jugosa y con sabor a plátano caramelizado, sin una sola cucharada de azúcar añadida.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 10 minutos
- Tiempo total: 15 minutos
Ingredientes
- 2 plátanos maduros (mejor si tienen manchas negras)
- 2 huevos grandes
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de canela en polvo
- Aceite de oliva suave o de coco para la sartén (cantidad necesaria)
Nota: Los ingredientes principales son el plátano y el huevo. La vainilla y la canela son los complementos naturales que potencian el sabor sin necesidad de azúcar.
Cómo hacer hotcakes saludables de plátano, paso a paso
- Pela los 2 plátanos y colócalos en un tazón.
- Aplasta bien con un tenedor hasta lograr un puré sin grumos grandes: entre más maduro el plátano, más dulce y fácil de triturar.
- Agrega los 2 huevos al tazón y bate todo junto hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorpora la cucharadita de vainilla y la pizca de canela. Mezcla bien.
- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y unta apenas con aceite de oliva o de coco.
- Vierte una pequeña cantidad de mezcla por hotcake. No los hagas muy grandes: así es más fácil voltearlos sin que se rompan.
- Cocina 2-3 minutos hasta ver burbujas en la superficie y los bordes algo firmes.
- Dale la vuelta con cuidado usando una espátula fina y cocina 1-2 minutos más por el otro lado.
- Repite con el resto de la mezcla. Si es necesario, añade un poco más de aceite entre tanda y tanda.
- Sirve calientes con tus toppings favoritos: frutos rojos, yogur natural, nueces o un hilo de miel.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 hotcakes pequeños, es decir, 3 porciones de 2 hotcakes cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Proteínas: 4 g
- Grasas: 3 g
- Hidratos de carbono: 18 g
- Azúcares naturales: 9 g
- Azúcar añadida: 0 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guarda los hotcakes en un recipiente hermético en el refrigerador hasta 2 días. Para servirlos, caliéntalos en sartén a fuego bajo durante 1-2 minutos o en microondas por 30 segundos. No se recomienda congelar, ya que la textura del plátano cambia al descongelarse.
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