Julio Menchaca anuncia reapertura de Cooperativa Cruz Azul en Hidalgo, con una inversión de seis mil 500 mdp

El gobierno federal y estatal anunciaron la reactivación de la Cooperativa La Cruz Azul, en Tula de Allende, Hidalgo. Crédito: Presidencia

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Este miércoles, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, junto al gobernador, Julio Menchaca Salazar, presentó la consolidación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) Reserva Zapotlán, Hidalgo, y la reactivación de la Cooperativa La Cruz Azul en el municipio de Tula de Allende.

“El día de hoy hacemos oficial la entrega a una empresa que va a hacer referencia puntual a cómo va a desarrollar el Polo de Bienestar de Zapotlán: Dewa, con una inversión de más de 10 mil 100 millones.

“Y también un anuncio importante por parte de una empresa 100 por ciento hidalguense, pero que tiene presencia en muchos otros lugares, Cruz Azul, que va a reactivar su planta en Hidalgo con una inversión de seis mil 500 millones”, dijo el gobernador Menchaca Salazar.

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Perfilan inversión de más de seis mmdp en La Cooperativa Cruz Azul

De acuerdo con el gobernador morenista, con una inversión de seis mil 500 millones de pesos, La Cooperativa Cruz Azul alista el reacondicionamiento y modernización industrial de su planta en Tula de Allende.

También tiene previsto construir una moderna línea de producción de cemento y rehabilitará su hospital en dicho municipio hidalguense.

Foto: Presidencia

Consolidan Polo de Desarrollo en Hidalgo

Durante la conferencia mañanera, Menchaca Salazar explicó que, como parte de la estrategia del Plan México para potenciar las vocaciones regionales, con una inversión global proyectada de 10 mil 106 millones de pesos en cinco fases de infraestructura, se va a consolidar el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán en más de 910 hectáreas de propiedad estatal.

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De acuerdo con el mandatario estatal, dicho Polo Económico para el Bienestar estará orientado a industrias de alta especialización como la farmacéutica, dispositivos médicos, logística y aeroespacial.

Sobre el desarrollo industrial Dewa Frontier, tiene previsto iniciar la urbanización del polígono en septiembre próximo y ejecutará la infraestructura básica, generando más de cinco mil 100 puestos de trabajo directos e indirectos.

El polígono contará con equipamiento comunitario, que incluye clínicas de salud, guarderías, espacios de responsabilidad social, parques y áreas de preservación ecológica, energías limpias y proyectos autosustentables.

Foto: Presidencia

Hidalgo atrae más de 125 mmdp de inversión privada

Por otro lado, Julio Menchaca reveló que a la fecha, Hidalgo ha atraído 125 mil millones de pesos mediante 120 proyectos privados, lo que se traduce en más de 163 mil empleos directos e indirectos.

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A esas cifras, se sumarán la consolidación del Polo de Bienestar en la entidad y la reactivación de la cooperativa en Tula de Allende.

“El apoyo de usted, presidenta, ha significado para nuestra entidad, con el esfuerzo de las y los hidalguenses, que nuestra entidad esté en los primeros lugares en el crecimiento industrial, en la actividad económica, en la generación de empleos, datos del Inegi y del Seguro Social”, destacó el gobernador morenista.

Foto: Presidencia

Otros datos que ofreció el gobernador fueron:

Hidalgo se colocó como primer lugar nacional en Actividad Económica al primer trimestre de 2026, con un crecimiento de 8.2 por ciento.

En abril del mismo año, la entidad también encabezó el crecimiento industrial del país con 21 por ciento anual, una cifra por encima de la media nacional de 2.4 por ciento.

Respecto al empleo formal, Hidalgo se ubicó en segundo lugar nacional con un alza de 15.5 por ciento en el periodo de septiembre de 2022 a julio de 2026.

Con el objetivo de seguir impulsando la economía de Hidalgo, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que habrá una reactivación de La Cooperativa Cruz Azul, con una inversión de seis mil 500 millones de pesos.

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