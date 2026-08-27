Baja California confirma que la alerta de EEUU en Mexicali derivó de una amenaza con explosivos contra edificios institucionales

El general Laureano Carrillo confirmó que la información obtenida señalaba amenazas contra edificios de gobierno. Crédito: Gobierno de Baja California

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El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó este miércoles 26 de agosto en la conferencia mañanera del gobierno estatal celebrada en Playas de Rosarito que la amenaza que motivó la alerta del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana fue el posible empleo de explosivos contra edificios institucionales en Mexicali. La información llegó, dijo, a través del intercambio de datos con autoridades estadounidenses.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que el operativo arrancó el martes 25 de agosto, el mismo día que el Consulado suspendió actividades en la ciudad, luego de que las autoridades estatales recibieran “cierta información”.

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Sobre el posible vínculo de la célula criminal “Los Rusos” con las amenazas, Carrillo señaló que la organización delictiva a la que se atribuye la amenaza está identificada, pero se negó a revelarla porque la investigación está en curso.

Además, el general confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en relación al caso. El secretario precisó que el gobierno de Baja California colabora con esa instancia aportando los elementos disponibles.

Más de 450 efectivos desplegados desde el Valle de Mexicali hasta los límites con Sonora

Según los datos revelados en la conferencia, la gobernadora ordenó de inmediato la activación de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz. El operativo involucró al Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y corporaciones estatales y municipales, con más de 450 efectivos desplegados en el Valle de Mexicali, la frontera con Sonora y San Luis Río Colorado.

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La gobernadora agradeció a las fuerzas federales por el apoyo brindado a la entidad. Crédito: Gobierno de Baja California

Al momento de la conferencia, Carrillo indicó que Mexicali se encontraba en calma: “No hemos tenido ningún, ningún indicio que nos permita confirmar esta amenaza. Sin embargo, seguimos trabajando todavía.”

La FGR abrió una carpeta de investigación. El gobierno de Baja California colabora con esa instancia y mantiene comunicación permanente con el Consejo de Seguridad Nacional y con autoridades de Estados Unidos.

La gobernadora Marina del Pilar agradeció el trabajo de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la FGR, la Fiscalía General del Estado y todos los elementos de la fuerza estatal, quienes llevaban más de 24 horas sin detenerse al momento de la conferencia.

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La amenaza habría sido represalia por operativos contra Los Rusos en Mexicali

Al ser preguntado sobre si la amenaza tuvo relación con operativos recientes contra “Los Rusos”, Carrillo respondió: “Es posible que tenga algún, alguna relación con eso, porque sí hemos tenido bastantes resultados en contra de esta organización de los rusos en Mexicali.”

Lo equivalemnte a cuatro millones de dosis de fentabnilo fue lo ibcautado a Los Rusos, brazo armados del Cártel de Sinaloa, facción Los Mayos Foto: SSPC

El secretario enumeró los resultados acumulados contra esa organización en el Valle de Mexicali: 46 detenidos, vehículos, armas de fuego y casas de seguridad aseguradas, además del aseguramiento de fentanilo por parte de fuerzas federales. Mencionó también el fallecimiento de dos agentes de la fuerza estatal en una agresión reciente atribuida al mismo grupo.

“Eso por supuesto que tiene que haber alguna respuesta”, dijo Carrillo. “Se les ha debilitado desde el punto de vista operativo, pero por supuesto que es una situación que el área de inteligencia lo seguimos trabajando.”

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El Ruso también tendría como identidad el nombre de Jesús Alexandro Sánchez Félix.(FOTO: DEA)

Los Rusos son uno de los brazos armados de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa que responde a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”. Su presunto líder, Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, es señalado por la DEA y el FBI como responsable del trasiego de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

El Gabinete de Seguridad federal descartó riesgo inminente el 25 de agosto

Un día antes de la confirmación oficial, el Gabinete de Seguridad federal emitió una tarjeta informativa en la que señaló que las autoridades mexicanas no habían identificado “elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población”. El documento precisó que se mantenía el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y que se reforzaron patrullajes y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali.

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El Gabinete exhortó a la población a mantener la calma, informarse mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.