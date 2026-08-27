México

Casos de gusano barrenador al alza en Sonora tras reapertura de exportación de ganado

Son siete las infecciones detectadas en la entidad, por lo que piden a los ganadores revisar minuciosamente a sus animales

Sonora suma siete de casos de gusano barrenador tras reapertura de las exportaciones a EEUU. (Reuters/Agricultura)
Sonora suma siete de casos de gusano barrenador tras reapertura de las exportaciones a EEUU. (Reuters/Agricultura)
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Este miércoles, se dio a conocer que los casos de gusano barrenador del nuevo mundo en el estado de Sonora ascendieron a siete, al confirmarse seis elecciones en Álamos y uno en Yécora, ambos municipios no se encuentran muy lejos de Chihuahua.

Con corte al 26 de agosto de 2026, el “Informe de casos activos del GBG”, que publica el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reporta dos mil 15 casos activos en el país, que desde noviembre del 2024 a la fecha ha contabilizado 39 mil 759 casos acumulados de la enfermedad.

Ascienden los casos en Sonora en una semana

Cabe señalar que el primer caso en Sonora fue reportado apenas el pasado 19 de agosto, en la comunidad de Manihuasa; el 24 del mismo mes, se confirmó la segunda infección en la región serrana de Yécora.

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Mientras que este miércoles, el Senasica registra ya siete casos activos, al sumar los contagios en los municipios de Álamos (seis) y Yécora (uno).

Unos terneros se alimentan antes de ser inspeccionados para su exportación a Estados Unidos en una asociación regional de ganaderos en Hermosillo, México, el martes 18 de agosto de 2026, previo a la reapertura de la frontera estadounidense a las importaciones de ganado mexicano. (AP Foto/Fernando Llano)
Unos terneros se alimentan antes de ser inspeccionados para su exportación a Estados Unidos en una asociación regional de ganaderos en Hermosillo, México, el martes 18 de agosto de 2026, previo a la reapertura de la frontera estadounidense a las importaciones de ganado mexicano. (AP Foto/Fernando Llano)

Más de mil cabezas de ganado cruzan a EEUU

De acuerdo con las autoridades federales, en los primeros dos días de exportaciones de ganado en pie mexicano hacia Estados Unidos, mil 304 cabezas cruzaron la frontera. Para este miércoles se enviaron alrededor de 700 reses más desde la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta hacia Douglas, Arizona.

El único punto habilitado para la exportación de ganado a Estados Unidos en Sonora es el municipio de Agua Prieta. Para frenar la propagación del gusano barrenador en la entidad, el Gobierno Federal dispersó más de siete millones de moscas estériles en territorio sonorense.

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Solo el lunes, 2.5 millones de ejemplares fueron liberados en el municipio de Yécora como parte del control biológico para reducir la reproducción de la plaga.

¿Qué acciones llevan a cabo las autoridades para frenar la propagación del gusano barrenador?

Cabe señalar que tanto autoridades federales como estatales impulsan diversas acciones para evitar que las infecciones por gusano barrenador se continúen propagando en Sonora, algo que, hasta el momento, enfrenta algunas dificultades.

Para frenar los contagios, entre las acciones de contención figuran el rastreo epidemiológico, la revisión permanente del ganado, la atención y curación de heridas, la aplicación de tratamientos preventivos, la capacitación a productores, la vigilancia en zonas de riesgo y la liberación estratégica de moscas estériles.

Las autoridades federales atienden al ganado infectado con gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @QuadratinMexico
Las autoridades federales atienden al ganado infectado con gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @QuadratinMexico

Asimismo, el Gobierno de Sonora llamó a los ganaderos a revisar con frecuencia a sus animales, atender de inmediato cualquier herida y reportar la presencia de larvas o lesiones sospechosas. La detección oportuna, señalaron, permite activar los protocolos de respuesta y reforzar la protección sanitaria del hato.

Tienen tarea las autoridades federales como estatales, pues tras la reapertura de exportación de ganado a EEUU, Sonora ya suma siete casos de gusano barrenador en menos de una semana.

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