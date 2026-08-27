Así fue la exposición “Obsesión Infinita” que Yayoi Kusama tuvo en México, artista japonesa que falleció a los 97 años

FILE PHOTO: A photographer takes pictures of an installation titled "Infinity Mirrored Room - Filled With the Brilliance of Life" by Japanese artist Yayoi Kusama during her exhibition at the Rufino Tamayo museum in Mexico City, Mexico, October 6, 2014. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo

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La artista japonesa Yayoi Kusama falleció a los 97 años de edad el pasado viernes 14 de agosto tal como fue dado a conocer por un comunicado en su página oficial.

Sin duda Kusama fue una de las artistas más importantes de los últimos tiempos a nivel mundial y en México tuvimos la fortuna de albergar una de sus exposiciones, la cual ocurrió en el Museo Tamayo en el ya lejano 2014.

Yayoi Kusama. Obsesión Infinita fue la primera muestra retrospectiva en América Latina de las artista japonesa y presentó un recorrido exhaustivo a través de más de 100 obras creadas entre 1950 y 2013, que incluyeron pinturas, trabajos en papel, esculturas, videos, slideshows e instalaciones.

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Imágenes la muestra de Kusama en el Museo Rufino Tamayo (Museo Rufino Tamayo)

En esta muestra se presentó la trayectoria de la artista desde el ámbito privado a la esfera pública, desde la pintura al performance, del estudio a la calle, tal como señala información del Museo Tamayo.

La exposición de Yayoi Kusama en el Museo Tamayo sin duda se recuerda como una de las exposiciones con más visitantes en México y la cual no estuvo exenta de polémicas tales como la controversia por las selfies del público y a la aparición de una falsa artista en Zona Maco que muchos confundieron con la Kusama real.

Durante más de 100 días, la exhibición recibió a cerca de 335,000 personas lo cual colocó a la muestra en el centro de la conversación pública.

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Imágenes la muestra de Kusama en el Museo Rufino Tamayo (Museo Rufino Tamayo)

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Conaculta e INBA atribuyen la muestra a gestiones de varios años

En ese tiempo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes emitieron un comunicado donde las instituciones señalaron que la exposición fue posible por una gestión de varios años encabezada por el INBA.

Según el comunicado, en un inicio el proyecto se planeó para el Museo Nacional de Bellas Artes por conducto de Itzel Vargas; sin embargo, fue Carmen Cuenca, directora del Museo Tamayo hasta diciembre de 2014, quién posteriormente asumió las negociaciones con el Instituto Tomie Ohtake de Brasil y firmó un convenio de colaboración para concretar la muestra de manera conjunta.

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Imágenes la muestra de Kusama en el Museo Rufino Tamayo (Museo Rufino Tamayo)

Las dependencias también sostuvieron que el éxito de la exposición se explicó “primeramente por la calidad de sus contenidos, el atractivo de las obras incluidas y, por supuesto, por el arduo y profesional trabajo del equipo del Museo Tamayo”.

Añadieron que el recinto, perteneciente al Sistema Nacional de Museos del INBA, financió casi en su totalidad la realización de la exhibición con una aportación de 6.8 millones de pesos, adicional al presupuesto anual asignado al museo.

Ante la pregunta sobre quién estuvo detrás del proyecto: para Conaculta y el INBA, la muestra no dependió de una sola persona, sino de un proceso institucional prolongado, de negociaciones previas y del trabajo del equipo del museo, los cuales lograron traer a México una de las exposiciones más importantes en la historia del arte en el país.

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Imágenes la muestra de Kusama en el Museo Rufino Tamayo (Museo Rufino Tamayo)

Imágenes la muestra de Kusama en el Museo Rufino Tamayo (Museo Rufino Tamayo)

Imágenes la muestra de Kusama en el Museo Rufino Tamayo (Museo Rufino Tamayo)

Quién fue Yayoi Kusama y cuáles son sus obras más importantes

Yayoi Kusama fue una artista japonesa reconocida por su trabajo en pintura, escultura, instalación, performance y literatura. Nació en 1929 en Matsumoto, Japón. Kusama fue una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo, famosa por su uso de patrones de puntos, espejos y colores vibrantes, así como por explorar temas de repetición, infinito y obsesión.

Kusama inició su carrera en Japón, pero en 1957 se mudó a Nueva York, donde participó activamente en la escena artística vanguardista de los años 60. Se relacionó con artistas como Andy Warhol y Claes Oldenburg, y su trabajo influyó en movimientos como el pop art, el minimalismo y el arte psicodélico.

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Desde los años 70 regresó a Japón y continuó produciendo arte desde un hospital psiquiátrico donde residió voluntariamente. Su obra abordó temas de salud mental, sexualidad, feminismo y la percepción del infinito.

FILE PHOTO: Artist Yayoi Kusama poses for a photograph with a detail from her artwork "Love arrives at the Earth Carrying with it a Tale of the Cosmos" at the Tate Modern gallery in London, Britain, February 7, 2012. REUTERS/Luke MacGregor/File Photo

Obras más importantes

1. Infinity Mirror Rooms

Instalaciones inmersivas que utilizan espejos para crear la ilusión de espacios interminables. Estas salas han sido exhibidas en museos de todo el mundo y son de sus creaciones más emblemáticas.

2. Obliteration Room

Instalación interactiva donde los visitantes cubren una habitación completamente blanca con calcomanías de puntos de colores, transformando el espacio colectivo y gradualmente “desapareciéndolo”.

3. Pumpkin Sculptures

Kusama trabaja recurrentemente con la figura de la calabaza, que considera un símbolo de consuelo y alegría desde su infancia. Las esculturas de calabazas gigantes y coloridas son un sello de su trabajo.

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4. Dots Obsession

Serie de instalaciones y pinturas donde cientos de puntos cubren objetos, cuerpos y espacios. Los puntos representan para Kusama el infinito y su visión obsesiva del mundo.

5. Narcissus Garden

Instalación creada en 1966 para la Bienal de Venecia, compuesta por cientos de esferas de espejo sobre el césped, reflejando el entorno y al espectador.

6. My Eternal Soul

Serie de pinturas iniciada en 2009, con cientos de lienzos grandes llenos de colores intensos, formas abstractas y motivos recurrentes.

7. Acciones y performances

En los años 60 realiza happenings, performances y protestas en espacios públicos, a menudo con cuerpos pintados de puntos, para denunciar la guerra y cuestionar la represión sexual.

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FILE PHOTO: Japanese avant-garde artist Yayoi Kusama speaks to journalists at her studio in Tokyo, Japan September 26, 2017. REUTERS/Toru Hanai/File Photo

Yayoi Kusama es considerada una pionera del arte conceptual y feminista, y una de las artistas vivas más influyentes y populares. Sus exposiciones suelen batir récords de asistencia en museos internacionales y su iconografía de puntos, espejos y calabazas es reconocida globalmente.