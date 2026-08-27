Keylor Navas reafirma compromiso con Pumas tras rechazar oferta de la MLS

El portero Universitario seguirá en la Liga MX tras rechazar oferta de la MLS. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

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La llegada de Keylor Navas a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vino a mejorar la atmosfera y actitud anímica de los futbolistas del club al tener a un portero con experiencia y un currículum que marca un paso en los mejores clubes del mundo.

El costarricense, previo a su llegada a la Liga Mx, jugó para el Real Madrid Club de Futbol y París Saint Germain a raíz de su notable participación en el Mundial de Brasil 2014.

Al momento de estar disponible para vestir los colores de Pumas, el veterano se mostró comprometido con el cuadro Capitalino y estuvo muy cerca de salir campeón en el último torneo. Aunque no fue así, Universidad Nacional renovó al arquero hasta junio del 2027.

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Por supuesto que el nivel de Keylor Navas, bajo palos, continúa en avance que otros equipos se interesan por sus servicios, sin embargo el tico ratifica su compromiso con los del Pedregal y no planea salir de México aunque se traten de ofertas muy tentativas.

De acuerdo a la información de Diez Deportivo, el portero Keylor Navas estuvo en la órbita del San Diego FC, club que hizo su debut en la Major Leagues Soccer (MLS) en esta temporada 2026, pero el cancerbero inmediatamente rechazó su propuesta.

Su determinación impidió que la directiva estadounidense entablara alguna plática con los dirigentes de Pumas UNAM para conocer el futuro del guardameta, quien lleva un corazón azul y oro al declarar que la escuadra mexicana ya es parte de su vida.

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“Pumas ya es historia en mi vida. Es algo que es un sentimiento. Desde que llegué a México, la afición me recibió de una forma increíble sin haber hecho nada. Yo sentí desde que llegué el primer día, de la gente un cariño increíble. Y gracias a Dios ya he hecho cosas, ya he parado alguna que otra... ¡y hasta un gol hice!”, expresó Keylor Navas a Análisis Puma.

Extiende su contrato en Pumas UNAM

Keylor Navas seguirá en Pumas hasta 2027. REUTERS/Henry Romero

Sus enormes atajadas y buena relación con la afición Universitaria ayudaron a Keylor Navas a renovar su contrato hasta junio del 2027, expresando que su objetivo desde que llegó a México es quedarse en el club y lograr el campeonato liguero.

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“Muy contento de poder seguir formando parte de esta familia. Siempre lo dije y aquí estamos. Muy agradecido con Dios por esta oportunidad nueva y con muchísimas ganas de seguir adelante”, declaró en conferencia de prensa.

“Desde que llegué a Pumas tanto los compañeros como el entrenador (antes Efraín Juárez) y todo el cuerpo técnico me han tratado increíble. Hemos hecho una unión de grupo que yo creo que es difícil de conseguir en otro lugar, entonces para mí eso es sumamente importante”.

“Firmar es lo que nos llena de tranquilidad pero para mí este fue fácil porque mi familia está bien, estamos muy bien, cuando uno se encuentra feliz, es sólo darle gracias a Dios de la oportunidad de poder continuar y seguir con las mismas ganas como lo hemos hecho hasta ahora”, cerró Keylor Navas.

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Por su parte, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas UNAM, reveló que el proceso de renovar a Keylor Navas fue rápido y sencillo, ya que tanto el club como el jugador tenían la intención clara de continuar unidos una temporada más.

El directivo Auriazul subrayó que la parte legal fue lo más prolongado del proceso de renovación, pero reiteró que ambas partes estuvieron en la misma sintonía para concretar la extensión de Keylor Navas hasta 2027 y junto seguir con el objetivo de conquistar el campeonato.

Debut de Keylor Navas en Pumas UNAM

El guardameta tico tuvo sus primeros minutos oficiales con la camiseta de los universitarios. (X/Pumas)

El portero de Costa Rica, Keylor Navas Gamboa, debutó en la Liga Mx el 25 de julio del 2025, en el duelo que Pumas de la UNAM sostuvo contra los Gallos de Querétaro FC, en la victoria de los Capitalinos 0-2 en el estadio Corregidora.

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Desde su primera presentación, el centroamericano recibió la capitanía en el cuadro Universitario gracias a su experiencia y aporte al equipo absoluto que estuvo cerca de romper una sequía de 15 años sin salir campeón de la Primera División Mexicana.

Keylor Navas y Pumas UNAM llegaron a la final del Torneo Clausura 2026 frente a la Máquina de Cruz Azul. Tras ser líderes del torneo, los Auriazules eran mega favoritos para conquistar la corona, pero en la final de vuelta sufrieron la catastrófica derrota que los distanció del título en Ciudad Universitaria.

Para esta campaña Apertura 2026, los Pumas aún no logran estar al nivel que mostraron el torneo pasado. El nuevo entrenador, Esteban Solari, trata de encontrar la fórmula que haga despegar a sus jugadores para seguir en la pelea por los puntos de Liguilla.

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¿En que lugar se encuentra Pumas en el Apertura 2026?

Pumas es noveno con ocho dígitos. (X@PumasMX)

Pumas de la UNAM ocupa la novena posición con ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates y una derrota. Su siguiente cita será contra los Xolos del Club Tijuana el día viernes 28 de agosto en el estadio Caliente.

El duelo correspondiente a la jornada número 6 se jugará a las 21:10 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).