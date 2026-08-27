Mauricio Sulaimán felicitó al Pitbull Cruz por regresar al ring junto a Eddy Reynoso: “Un paso inteligente”

(David J. Phillip / Associated Press)

Guardar

La pelea de Isaac Cruz ante el puertorriqueño Néstor Bravo está programada para el 19 de septiembre en San Diego, California, y marcará la primera vez que el capitalino trabaje con Eddy Reynoso en la esquina. El Pitbull Cruz se unió al Canelo Team tras tomar la decisión de separarse de su entrenador con el que empezó su carrera, lo que le dio un giro a su trayectoria al unirse al equipo de Saúl Canelo Álvarez.

El combate será la segunda defensa del Pitbull Cruz como campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo, el evento reunirá a un mexicano y a un puertorriqueño en una rivalidad tradicional del boxeo. El originario de la Magdalena Contreras llegará después de empatar en diciembre ante Lamont Roach y de vencer en julio a Omar Salcido por decisión unánime en Las Vegas.

PUBLICIDAD

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, avaló el cambio en el equipo de trabajo del Pitbull, además, consideró que ese ajuste puede ayudar al peleador a dar el siguiente paso en la división.

Así felicitó Mauricio Sulaimán al Pitbull Cruz por cambiar de esquina

El presidente del CMB compartió su opinión sobre los cambios que realizó el peleador capitalino para buscar campeonatos internacionales y afrontar una nueva etapa de su carrera.

“Es un paso inteligente, hay boxeadores que han encontrado esa evolución de entender que hay niveles a los que te puede llevar un entrenador y hay necesidad de ajustar y mejorar y hay quienes te pueden llevar a mejorar”, expresó Sulaimán Saldívar al Diario de los Deportistas.

PUBLICIDAD

Sulaimán añadió que el Canelo Team puede darle al Pitbull Cruz herramientas para medirse con rivales de mayor nivel en peso superligero.

“Siento que Eddy Reynoso es uno de los grandes entrenadores de todo el mundo y tiene la capacidad de darle a Pitbull Cruz ese extra para poder enfrentar a boxeadores de la élite, porque Pitbull ya no está para pelear con cualquiera, él está en un lugar especial en la división de los superligeros”.

Cómo llega Isaac Cruz a la pelea

El boxeador mexicano afrontará este compromiso tras empatar en diciembre pasado con el estadounidense Lamont Roach en San Antonio, Texas.

Antes, en julio, derrotó al sonorense Omar Salcido por decisión unánime en Las Vegas y se quedó con el cinturón que actualmente posee. Isaac Cruz tiene marca de 28-3-2, con 18 triunfos antes del límite. Bravo, por su parte, llegará con récord de 24-1 y 17 nocauts.

PUBLICIDAD

Isaac “Pitbull” Pitbull Cruz confiesa qué lo llevó a ser parte del Canelo Team

Isaac Cruz oficializó en septiembre su llegada al equipo de Eddy Reynoso y Saúl Álvarez, con el objetivo de regresar al ring este 19 de septiembre ante Néstor Bravo. Esta etapa representó un cambio importante luego de renovar su grupo de trabajo.

La primera pelea de esta nueva fase quedó programada en la Pechanga Arena de San Diego, California, después de varios meses de inactividad. Su combate más reciente fue el 6 de diciembre de 2025, cuando enfrentó al estadounidense Lamont Roach Jr.

Cruz explicó que el ajuste más significativo en su carrera fue dejar de trabajar con su padre en la esquina, una etapa que dio por concluida aunque reconoció su importancia en su formación. El boxeador argumentó que la decisión obedeció a su intención de crecer dentro y fuera del cuadrilátero.

PUBLICIDAD

El primer contacto directo entre Cruz y Eddy Reynoso ocurrió hace cinco años en Las Vegas, durante un viaje a la pelea entre Manny Pacquiao y Yordenis Ugás. Desde ese encuentro intercambiaron teléfonos y mantuvieron comunicación a distancia hasta concretar el acuerdo para trabajar juntos.

En ese momento, Cruz no imaginaba integrarse al equipo de Canelo Álvarez. Con el tiempo, el vínculo se mantuvo hasta que ambos consideraron que era el momento adecuado para iniciar la colaboración.