Sheinbaum estrena documental rumbo a su segundo informe, destaca trabajo de la Guardia Nacional y Defensa: dónde y a qué hora se transmite

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estrenó miniserie documental en el marco de su Segundo Informe de Gobierno. (Crédito: Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum estrenó la miniserie documental “Con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Gobierno de territorio”, en el marco de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el cual se llevará a cabo el próximo martes 1 de septiembre de 2026.

La mandataria dio a conocer la publicación de este material el pasado 25 de agosto, durante su conferencia matutina, donde precisó que la realización estuvo bajo la asesoría de Epigmenio Ibarra:

“Y también en los medios públicos va a salir un documental que hicieron algunos compañeros aquí del Gobierno. Tuvieron la asesoría honorífica de Epigmenio Ibarra. Les voy a pasar un pedacito porque realmente quedó muy bonito”.

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Primer episodio ya se estrenó, esto es lo que destaca Sheinbaum

El primer episodio del documental se publicó bajo el nombre de “La patria se ama y se defiende”, el cual revela cómo inicia el día de trabajo de la presidenta en Palacio Nacional, retoma uno de sus encuentros con servidores públicos, donde reitera el siguiente mensaje:

“Ustedes son el gobierno de México. Ustedes son quienes mantienen al gobierno de la transformación. Ustedes son quienes defienden al pueblo de México. Ustedes son quienes representan eso que el pueblo de México ha construido con tanto esfuerzo durante tantas décadas”.

La mandataria resalta el trabajo de las Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, de estas últimas, resaltó que vienen de la “revolución, viene de un movimiento social, un ejército que viene del pueblo de la lucha por la justicia social. 7:08 Por eso decimos hombre uniformado, mujer uniformada, es pueblo uniformado”.

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Claudia Sheinbaum estrena miniserie documental por su Segundo Informe de Gobierno. (Presidencia)

Sobre la Guardia Nacional, la cual fue implementada a partir del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, comparte que a siete años de su surgimiento, ya cuenta con 130 mil elementos activos.

Entre los datos principales retomados en la grabación de 42 minutos, la mandataria afirma que tras el trabajo en conjunto del gabinete de seguridad, “el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido 51 por ciento”.

El primer capítulo del documental muestra imágenes de diferentes giras de la presidenta por los estados, donde ha encabezado la entrega de diferentes programas sociales o el inicio de obras; entre los mencionados se encuentra Jóvenes unen al barrio.

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¿Dónde y a qué hora se transmitirá miniserie documental?

Durante la miniserie, la presidenta destaca a funcionarios como Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, entre otros.

El documental se transmitirá entre el 25 y 27 de agosto a través de medios públicos:

Canal Once a las 20:00 horas

Canal 14 a las 22:00 horas

Canal 22 a las 22:30 horas

Además, en su canal de YouTube, “Claudia Sheinbaum Pardo”, se publicarán los episodios completos. En el transcurso de la semana, en sus distintas redes sociales, la mandataria ha invitado a la ciudadanía a ver el documental, compartiendo pequeños fragmentos.

Así será el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum presentará el segundo informe de su gobierno el próximo 1 de septiembre de 2026, el mismo día que el Congreso de la Unión inicié el periodo ordinario de sesiones, donde la Jefa del Ejecutivo Federal presentará su informe.

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La presidenta dará el balance de segundo año de actividades en Palacio Nacional, ese día no habrá conferencia matutina y se apegará a la realización del evento oficial.

El segundo informe será transmitido por televisión pública, además de los canales oficiales de secretarías y del Gobierno Federal.