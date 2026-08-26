Comando Norte de EEUU aplaude el decomiso de más de 4 millones de dosis de fentanilo a “Los Rusos” en Mexicali

Cinco días después de que Harfuch anunciara el decomiso, el Comando Norte de Estados Unidos celebró el operativo conjunto entre autoridades mexicanas y la DEA. Crédito: Comando Norte de EEUU / SSPC

Guardar

El Comando Norte de Estados Unidos celebró este 25 de agosto el operativo que autoridades mexicanas ejecutaron contra “Los Rusos” cinco días antes en Baja California, en el marco de una alerta de viaje que la Embajada de Estados Unidos en México emitió por una amenaza no revelada oficialmente en Mexicali.

El reconocimiento llegó como respuesta al tweet que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó el 20 de agosto tras el decomiso: “La información compartida se convirtió en acciones concretas. Más de 4 millones de dosis de fentanilo potencialmente mortales fuera de nuestras calles y lejos de nuestras familias”. Johnson atribuyó los resultados de aquel día a la cooperación impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

El Comando Norte reconoció que México está reduciendo el tráfico ilícito en la frontera sur

A través de su cuenta en X, el organismo aplaudió el éxito del gobierno mexicano contra Los Rusos y señaló que el compromiso integral de México para contrarrestar a los cárteles estaba reduciendo el tráfico ilícito en la frontera sur.

El mensaje etiquetó al embajador Ronald Johnson, a la DEA, al secretario de Guerra y a la oficina de prensa del Departamento de Defensa, lo que situó el reconocimiento entre los más altos niveles de la cadena de mando militar estadounidense.

Tweet del Comando Norte de los Estados Unidos sobre el decomiso contra Los Rusos. Crédito: X - @USNorthernCmd

Agregó que, a través del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto (JIATFCC, por sus siglas en inglés), continuaba identificando, desarticulando y desmantelando las operaciones de los cárteles que representaban una amenaza para Estados Unidos a lo largo de la frontera con México.

PUBLICIDAD

El Comando Norte es uno de los once mandos de combate unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, creado el 1 de octubre de 2002. Su nombre responde a su área de responsabilidad: América del Norte.

Cubre el territorio continental de Estados Unidos, Canadá, México y las Bahamas, además del espacio aéreo y marítimo circundante, incluyendo el Golfo de México, el Estrecho de Florida y porciones del Caribe.

Esto se sabe sobre el golpe contra “Los Rusos” del pasado 20 de agosto

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó hace cinco días que como parte del seguimiento a líneas de investigación y con el intercambio de información con la DEA, elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales, ejecutaron un cateo en un inmueble del fraccionamiento Hacienda del Bosque en Mexicali, vinculado al grupo delictivo “Los Rusos”.

PUBLICIDAD

Las imágenes documentan varios contenedores plásticos de almacenamiento, incluyendo cajas de color marrón apiladas y una azul. Una persona, usando guantes, abre una de las cajas de color marrón, mostrando paquetes envueltos en plástico claro que contienen pastillas. Otro contenedor azul contiene una variedad de objetos. Este material visual corresponde al decomiso de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo en Mexicali, Baja California, una incautación que, según el Secretario Omar García Harfuch, equivale a más de 4 millones de dosis de la sustancia.

En el inmueble se aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo equivalentes a más de 4 millones de dosis, un arma de fuego corta, un cargador, un vehículo y una cuatrimoto. Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

García Harfuch señaló que “la cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y mantener acciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

Medios estadounidenses vincularon la alerta de viaje de la Embajada con golpes a Los Rusos

La noche del pasado 24 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en México suspendió actividades oficiales y desplazamientos de su personal a Mexicali para el día siguiente. La alerta pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de incidente y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas, sin precisar la naturaleza ni el origen de la amenaza.

El diario New York Post, en una nota del periodista Ben Chapman publicada este 25 de agosto, señaló que la alerta habría estado relacionada con mensajes de Los Rusos que advertían ataques contra instalaciones de seguridad pública.

PUBLICIDAD

Ed Calderon, consultor de seguridad radicado en Texas y exfuncionario de la Policía Estatal de Baja California, dijo al New York Post que “la facción de Los Rusos ha estado en una racha de buscar y ejecutar personas que trabajan para corporaciones policiales estatales” y atribuyó las amenazas a una represalia por los operativos recientes contra el grupo. Hasta el momento las autoridades de México y Estados Unidos no han confirmado esa hipótesis.

Autoridades federales desplegadas en Mexicali tras la alerta de EEUU. REUTERS/Victor Medina

La tarde de este día el Centro Coordinador Operativo Estatal de Baja California informó que no se registraron hechos sospechosos durante el 25 de agosto.

PUBLICIDAD

Los Rusos son uno de los brazos armados de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa que responde a Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como “El Mayito Flaco”.

Su presunto líder, Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, es señalado por la DEA y el FBI como responsable del trasiego de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.