Los Rusos amenazan con “baño de sangre” en Mexicali, según NY Post

El medio estadounidense señaló que las represalias podrían venir por un decomiso reciente de fentanilo. (Imagen ilustrativa) FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

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Los Rusos habrían amenazado con un “baño de sangre” en instalaciones policiales de Mexicali, según datos revelados por el diario New York Post en una nota firmada por el periodista Ben Chapman este 25 de agosto, después de que la Embajada de Estados Unidos en México suspendiera actividades oficiales y desplazamientos de su personal a la ciudad fronteriza de Baja California ante una amenaza que no ha sido revelada oficialmente hasta el momento.

La alerta, emitida la noche del 24 de agosto, se habría basado en mensajes de Los Rusos —brazo armado de Los Mayos del Cártel de Sinaloa— que advertían ataques contra instalaciones de seguridad pública. El peligro para funcionarios estadounidenses estaría vinculado con la cercanía que tiene el consulado estadounidense de Mexicali con sedes oficiales del gobierno mexicano, como la Fiscalía General del Estado de Baja California.

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Expolicia de Baja California consultado por New York Post describió una “racha” de ejecuciones

Para documentar la amenaza, el New York Post consultó a Ed Calderon, consultor de seguridad radicado en Texas y exfuncionario de la Policía Estatal de Baja California. Calderon describió el estado de la célula criminal: “La facción de Los Rusos ha estado en una racha de buscar y ejecutar personas que trabajan para corporaciones policiales estatales”.

El exfuncionario atribuyó las amenazas a una represalia directa por los operativos recientes. Advirtió al New York Post que los ciudadanos estadounidenses y trabajadores en edificios del gobierno de Estados Unidos en Mexicali habrían podido convertirse en víctimas colaterales del conflicto, dado que las instalaciones estadounidenses se ubican cerca de las mexicanas.

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Omar García Harfuch, Ssecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis en Mexicali, Baja California Fotop: SSPC

Cinco días antes de la alerta el Gabinete de Seguridad de México reportó que fuerzas federales y estatales mexicanas junto con la DEA decomisaron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo —equivalentes a 4 millones de dosis— en un domicilio vinculado al grupo en Mexicali, además de un arma y varios vehículos. Calderon señaló al New York Post que ese operativo habría detonado la represalia.

Canadá replicó la advertencia y México descartó riesgo inminente

La embajada de Canadá en México incorporó la alerta estadounidense en su portal oficial de consejos de viaje sin añadir una postura propia, donde Baja California figura en nivel amarillo de precaución, equivalente a “tener mucho cuidado”. Ninguna de las dos embajadas precisó públicamente la naturaleza del riesgo que motivó la advertencia.

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Mapa de alerta para canadienses en caso de visitar México: Crédito: Embajada de EEUU en Canadá

El Gabinete de Seguridad de México respondió con una tarjeta informativa en la que señaló que las autoridades no habían identificado “elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población”. El Gabinete mantuvo el intercambio de información con las autoridades estadounidenses para verificar y atender cualquier indicio relacionado con la alerta.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia del 25 de agosto que la alerta se originó por un grupo delictivo. Sus palabras fueron: “Hubo una alerta, la posibilidad de un grupo delictivo. No estaba asegurada. Y pues con información de sus propias agencias, la Embajada de Estados Unidos emite una alerta”.

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Baja California reportó calma tras la alerta

El Centro Coordinador Operativo Estatal (CECOE) de Baja California informó que no se registraron hechos sospechosos vinculados a la advertencia durante el 25 de agosto. El organismo, integrado por la Secretaría de Seguridad del estado, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, confirmó que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia operaron con normalidad.

Este 25 de agosto se llevó a cabo una mesa de seguridad luego del reporte de las autoridades estadounidenses. Crédito: SSBC

El general de brigada Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de seguridad ciudadana del estado, encabezó la reunión del CECOE y confirmó que continuaron los recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad y la zona del Valle de Mexicali. El CECOE mantuvo comunicación permanente con el Gabinete Nacional de Seguridad y con el gobierno de Estados Unidos.

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El presunto líder de Los Rusos, Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, es señalado por la DEA y el FBI como fundador y responsable del trasiego de fentanilo, cocaína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.