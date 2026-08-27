Pastel de arándanos sin horno; así puedes preparar este antojo

El pastel de arándanos sin horno es una opción fresca y sencilla para quienes buscan un postre fácil de preparar, perfecto para días calurosos o cuando no se quiere encender el horno.
Su textura cremosa y el sabor ácido de los arándanos hacen de esta receta un favorito en reuniones familiares o comidas informales.
Ingredientes
- 200 gramos de galletas tipo María
- 100 gramos de mantequilla derretida
- 400 gramos de queso crema (a temperatura ambiente)
- 250 mililitros de crema para batir
- 120 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 gramos de arándanos frescos o congelados
- 4 láminas de grenetina (o 12 gramos de grenetina en polvo)
- 50 mililitros de agua fría (para hidratar la grenetina)
- Ralladura de 1 limón (opcional)
Pasos
- Tritura las galletas hasta obtener polvo y mézclalas con la mantequilla derretida. Forra la base de un molde desmontable con la mezcla, presionando bien. Refrigera 20 minutos.
- Hidrata la grenetina en el agua fría y reserva.
- Bate el queso crema con el azúcar y la vainilla hasta que la mezcla esté suave.
- Calienta la grenetina hidratada unos segundos en el microondas y agrégala al queso crema, mezclando bien.
- Incorpora la crema para batir y bate hasta que la mezcla esté aireada. Añade la ralladura de limón si decides usarla.
- Vierte la mezcla sobre la base de galleta. Alisa la superficie y refrigera al menos 4 horas.
- Decora con los arándanos antes de servir.
Tips para que la tarta sea exitosa
- Usa queso crema a temperatura ambiente para evitar grumos.
- No batas de más la mezcla después de agregar la grenetina para que no pierda aire.
- Si usas arándanos congelados, descongélalos y escúrrelos bien antes de decorar.
- Utiliza un molde desmontable para desmoldar más fácil y que la tarta conserve su forma.
Receta breve alternativa sin gluten
Ingredientes:
- 200 gramos de galletas sin gluten (tipo María)
- 100 gramos de mantequilla derretida
- 400 gramos de queso crema
- 250 mililitros de crema para batir
- 120 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de vainilla
- 250 gramos de arándanos
- 4 láminas de grenetina o 12 gramos en polvo
- 50 mililitros de agua fría
Pasos:
- Tritura las galletas sin gluten y mezcla con mantequilla.
- Forra el molde y refrigera.
- Hidrata y derrite la grenetina.
- Bate queso crema, azúcar y vainilla.
- Incorpora la grenetina y la crema para batir.
- Vierte la mezcla sobre la base y refrigera 4 horas.
- Decora con arándanos.
Tips para hacerlo bajo en grasa
- Sustituye el queso crema regular por queso crema light.
- Usa crema para batir baja en grasa o yogurt griego descremado.
- Cambia la mantequilla por margarina light o por puré de plátano (aunque cambia ligeramente el sabor).
- Reduce el azúcar o usa edulcorante.
Grado nutrimental (estimado por porción)
- Calorías: 270-300 kcal
- Grasas: 16-20 g
- Carbohidratos: 28-32 g
- Proteínas: 4-5 g
- Azúcares: 18-22 g
- Fibra: 1-2 g
Beneficios de un pastel de arándanos
- Fuente de antioxidantes: Los arándanos contienen antocianinas y vitamina C, que ayudan a combatir el daño celular.
- Aporte de fibra: La fruta y algunas harinas integrales aportan fibra, lo que favorece la digestión.
- Vitaminas y minerales: Los arándanos aportan vitamina K, vitamina C y manganeso.
- Menor índice glucémico: Si se prepara con poca azúcar o endulzantes alternativos, puede ser una opción de postre con menor impacto en los niveles de glucosa.
- Grasas saludables: Si se usa aceite vegetal o mantequilla en cantidades moderadas, aporta energía y sabor.
- Efecto saciante: La combinación de fibra y grasas saludables ayuda a sentirse lleno por más tiempo.
Cómo combinar el pastel de arándanos en la dieta
- Como postre ocasional: Puedes incluir una rebanada pequeña después de la comida principal, especialmente si el resto del menú fue bajo en azúcares y grasas.
- Desayuno balanceado: Acompaña una pieza pequeña con yogur natural y nueces para un desayuno que incluya proteína y grasas saludables.
- Colación energética: Si practicas ejercicio, una porción pequeña puede ser una buena fuente rápida de energía antes o después de la actividad física.
- Evita combinarlo con bebidas azucaradas: Prefiere agua simple, café sin azúcar o té para no aumentar el contenido calórico.
- Complementa con frutas frescas: Sirve el pastel junto a más arándanos u otras frutas para agregar fibra y volumen sin muchas calorías.
- Modifica la receta: Usa harinas integrales, menos azúcar y grasas saludables para que sea una opción más nutritiva.
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