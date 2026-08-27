Pastel de arándanos sin horno; así puedes preparar este antojo

Esta receta no requiere el calor de un horno, pero mantiene el dulzor y sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El pastel de arándanos sin horno es una opción fresca y sencilla para quienes buscan un postre fácil de preparar, perfecto para días calurosos o cuando no se quiere encender el horno.

Su textura cremosa y el sabor ácido de los arándanos hacen de esta receta un favorito en reuniones familiares o comidas informales.

Ingredientes

200 gramos de galletas tipo María

100 gramos de mantequilla derretida

400 gramos de queso crema (a temperatura ambiente)

250 mililitros de crema para batir

120 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 gramos de arándanos frescos o congelados

4 láminas de grenetina (o 12 gramos de grenetina en polvo)

50 mililitros de agua fría (para hidratar la grenetina)

Ralladura de 1 limón (opcional)

Pasos

Tritura las galletas hasta obtener polvo y mézclalas con la mantequilla derretida. Forra la base de un molde desmontable con la mezcla, presionando bien. Refrigera 20 minutos. Hidrata la grenetina en el agua fría y reserva. Bate el queso crema con el azúcar y la vainilla hasta que la mezcla esté suave. Calienta la grenetina hidratada unos segundos en el microondas y agrégala al queso crema, mezclando bien. Incorpora la crema para batir y bate hasta que la mezcla esté aireada. Añade la ralladura de limón si decides usarla. Vierte la mezcla sobre la base de galleta. Alisa la superficie y refrigera al menos 4 horas. Decora con los arándanos antes de servir.

Tips para que la tarta sea exitosa

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Usa queso crema a temperatura ambiente para evitar grumos.

No batas de más la mezcla después de agregar la grenetina para que no pierda aire.

Si usas arándanos congelados, descongélalos y escúrrelos bien antes de decorar.

Utiliza un molde desmontable para desmoldar más fácil y que la tarta conserve su forma.

Receta breve alternativa sin gluten

Ingredientes:

200 gramos de galletas sin gluten (tipo María)

100 gramos de mantequilla derretida

400 gramos de queso crema

250 mililitros de crema para batir

120 gramos de azúcar

1 cucharadita de vainilla

250 gramos de arándanos

4 láminas de grenetina o 12 gramos en polvo

50 mililitros de agua fría

Pasos:

El postre puede tener su versión sin gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tritura las galletas sin gluten y mezcla con mantequilla. Forra el molde y refrigera. Hidrata y derrite la grenetina. Bate queso crema, azúcar y vainilla. Incorpora la grenetina y la crema para batir. Vierte la mezcla sobre la base y refrigera 4 horas. Decora con arándanos.

Tips para hacerlo bajo en grasa

Sustituye el queso crema regular por queso crema light.

Usa crema para batir baja en grasa o yogurt griego descremado.

Cambia la mantequilla por margarina light o por puré de plátano (aunque cambia ligeramente el sabor).

Reduce el azúcar o usa edulcorante.

Grado nutrimental (estimado por porción)

Calorías: 270-300 kcal

Grasas: 16-20 g

Carbohidratos: 28-32 g

Proteínas: 4-5 g

Azúcares: 18-22 g

Fibra: 1-2 g

Beneficios de un pastel de arándanos

Fuente de antioxidantes: Los arándanos contienen antocianinas y vitamina C, que ayudan a combatir el daño celular.

Aporte de fibra: La fruta y algunas harinas integrales aportan fibra, lo que favorece la digestión.

Vitaminas y minerales: Los arándanos aportan vitamina K, vitamina C y manganeso.

Menor índice glucémico: Si se prepara con poca azúcar o endulzantes alternativos, puede ser una opción de postre con menor impacto en los niveles de glucosa.

Grasas saludables: Si se usa aceite vegetal o mantequilla en cantidades moderadas, aporta energía y sabor.

Efecto saciante: La combinación de fibra y grasas saludables ayuda a sentirse lleno por más tiempo.

Cómo combinar el pastel de arándanos en la dieta

Como postre ocasional: Puedes incluir una rebanada pequeña después de la comida principal, especialmente si el resto del menú fue bajo en azúcares y grasas.

Desayuno balanceado: Acompaña una pieza pequeña con yogur natural y nueces para un desayuno que incluya proteína y grasas saludables.

Colación energética: Si practicas ejercicio, una porción pequeña puede ser una buena fuente rápida de energía antes o después de la actividad física.

Evita combinarlo con bebidas azucaradas: Prefiere agua simple, café sin azúcar o té para no aumentar el contenido calórico.

Complementa con frutas frescas: Sirve el pastel junto a más arándanos u otras frutas para agregar fibra y volumen sin muchas calorías.

Modifica la receta: Usa harinas integrales, menos azúcar y grasas saludables para que sea una opción más nutritiva.